Arcania: A Gothic Tale - gotické RPG s novým imidžom

21. máj 2008 o 12:04 Ján Kordoš

Nie je to ani tak dávno, keď sme s napätím očakávali hneď niekoľko fantasy RPG, z ktorých sme sa išli doslova zblázniť. Ako to však už býva zvykom, vkladané nádeje splnilo len niekoľko. Oblivion patril a patrí medzi dôležité tituly RPG žánru, pretože jednoducho strhol na seba obrovskú pozornosť. Zle si neviedlo ani Neverwinter Nights 2, nedávno vynikajúco prerazil Zaklínač, chystá sa Fallout 3 alebo Fable 2. V pozadí však zostáva dvojica Gothic 3 a Two Worlds. Obe posledne menované hry sú nemecké, obe sú RPG a obe mali tie najvyššie ambície. Mali, ale napokon to dopadlo trochu inak, než sa predpokladalo. Hoci to podľa názvu dnes popisovanej hry tak znieť nemusí, máme pred sebou pokračovanie Gothicu, o ktorom sme donedávna hovorili ako o Gothic 4. Zmena je život a po poriadne zabugovanom treťom dobrodružstve, ktoré sa pre chyby niekedy nedalo ani hrať a bolo nutné počkať si na záplavu patchov, sa európsky vydavateľ JoWood rozhodol nezištne konať. Sériu odobral jej tvorcom z Piranha Bytes a pridelil ju inému, pomerne skúsenému, nemeckému tímu Spellbound Entertainment a dúfa, že sa novým vývojárom podarí navrátiť slávu tomuto RPG na Starom kontinente a prerazí i za Atlantickým oceánom. Predpoklady na to má a pre Spellbound to je určite obrovská výzva.

Arcania: A Gothic Tale – zmena názvu má reflektovať nový smerom, ktorým sa chce séria vybrať. Zároveň tak dáva hráčom za morom zabudnúť na nie príliš podarený tretí diel, no stále necháva vo vzduchu visieť nadväznosť. Znovu pôjde o typické fantasy RPG so všetkými ingredienciami, ktoré sú nám dobre známe. Hneď na začiatku si však tvorcovia povedali, že musia vytvoriť dve odlišné verzie: jednu pre európsky trh a druhú pre severoamerický. Tie sa nebudú odlišovať v ničom inom, než v palete farieb. Tá americká bude viac svetlejšia, pestrejšia, jednoducho „oblivionovská“ a my, na Starom kontinente, si viac užijeme temnejšie farby, realistickejšie spracovanie, proste nie tak rozprávkovo-cukríkové farby, z ktorých maximálne tak štípu oči. Určite zaujímavý krok smerom k rozdielnej hernej kultúre, za to by však deviatky v hodnotení len tak nepadali, hoci spracovanie samé o sebe vyzerá podľa niektorých novinárov k svetu.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Technické spracovanie urazilo za tých niekoľko rokov (áno, už to budú pomaly dva roky od vydania Oblivionu!) pekných pár krokov vpred a taká prechádza lesom, cez ktorého koruny stromov presvitajú lúče slnka vyzerá omnoho romantickejšie, než niekoľko dlhých mesiacov dozadu. Inu, nemecký zmysel pre detail. Boli použité detailnejšie textúry, slnko skutočne svieti, tráva a konáre stromov povievajú vo vetre, hladina vody sa vlní a dym vychádzajúci z komína neďalekej chalupy pôsobí skutočne romanticky. Už si len rozložiť piknikový stôl, pohodlne sa usadiť a vnímať krásnu prírodu i s charakteristickým ozvučením lesa. Rozhodne to bude radosť pozerať a hlavne putovať otvorenou krajinou, tomu sa však môžeme venovať inokedy.

