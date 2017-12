Hudba vo vrecku, rádio v aute, HiFi v obývačke

Čo má spoločné vreckový prehrávač s autorádiom a HiFi aparatúrou? Asi toľko, že vôbec nezáleží na tom, kde sa nachádzate. Ak si chcete vypočuť svoje obľúbené skladby v súkromí či so svojimi priateľmi, stačí ak svet okolo vás komunikuje jazykom Bluetooth.

20. máj 2008 o 9:00 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

Presnejšie povedané, hudobným štandardom AD2P.

Keď Sony v minulom roku vykročilo na trh s vreckovými prehrávačmi radu NWZ-A800, bolo jasné, že ide o snahu ponúknuť kvalitného súpera prehrávačom z dielní Apple. Tento rok sa na pultoch predajní objavil zdokonalený rad NWZ-A820, ktorý prináša väčší displej, dlhšiu výdrž batérie a bezdrôtovú komunikáciu s okolím. Čo môžete od nových prehrávačov očakávať? V redakcii sme otestovali 16GB verziu NWZ-A829, aby sme vám povedali viac.

Tu Sony Walkman, prepínam

Zabudovaný Bluetooh sa stal pri mobiloch štandardom, do spotrebnej elektroniky sa však dostáva postupne. Nie preto, že by naň výrobcovia zabúdali, ale spotrebitelia nemenia svoju domácu elektroniku kvôli maličkostiam. Zdá sa však, že prenos hudby cez protokol AD2P rozhrania Bluetooth môže spôsobiť revolúciu v komforte. Zdieľanie hudby je na dosah ruky. Presvedčili sme sa o tom sami.

Ak máte prehrávač vo vrecku, máte so sebou hudbu, ktorú máte radi. Pri cestovaní si ju vychutnáte na káblových štupľoch, pri športe s Bluetooth slúchadlami a pri jazde automobilom do práce presmerujete hudobný výstup do autorádia. V pohodlí obývačky siahnete po HiFi aparatúre, tí s obmedzeným rozpočtom sa uspokoja s Bluetooth reproduktormi. V krátkosti povedané – svet bez bariér je na nezaplatenie. Nezáleží na tom, kde vaše skladby sú, vypočujete si ich všade. Také je motto modelového radu A820 a na vlastnej koži sme zistili, že to má čosi do seba. Vyžadovalo to však upraviť svet okolo nás. Tradičná elektronika z našej výbavy šla na dočasný odpočinok a nahradili sme ju takou, ktorá si s bezdrôtovým štandardom rozumie. Ak sa novými technológiami neobklopujete, v momente kúpy ide o vyhodené peniaze. Dáta sa do prehrávača i tak nasýpajú prostredníctvom USB rozhrania.

Precíznosť v detailoch, lokalizácia chýba

„Á-osemstodvadsaťdeviatka“ je prepracovaná s rovnakým zmyslom pre detail a precíznosť, s akým sme sa stretli u predchádzajúcich modelov. Hliníkové telo s kvalitnou povrchovou úpravou dokonale chráni citlivú elektroniku a veľký displej s 2,4-palcovou, resp. 6,2-centimetrovou uhlopriečkou je chránený priehľadným polykarbonátovým štítom. Na rubovej strane pribudla plastová krytka, za ktorou sa skrýva anténa Bluetooth modulu. Presné lícovanie hrán a dokonalé osadenie tlačidiel sa nesú v štandarde, ktorý sa stal samozrejmosťou pri mobiloch Sony Ericsson. Roky skúseností jednoducho nepustia.

Keďže ovládacie prvky sa na predchádzajúcich modeloch osvedčili, zostali zachované bez zjavnejších korekcií. Iba veľký displej posunul ovládacie prvky bližšie k spodnému okraju prehrávača, čo môže spôsobovať problémy tým, čo majú menej zručnejšie prsty. Pri palcovom ovládaní si treba na stiesnené podmienky jednoducho privyknúť. Nabudúce sa už snáď dočkáme väčšej uhlopriečky a dotykového displeja. Firmvér s prehľadným kontextovým menu je na nezaplatenie, tlačidlo pre rýchle párovanie s perifériami je praktické, ak sa pohybujete vo svojom zvyčajnom prostredí. S lokalizáciou je to horšie. Ak vám príliš nepasuje angličtina, nemčina či ruština, musíte si počkať, kým sa slovenské zastúpenie trochu rozhýbe.

Displej je potešením pre oko

Pri vreckových prehrávačoch je čoraz dôležitejšie, aby ich displeje dokázali zobraziť fotografie a videozáznamy v rovnakej kvalite, na akú sme zvyknutí pri notebookoch – samozrejme v menšom. Pri tomto prehrávači sa kompromisov obávať nemusíte. Podpora širokej palety 16,8 milióna farieb je neprehliadnuteľná, rovnako poteší vysoký jas displeja, ktorý je možné v piatich stupňoch regulovať tak, aby ste si oči namáhali čo najmenej. Osloví aj skvelá odozva pri pozeraní videa. Pri 30 snímkach za sekundu sú pohyby plynulé i v kontrastných častiach scény. A čo rozlíšenie? Počítajte so štandardom QVGA, ktorý pri tejto uhlopriečke pôsobí viac ako dobrým dojmom. Sledovanie filmov vo vlaku či lietadle zrýchli plynutie času, drobná inovácia by predsa len nezaškodila.

