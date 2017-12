Armáda bude bojovať s hackermi

Slovenská armáda bude ako jedna z prvých pôsobiť v projekte NATO, ktorý má členským krajinám pomôcť v boji proti hackerským útokom.

21. máj 2008 o 0:00 tu, sita

Slovensko doteraz nepatrilo medzi informačno-technologické veľmoci ani krajiny, ktoré vyvíjajú viditeľné úsilie v boji proti hrozbám hackerských útokov. Od augusta sa to zmení. Slovensko sa ako jedna zo siedmich krajín NATO zapojí do projektu, ktorý má odštartovať medzinárodnú spoluprácu v boji proti kyberterorizmu.

Medzinárodné výskumné centrum na podporu boja proti hackerom vznikne v estónskom Talline, pracovať v ňom bude tridsať špecialistov na informačnú bezpečnosť zo Slovenska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Talianska a Španielska.

„Je to spoločná snaha spojiť tých najväčších odborníkov v oblasti internetovej bezpečnosti,“ povedal americký generál James Mattis, veliteľ NATO pre modernizáciu armádnych síl aliancie. „Pre Slovenskú republiku sa otvára možnosť dosiahnuť požadovanú úroveň informačnej bezpečnosti a postaviť sa potenciálnym hrozbám elektronického boja na odpor,“ povedal pre SME Milan Vanga, hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Úlohou centra bude prispieť k zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti a posilneniu boja proti kybernetickým hrozbám. Do projektu sa ako pozorovateľská krajina zapojí aj USA.

Slovensko vyšle vedca

Podľa memoranda o porozumení, ktoré minulý týždeň v Bruseli podpísali ministri zúčastnených krajín, má Slovensko do centra vyslať jedného vedca. Pôjde o zamestnanca strediska riadenia a prevádzky komunikačných a informač­ných systémov, ktoré pracuje v Trenčíne pod správou ministerstva obrany. Jeho výber podľa Vangu ešte neprebehol. „Výber sa uskutoční na jeseň 2008,“ povedal.

Môžeme byť nápomocní

Účasť Slovenska na tomto projekte je prekvapujúca, doteraz sme totiž nepatrili ku krajinám, ktoré by sa hackerskými útokmi v širšom kontexte zaoberali. „Treba oceniť, že v tomto prípade Slovensko nečakalo, až sa do práce centra zapoja všetky štáty NATO a prejavilo istú iniciatívu,“ myslí si Jozef Vyskoč, odborník na bezpečnosť informačných systémov. Podľa Vyskoča aj krajina ako Slovensko má možnosť významne prispieť do globálneho projektu, akým je kybercentrum. „Prispieť sa dá rôznymi spôsobmi, nielen zaujímavými údajmi o hackerských útokoch - prínosom predsa môže byť aj svieži, netradičný pohľad na zhromaždené údaje, kritické zhodnotenie nápadov kolegov a tak podobne,“ povedal pre SME.

„Pravda, to už potom bude závisieť od personálneho obsadenia slovenského zastúpenia,“ dodal.

Podnietilo vznik Rusko?

Vznik centra venujúceho sa medzinárodnej spolupráci v oblasti boja proti hackerom v Estónsku odôvodňujú aj vlaňajšie hackerské útoky na vládne systémy, ku ktorým došlo v krajine po nezhodách Estónska s Ruskom pre premiestnenie sovietskeho vojnového pamätníka z centra hlavného mesta Estónska Tallinu.

Mnohí Estónci sú presvedčení, že za útokmi ha­ckerov stál Kremeľ, no Moskva všetky obvinenia odmietla.