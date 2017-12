Stĺpček Miloša Čermáka: Do zelena

Pred pár rokmi som sa na jednom webe dozvedel, že keby každý žil rovnakým životným štýlom ako ja, ľudstvo by potrebovalo okrem Zeme ešte ďalších 6,9 planéty. Chápem, že účelom webu bolo, aby ľudia rozmaznávaní civilizáciou začali napríklad triediť odpadky

21. máj 2008 o 0:02 Miloš Čermák

, ale na mňa to pôsobilo skôr opačne.

Pamätám sa, že ma celkom naštvalo, keď kolegovi v kancelárii vyšlo, že by potreboval ešte o štvrť planéty viac. Tiež ma preto pobavilo, keď minulý rok publikoval jeden anglický vedec článok, že ľudia jazdiaci do práce na bicykli prispievajú k emisiám toľko obávaného oxidu uhličitého úplne rovnako ako tí, ktorí jazdia autom.

Na rozdiel od nich totiž viac jedia, viac sa umývajú a ušpinia tiež viac bielizne. To všetko sa vyrába priemyselne, a preto to znečisťuje prírodu. Vzbudilo to veľký rozruch, najmä na weblogoch. Diskusia bola dlhá a záver znel, že pravda je to len v niektorých prípadoch.

Napríklad keď cyklisti jedia produkty, ktoré sa obvykle dovážajú cez pol sveta. Trochu sa bojím, kde to skončí. Už onedlho mi možno niekto bude vyčítať energiu, ktorú som vynaložil pri napísaní tohto stĺpčeka. Pol hodiny som nervózne chodil po byte a potom som hodinu sedel pri počítači. Koľko prírody mohlo byť ušetrenej, keby som len tak ležal na gauči!

To ani neberiem do úvahy vás čitateľov. Musím voliť témy nekonfliktné a nudné, pretože prípadné rozčúlenie rovnako oberá o energiu. Prosím, pokiaľ možno, zatvorte oči. Nebudem v tomto stĺpčeku písať žiadnu pointu, takže pokojne môžete zaspať... A keď náhodou v spánku zomriete, dostanete plaketu ministra životného prostredia. In memoriam, samozrejme.