Zverejnili aj mobily súťažiacich

Charitatívna akcia, ktorá mala pomôcť povesti hardvérovej firmy,sa obrátila proti nej.

20. máj 2008 o 7:00 Dušan Uhrin

BRATISLAVA. Počítačová spoločnosť Hewlett–Packard (HP) zverejnila na svojej internetovej stránke mená, adresy a telefónne čísla 148 ľudí, ktorí sa zapojili do súťaže Notebook snov.

Niektorých súťažiacich krok spoločnosti nemilo prekvapil. Firma sa z toho neteší, no vysvetľuje, že zákon tým neporušila.

Údaje tretej strane nedáme

Súťaž vznikla ako súčasť charitatívneho projektu Notebook snov, ktorým chcela HP podporiť Nadáciu detí Slovenska. Štyri známe slovenské osobnosti, medzi nimi napríklad Fero Mikloško či Martin „Pyco“ Rausch, vytvoria ozdobené notebooky, ktoré venujú do dražby. Výťažok z akcie bude venovaný nadácii.

V súťaži mohol hocikto vyrobiť obrázok na tému Toto je môj notebook snov. Od 4. apríla 2008 do 15. mája 2008 sa mohli súťažiaci registrovať a pridávať svoje diela. Odmenou za tri najkrajšie obrázky mali byť notebooky. Pri registrácii bolo treba vyplniť formulár s údajmi, ktoré spoločnosť potrebovala na kontaktovanie víťazov. V podmienkach sa zaviazala neposkytovať údaje tretím stranám.

Napriek tomu je možné dozvedieť sa kompletné údaje o súťažiacich, ktoré sú verejne prístupné na webe pod obrázkami.

Viacerých súťažiacich zverejnenie ich mien, telefónov a adries zaskočilo. „Dosť ma to prekvapilo, keďže v pravidlách bolo, že tretím osobám sa údaje neposkytnú.“ Boli aj takí, ktorým to vyslovene prekážalo. „Vôbec sa mi nepáči, že mám na webe zverejnené číslo na mobil s celou adresou aj menom. Keď som to zistila, chcela to zmeniť, nemohla som sa nikam dovolať,“ povedala súťažiaca.

Sťažovať sa môžu na úrade

Účastník, ktorého sa zverejnenie údajov dotklo, môže poslať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov. Konkrétne stanovisko úrad dá až po prípadnom prešetrení prípadu. Podľa hovorkyne úradu Libuše Staňovej nie je priestupkom zverejniť telefónne číslo, pokiaľ nie je utajené. „Avšak zverejňovať presnú adresu a telefónne číslo je v tomto prípade nad rámec účelu,“ povedala.

Štefan Vadocz, ktorého agentúra súťaž pre HP organizovala, tvrdí, že postupovali presne podľa podmienok a súťažiaci o zverejnení vedeli. „Informácie o sebe poskytli súťažiaci dobrovoľne.“

Spoločnosť podľa neho ponúkla účastníkom prostredníctvom formulára možnosť údaje odstrániť. Vzhľadom na to, že sa viacerí ľudia na to sťažovali, spoločnosť už pracuje na odstránení problému. „Chceme im vyjsť v ústrety, keď im to prekáža, nebude to aktívne,“ povedal.