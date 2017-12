Hra: Ulovte si dinosaura

K pionierskym dobám modernej počítačovej zábavy patrí aj prevrat v grafike spôsobený jej „akceleráciou“ špeciálnymi kartami. Dnes štandard, ale pred niekoľkými rokmi luxus. Jeden z prvých titulov ťažiacich z tohto trendu bol Turok.

21. máj 2008 o 0:01 Michal Gardian

S otvorenými ústami sme zízali na neuveriteľnú grafiku, ale ani hrateľnosť nezaostávala. Pokračovania však spôsobili úpadok série, ktorý sa dnes snaží nanovo odštartovať rovnako nazvaný „revival“.

Opäť sa zhostíte kontroly bojovníka Turoka s indiánskymi koreňmi. Spoločne so špeciálnym komandom vojakov má skrížiť plány svojmu bývalému šéfovi - teraz už teroristovi Kaneovi. Na planéte, kde sa ukryl, v ceste stoja nielen jeho prisluhovači, ale najmä poriadne agresívne dinosaury. Príbeh je napočudovanie slušne spracovaný a hoci ide v prvom rade o snahu vytvoriť superhrdinský pseudo-epos, akciu drží obstojne pokope.

Každého však bude zaujímať hlavne likvidácia prehistorických potvor. Na ne môžete použiť slušný arzenál zbraní (so šikovnými sekundárnymi funkciami), ale najmä kultový luk a „rambo“ nožík. Hlavne nôž je zdrojom zábavy, pretože s ním Turok dokáže zneškodniť aj väčšie dinosaury. To všetko v parádnej animácii, ktorá ale časom riadne omrzí. Použiteľnosť boja zblízka otvára slušné možnosti v taktike boja aj proti ľudským protivníkom. Škoda len, že časom budete mať pocit, že hráte to isté stále dookola. Na efektné odreagovanie však hra bohato stačí.

Grafiku „poháňa“ momentálne veľmi populárny engine Unreal 3. Jeho potenciál však bol využitý iba na postavách, resp. dinosauroch a ich animáciách. Za tie by sa nemusel hanbiť ani Jurský park. Horšie sú na tom exteriéry a interiéry. Chýbajú detaily a textúry sú tiež poslabšie. Aspoňže zostala zachovaná rozumná hardvérová náročnosť.

Ak by sme mali Turoka vystihnúť jedným slovom, bolo by to asi „štýlový“. Predsa len - boj s dinosaurami nie je častou náplňou akčných hier. Tobôž nie holými rukami. Ak mu odpustíte niektoré chybičky a postupne aj stereotyp, pobavíte sa celkom dobre.

Odporúčaná konfigurácia: procesor 3 Ghz, 2 GB RAM, 512 MB grafická karta

