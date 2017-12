Obedná pauza: ostré preteky

Už mená dvoch protagonistov dnešnej flešovky Diesel and Death (totožné s názvom hry) naznačujú, že sa pôjde na plný plyn a že sa bude bojovať krutými prostriedkami. Úloha je jasná, dostať sa do cieľa ako prvý. Či dobrou jazdou alebo zneškodnením protivník

20. máj 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Delivery King.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Delivery King ťa posadí do šoférskeho sedadla, aby si pretekal po celom meste a donášal objednávky nedočkavým zákazníkom. Prevážanie viacerých rovnakých objednávok po sebe ti získa viac peňazí a umožní nakúpiť zlepšenia, ktoré zvýšia tvoju rýchlosť alebo zvýšia trpezlivosť tvojich zákazníkov. Môžeš tiež využiť výhodu špeciálneho zákazníka, ktorý doručí všetky momentálne objednávky konkrétneho tovaru za teba.

Už mená dvoch protagonistov dnešnej flešovky Diesel and Death (totožné s názvom hry) naznačujú, že sa pôjde na plný plyn a že sa bude bojovať krutými prostriedkami. Úloha je jasná, dostať sa do cieľa ako prvý. Či dobrou jazdou alebo zneškodnením protivníka, to je na vás. Powerupy zbierate zo škatúľ a na víťazstvo je ich používanie takmer nevyhnutné. Sú rôzne, od zrýchľujúceho paliva, cez obranné štíty až po arzenál všetkého druhu.

Ovládanie:

Šípky: vpravo – plyn, vľavo – brzda, hore – skok, dole (prípadne medzerník) – využitie powerupov.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.