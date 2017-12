Age of Conan: Hyborian Adventures - drsný svet otvára svoju náruč

Na poli MMO hier panuje tvrdou rukou kráľ od Blizzardu. Nemusíte sa venovať hrám, o World of Warcraft ste určite už počuli. Či v kladnom zmysle slova alebo ako o neskutočnom žrútovi času. Jedno je isté, Blizzard ukázal aké to je jednoduché prilákať milión

20. máj 2008 o 21:30 Ján Kordoš

Začiatok patrí medzi zabehanú klasiku. Voľba povolania je rozdelená do celkovo štyroch tried: bojovník (Conqueror, Dark Templar, Guardian), skaut (Assassin, Barbarian, Ranger), kňaz (Bear Shaman, Priest of Mitra, Tempest of Set) a magická postava (Demonologist, Herald of Xotli, Necromancer). Každá z nich v sebe ukrýva trojicu povolaní, pričom už podľa ich názvov je zrejmá orientácia na jednotlivé stratégie, využívané v boji. Bližšie predstavenie všetkých tried by bolo zbytočné – jednak sa všetko dozviete na stránke hry, prípadne vyskúšate niektorú z fan stránok, alebo to najlepšie – vyskúšate si to sami. Len pre príklad si uvedieme trojicu povolaní, ktorá sa ukrýva pod skupinou bojovníkov. Dark Templar by sa dal v skratke popísať ako typický Paladin, čiže postava silná, so silnou zbraňou v jednej ruke, so štítom v druhej, občas dokáže niečo vykúzliť špeciálnymi aurami, no keďže používa temnú mágiu, ak to preženie, môže pokojne ublížiť nielen svojmu nepriateľsky naladenému okoliu, ale aj sebe samému. Guardian je zas nádherným príkladom akéhosi conanovského rytiera, ktorý na seba nacápe kopec brnenia, do ruky vezme zbraň a používa maximálne dvojslabičné slová, takže akákoľvek mágia v jeho podaní odpadá. Typická postava, ktorá seká v prvých radoch a spolieha sa na svoju silu a výdrž. Conqueror je tradičný bojovník, ktorý si môže vziať do každej ruky meč a zároveň pomáhať svojmu okoliu bojovými pokrikmi, čím svojich motivuje a nepriateľom naháňa strach. Nevydrží síce toľko čo Guardian, ale má väčšiu staminu než Dark Templar. Toto je v skratke rozobraná jedna trieda, každá sa dá popísať podobne a znalci RPG určite tápať nebudú, pretože je to systém prehľadný, navyše výborne popísaný, takže informácie dostanete z prvej ruky.





Ale poďme na ten úplný začiatok. Príbeh sa začína plavbou po mori, lež nečakajte žiadny výlet alebo poznávací zájazd. Ste v úlohe otroka, ktorý má obrovské šťastie, pretože prežil nehodu a more si neukradlo jeho dušu, ale vyhodilo telo na pláž priľahlého ostrova, kde sa všetko začína. S reťazami na rukách preto vyhľadáte pomoc a už sa na vás začnú valiť prvé úlohy a zároveň i nepriatelia. Stretávate prvé postavy, jednoduché questy vás doslova vodia za najbližší roh, ale tak to má byť. Na úvod badať snahu vývojárov pripraviť trochu zaujímavejší príbeh, takže sa napríklad snažíte zbaviť nepríjemných pút, pomôžete jednej dáme alebo si to rozdáte s pirátmi či inými nepriateľmi. Všetko ubieha príjemne a ani len netušíte, že vlastne hráte singleplayer. Pôvodné plány vývojárov totiž boli pomerne odvážne. Pokým sa nedostanete na 20.úroveň, budete sa krajinou potulovať osamotene. Napokon sa od toho upustilo, no ale do MMO vôd neskočíte rovnými nohami, ale skôr budete čľapkať v malej mláčke.