Či už sa rozhodnete prezerať fotografie a filmy „na výšku“ či „na šírku“, kontextové menu vám vždy na pár kliknutí ponúkne voľbu na správne nastavenie. Ak by však v prehrávači bol zabudovaný polohový senzor, automatika by potešila tých, ktorí majú svoj prehrávač doplna natrieskaný videami z internetu, na ktorých sledovanie nikdy pri počítači nie je čas. Možno sa dočkáme nabudúce.

Zvuk osloví i tých náročnejších

Na zvukovom výstupe si dal výrobca záležať a očakávať môžete kvalitu, ktorú je možné porovnať s dobre vybavenými prehrávačmi z dielní Samsung. Päťpásmový ekvalizér s doplnkovými korekciami hĺbok, niekoľko profilov pre zosilnenie priestorového zvuku, akustický normalizér a algoritmus pre korekciu nedostatkov ktoré vznikli pri kompresii dokážu prispôsobiť výstup ľubovoľným slúchadlám či aparatúre. Čistý a dynamický zvuk nenesie známky šumu, dobrou voľbou sú aj pribalené slúchadlá.

Štuple vďaka trojici silikónových návlekov s rôznymi veľkosťami sedia pevne vo zvukovode bez toho, aby tlačili. Nevykĺznu ani pri športe a na rušnej ulici dokážu s veľkou úspešnosťou odfiltrovať ruch okolia. Jasné a hutné hĺbky sú prekreslené zreteľnými výškami, hovorené slovo znie obzvlášť prirodzene. V krátkosti povedané, kráčajú bok po boku s kvalitou výstupu prehrávača, takže nemusíte investovať do ďalších doplnkov.

Prehrávač sme mali možnosť prevetrať aj so športovými slúchadlami Sony MDR-AS40EX, zvuk z pribalených štupľov bol však o niečo dynamickejší. 13,5-milimetrová EX membrána sa jednoducho nezaprie. Pri ohlásení tohto prehrávača sme však tajne dúfali, že výrobca bude k novej technológii v základnej výbave štedrejší. Bluetooth slúchadlá by rozhodne nezostali bez povšimnutia.

Cestujete cez oceán? Nevadí.

36 hodín hudobnej reprodukcie a 10 hodín sledovania filmových trhákov musí uspokojiť aj vášnivých cestovateľov. Vysoká kapacita Li-Ion akumulátora neovplyvnila hmotnosť prehrávača, plný cestovateľský komfort si však doprajete iba vtedy, ak sa dodatočne vyzbrojíte USB nabíjačkou. V balení je iba USB káblik, takže bez notebooku či počítača zostanete v pasci.

Nabíjanie zaberie celkovo 3 hodiny, avšak už po 60 minútach môžete počítať s tým, že akumulátor nadobudne viac ako polovicu svojej kapacity.

Ak nie ste so svojím vreckovým archívom spokojní a denne čosi prehrávate z miesta na miesto, možno si ani nevšimnete, že treba prehrávač niekedy aj nabíjať.

Univerzálne rozhranie Digital Media Port síce vyžaduje pri nabíjaní káblik s neštandardnou koncovkou, dobrou správou však je, že ju Sony štandardizovalo pri všetkých svojich prehrávačoch. Poteší aj to, že s prehrávačmi si rozumejú HiFi systémy, rekordéry a televízne prijímače z dielní Sony.

Ogg opäť chýba

Prehrávač je vybavený rozhraním USB MTP, takže je možné migrovať doň na cudzom počítači skladby bez použitia špeciálneho softvéru, alebo pre lepší komfort so softvérovým balíkom dodanom na CD tam, ak si chcete spraviť prehľad v tom, čo vlastne máte na disku. Tí, ktorým chýbala v A800 rade podpora operačného systému Windows Vista, by mali vedieť, že pri nových modeloch sa o prenos skladieb postará Windows Media Player.

Procesor podporuje prácu s formátmi MP3, WMA, MP4, M4A, WAV, AVC, MPEG-4, JPEG, rozumie si aj so súbormi s kodekom H.264. Bohužiaľ, opäť chýba podpora pre Ogg Vorbis, čo môže jeho priaznivcom urobiť škrt cez rozpočet.

Technické parametre: Kapacita: 4/18/16 GB * Rozhranie USB, DM Port * 2,4" QVGA LCD TFT * hliníkové telo * Li-Ion 36/15 hodín výdrž * Bluetooth AD2P * Podporované formáty: MP3, WMA, MP4, M4A, WAV, AVC, MPEG-4, JPEG, H.264 *

Hodnotenie: * * * * * (4/5)



Sony Walkman NWZ-A829 je do detailu prepracovaný prehrávač, ktorý dokáže osloviť kvalitným displejom, zvukovým výstupom a firmvérom, ktorého ovládanie je hračkou i pre tých, čo sa v technologických hračkách príliš nevyznajú. Všestranný Bluetooth modul dokáže obrátiť život naruby, ak však po veľkých zmenách netúžite, určite oceníte aspoň výdrž, ktorá je na nezaplatenie. Výrobca dobre zvládol podporu formátov, maximálne zjednodušil nahrávanie skladieb a s ukladacím priestorom 16 GB otvoril priestor pre hromadu multimédií i na tie najnudnejšie presuny. FM rádio však zanovito chýba, rovnako ako u iPodov.