Veľký brat Bluetooth vás sleduje na každom kroku

Máte v mobilnom telefóne pri chôdzi v uliciach zapnutú bezdrôtovú technológiu Bluetooth? Potom by ste možno mali vedieť, ako ľahko môže byť monitorovaný každý váš krok.

20. máj 2008 o 11:12 Adam Pospíšil

Aj keď znie titulok tohto článku možno až príliš paranoidne, vo svojom princípe sú používatelia s neustále aktívnym Bluetooth jednoduchou korisťou pre najrôznejšie agentúry. Tie potom môžu pomocou niekoľkých bezdrôtových modulov rozmiestených po meste sledovať prakticky všetky vaše pohyby.

Nedávno sa o tom presvedčil doktor Vassilis Kostakos z britskej University of Bath, keď urobil veľmi zaujímavý pokus. Po štyroch mesiacoch spolu so svojím tímom rozmiestňoval v najrôznejších uliciach Bluetooth moduly, ktoré monitorovali okolie a zaznamenávali údaje o čase i mieste vždy, keď zachytili mobilný telefón.

Bez toho, aby o tom používatelia vedeli, špeciálny program monitoroval ich každodennú trasu po meste. Za štyri mesiace moduly britského univerzitného tímu nazhromaždili informácie z viac ako desiatich tisícok mobilných telefónov.

Keby doktor Kostakos chcel, mohol z nazbieraných dát vytvoriť podrobnú analýzu o tom, ako dlho sa napríklad ľudia zdržujú v reštauráciách, kadiaľ chodia do práce či kde nakupujú, dodáva internetový server NewScientist.com.

Také informácie by mohli byť cenné napríklad pre reklamné agentúry, ktoré by presne vedeli, aký druh reklamy má byť cielený na konkrétnych používateľov.

Nemusíte mať strach, že by sa niekto dozvedel vaše meno alebo pohlavie. Inzerent by poznal "iba" miesta, ktoré často navštevujete (respektíve ktoré navštevuje váš mobil). Pokiaľ si teda ráno pravidelne doprajete šálku kávy v rýchlom občerstvení, mohla by vám na mobile "pristáť" akčná ponuka na získanie hrnčeka zadarmo.

Veľkého brata je ťažké usvedčiť

"Popísané konanie sa nepochybne súkromia dotýka, a je preto možné iba vtedy, pokiaľ by ho dovoľoval zákon, čo podľa môjho presvedčenia nerobí. Na druhú stranu však nepoznám žiadnu normu, ktorá by umožňovala niektorému zo štátnych orgánov toto konanie stíhať a ukladať za neho pokuty. Bolo by preto na každej dotknutej osobe, ako by sa takému konaniu bránila," povedal pre iDNES.cz právnik Mgr. Ondrej Surga, a dodáva, že pre spáchanie trestného činu je podmienkou vznik vážnej ujmy.

Surga ďalej spomenul zákon o ochrane osobných údajov: "Na také jednanie by sa tento zákon vzťahoval iba vtedy, pokiaľ by bolo možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. V takom prípade by sledovanie bolo možné iba za určitých podmienok - napríklad so súhlasom dotknutej osoby. Za taký súhlas nie je možné považovať iba permanentné zapnutie technológie Bluetooth - i keď taký výklad sa priamo ponúka."

Ak by takýmto spôsobom získané informácie využili napríklad reklamné agentúry, je možný ich postih. "Pokiaľ by agentúry pristúpili k samotnému rozosielaniu nevyžiadanej reklamy, môže ísť o porušenie zákona, za čo je možné ukladať pokuty," uzatvára Surga.

Riešenie je jednoduché: vypnúť Bluetooth

Chcete mať istotu, že sa nestanete "obeťou" podobných praktík? Stačí, keď pri chôdzi mestom vypnete vo svojom mobile technológiu Bluetooth a budete ju používať iba v prípadoch, kedy to skutočne potrebujete - napríklad pri prepájaní s počítačom.



Ak používate bezdrôtové handsfree slúchadlo či iné príslušenstvo, ktoré aktivitu Bluetooth vyžaduje permanentne, je možné telefón uviesť do takzvaného neviditeľného módu. V ňom vás žiadne zariadenie v okolí (s výnimkou tých povolených - napríklad spomenuté slúchadlo) nemôže zaznamenať.

Článok je prevzatý z webu mobil.idnes.cz