Čaká na vás totiž prvé veľké mesto s množstvom questov, kde sa začnete pomaly dostávať do hry. Fungujú v ňom dva režimy: cez deň spoločne s ostatnými živými hráčmi beháte po meste,kde si vyberiete úlohu alebo utekáte k obchodníkovi a následne idete na skusy do otvorenej krajiny, aby ste sa oťukali. V noci zas ostatní hráči zídu z vášho pohľadu a na scénu nastupuje príbeh a úlohy s ním spojené, v ktorých vám porastie váš level postavy, naučíte sa všetky možné finesy a jednoducho pokračujete v tutoriáli, akoby sa nechumelilo. Medzi týmito dvomi módmi sa môžete jednoducho prepínať napríklad pokecom v hostinci a je to celkom fajn nápad, vďaka ktorému sa dostanete do hrania zľahka, príjemne, ale na druhú stranu i bez zbytočného prešľapovania na mieste, hoci úlohy sú typické. Dones mi hento, zabi tamtu potvoru a tak ďalej. Nie, že by to nebolo zrejmé, ale zatiaľ sa všetko nesie v tradičnom štýle. Teda tá omáčka okolo, ak už však pôjdete „tam von“, aby ste ukázali, čo vo vás je (čiže na úplnom začiatku vlastne čo vo vás nie je) a poctivo zomreli, pretože Age of Conan je jednoducho iná hra.



Zomrieť skutočne nie je veľkým problémom, pre ktorý by ste museli úpenlivo nepriateľov prosiť. Bojový systém totiž na prvý pohľad nevyzerá extrémne príťažlivo alebo originálne, no práve drobnosti okolo z neho robia niečo aspoň trochu novátorské, než klikanie či aktivovanie podporných schopností, keď sa dobijú. Zbraňami na diaľku sme sa žiaľ príliš nezaoberali, no je potešiteľné, že funguje realistickejší model. Nestačí si protivníka „locknúť“ a následne metať šípy jeho smerom hlava-nehlava, lež musíte namieriť a trafiť. Ha! A podobne sú riešené súboje so zbraňami na blízko. Sekanie mečom je zo začiatku možné uskutočniť tromi spôsobmi: seknúť z ľavej strany, z vrchu alebo z pravej strany. Neskôr sa k tomu pridá dvojica dolných sekov, avšak základ tvorí spomínaná trojica, pekne navolená na vybrané klávesy. Veľmi dobre je vedieť, že nefunguje tradičný systém uzamknutia sa na nepriateľskú postavičku, ktorú masírujete oceľou alebo päsťami už len preto, že okolo nej svieti červený obdĺžnik. Ak seknete z ľavej strany, tak môžete pokojne zasiahnuť i protivníka stojaceho v dráhe seknutia mečom a ten chlapík si to skutočne zlízne! Preto sa boje stávajú zaujímavé a zábavné.

K tomu si pridajme možnosť akéhosi krytia alebo ak chcete štítov. Nepriatelia si sami vyberú, ktorú stranu zo spomínanej trojice si akoby vykryjú. Čiže môžu rozdeliť obranu na všetky strany alebo investovať len do jednej a v tom prípade vaše útoky na ňu budú minimálne efektívne. Čiže seknete jedným smerom, po úspešnom údere vám hra napovie, že teraz skús zhora, tak vy to spravíte a na obrazovke sa začnú odohrávať skutočne nádherne krvavé orgie s prvkami baletu a porciovania tiel. Síce to pôsobí ako boj v akejkoľvek inej MMO hre, je to iné, je to zábavné a je to zároveň aj trochu náročnejšie. Ak sa totiž nebudete vy kryť a pustíte nepriateľa za svoj chrbát, práve si začínate vykopávať vlastný hrob. Zomrieť môžete behom niekoľkých sekúnd, veď ostatní nemajú tie ostré meče v rukách len na škriabanie sa v intímnych miestach. A ešte si k tomu pripočítame aj staminu, výdrž. Každý bac, sek alebo akákoľvek činnosť vás stojí niečo fyzickej energie a plytvať preto málo účinnými údermi na dostatočne dobre krytú stranu nepriateľa, je zárukou jednosmerného lístku do horúcich pekiel. Keď totiž nevládzete sekať alebo utekať z bojiska, kamarátske potľapkanie od súpera vás rozhodne nečaká.