Arcania sa odohráva desať rokov po predchodcovi, kedy na trón nastúpil hrdina trojky po vyhnaní orkov z krajiny. Lenže ako čas išiel, ukázalo sa, že nešlo o dokonalého vládcu a omámený mocou nedáva za pravdu svojim predošlým hrdinským činom. Preto na scénu nastúpi hrdina nový, bez jagavej zbroji a skúseností, jednoducho niekto z ľudu. Zostane len na vás, či sa pripojíte ku kráľovi a stanete sa jeho poskokom, či naopak začnete proti nemu vystupovať agresívne alebo sa dokonca necháte od neho najímať, aby ste plnili úlohy bez zbytočných otázok. Dokonca sa na to môžete vybrať aj nenápadne, svojimi skutkami presviedčať panovníka o jeho zlej ceste. Príbeh teda bude kľukatý, môžeme čakať viacero zakončení podľa vášho štýlu hrania. To sa ráta.

Zmenou prešiel napríklad súbojový systém, ktorý je založený na úderoch s rôznou silou a zároveň si musíte dávať pozor na výdrž, staminu, ktorá sa vám útokmi a pohybmi postupne míňa a tým klesá razancia a sila útokov, čím sa stávate zraniteľnými, takže po dlhých bojoch si budete musieť oddýchnuť. Klasických kutilov istotne zaujme možnosť rozoberať všetky predmety na jednotlivé časti, tie medzi sebou rôzne spájať a mixovať do iných výsledných zbraní, štítov či brnení. Tamten meč môže mať výbornú čepeľ, ten zas vynikajúcu rukovať a keď ho osadíte kameňom z niektorej helmy, okamžite dostane nová zbraň vo vašich rukách iný lesk, než viacero nevýrazných zbraní. Je to jednoducho o tom, aby ste sa bavili i v zostavovaní si vlastného arzenálu zbraní a nielen nosili všetko nepoužiteľné k obchodníkovi a tam to následne speňažili.



Získavanie skúseností funguje klasicky, len rozdeľovanie bodov do vlastností a schopností je omnoho voľnejšie, pretože nie ste striktne obmedzovaní triedami, ale si tvoríte charakter vlastný, môžete investovať body aj do inej triedy, takže ku koncu môžete mať hrdinu ako kombináciu tradičného warriora a archera a vybranými vlastnosťami vylepšenými na maximum. Mágia nebola v Arcanii nikdy príliš obľúbená a aj v tomto prípade tomu nebude inak. Veľký vplyv však bude mať vyvolávanie počasia. Okrem zmeny dennej doby sa totiž bude meniť počasie a tomu môžete trochu dopomôcť aj vy sami. Tak napríklad vyvoláte búrku a keďže stráže dážď nemajú príliš v obľube, idú sa radšej schovať a vy môžete prejsť cez prísne strážené miesto bez jedinej mŕtvoly.

Už medzi tradičné vlastnosti RPG hier patrí vplyv prostredia na vás a opačne. Podľa toho ako si nakloníte obyvateľov niektorého z mestečka, či im pomôžete s niektorými úlohami, ako s k nim v niektorých prípadoch zachováte – podľa toho sa oni budú správať k vám a verte, že si vaše činy zapamätajú a pri najbližšej návšteve vám dajú najavo svoje sympatie či naopak nenávisť. A keď už začnú lietať skaly smerom k vašej hlave, môžete si byť istí, že pokojný večer v hostinci na tomto mieste nestrávite, ale budete sa musieť uchýliť k spánku niekde v horách. Navyše obyvatelia jednotlivých miest majú medzi sebou aspoň aké-také vzťahy a od toho závisí aj cena ponúkaného tovaru či ochota obyvateľov pomôcť vám alebo zadávať úlohy. Žijúci svet obsahujúci rôzne spoločenstvá reagujúce na vaše konanie a správanie.



Arcania: A Gothic Tale zatiaľ vyzerá k svetu. A znovu sa tešíme, zároveň veríme v minimum chýb, ktoré trojku pochovali hneď po vydaní a len vytrvalci plátajúci hru si ju napokon užili. Zatiaľ je do konca roku času dosť a okrem PC verzie sa zrejme dočkáme aj konzolovej pre Xbox 360, pretože Gothic 4... er... Arcania: A Gothic Tale vychádza pod brandom Games for Windows. Zatiaľ ide o nenápadný projekt s pošramotenou povesťou z minulosti, no je veľmi pravdepodobné, že sa všetko čoskoro napraví.

Zdroj: Gamespot