Nebudeme sa tváriť, že by to bolo niečo špeciálne originálne, úžasne novátorské alebo by to nebodaj malo redefinovať celý žáner. To nie, je to jednoducho iné, realistickejšie a presne takto si Conanov svet predstavujeme. On je totiž úplne iný, vôbec nie tak komixový ako v prípade World of Warcraft. S jedným prižmúreným okom by sa dalo Age of Conan prirovnať skôr k Oblivionu. A to zavreté oko signalizuje, že cukríky nám na stromoch neporastú, ale sa tam budú v jarnom vánku hýbať odseknuté ľudské hlavy. Svet Conana je totiž nielenže temný, on je aj drsne krvavý a keď nepriateľa umlátite jeho vlastnou končatinou, určite nám dáte za pravdu, že toto nie je MMO pre 15 ročných faganov, ale dospelé RPG, kde nejaké to obnažené ženské poprsie nikomu nespôsobí stratu sústredenia pri hraní. Svet je to úžasne krásny a hoci sme navštívili len úvodný ostrov, z ktorého sa chceme čo najskôr dostať, bolo celkom príjemné sa kochať džungľou okolo. A áno, spoločne so súbojmi ide o iný zážitok a skôr to pripomína off-line RPG, kde môžeme nasávať atmosféru prostredia. To je síce mierne drsné, mierne krvavé, ale rozhodne i zaujímavé.

Nebudeme sa venovať tradičnými skillom, levelovaniu, obliekaniu postavy alebo battle zónam (PvP), ale si trochu povieme, prečo to všetko nemusí fungovať. Ono je to náročnejšie na zvládnutie. Nič sa tu nedeje automaticky, všetko si jednoducho musíte vydupať úplne sami. Pri kontaktných súbojoch to je príjemné a rýchlo si na to zvyknete, ale ostatné triedy, napríklad tie magické alebo útočiace na diaľku to majú o dosť náročnejšie. Účinok ich kúziel síce je vysielaný plošne, ale ide len o vybraný výsek pred nimi, nie je to automatické zoslanie liečenia na všetkých okolo vás. Vy si musíte vybrať, že toto kúzlo namierim týmto smerom, aby zasiahlo tých a tých hráčov. Akonáhle sa však tí truhlíkovia začnú hýbať, životy im neporastú. Žiada si to riadnu kooperáciu, lepšiu spoluprácu a hlavne cvik. Takže napokon to zameranie na realitu nemusí sadnúť každému. Mne osobne to pripadá ako lepšie riešenie, no mainstream môže zareagovať úplne inak a hru zatratiť, čo by bolo pre Age of Conan to najhoršie možné riešenie. Nebudeme riešiť bugy z betaverzie, kde všetko nefungovalo tak ako malo, prípadne padalo vo chvíľach, kedy skutočne nemalo. Age of Conan vyzerá nadmieru dobre a vlastne nie je dôvod netešiť sa. Nepôjde o nejakého priameho konkurenta pre World of Warcraft, ide skôr o dospelejšiu alternatívu.



Zatiaľ ostali zatvorené brány pred tým, čo sa strhne v plnej verzii, ktorá nám ponúkne určite omnoho zaujímavejší boj medzi hráčskymi frakciami alebo nami dosť očakávané jazdenie na koni, ktoré by malo byť nielen realisticky stvárnené, ale by malo byť rovnako i zábavné. Taktiež je nutné vyšplhať sa až nad niekoľko desiatok úrovní (strop je nastavený na 80). Jednoducho treba počkať, Age of Conan má však do boja vyšliapnuté nielenže tou správnou nohou, navyše do toho vložil aj potrebnú razanciu. Príjemne potešilo mnoho rozhovorov, zaujal príbeh a možno sa na scéne objaví aj samotný Conan. Trochu zamrzia mierne vyššie HW nároky, ale to sa dá taktiež pripísať na vrub betaverzii, ktorá nebola ideálne vyladená. Mimochodom, niektorým šťastlivcom sa istotne podarilo dostať do verejnej bety, takže vaše zážitky a príbehy radi privítame v diskusii.