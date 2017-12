Poisťovne pomáhajú pri zúčtovaní aj prostredníctvom internetu

V záujme vyjsť svojim klientom čo najviac v ústrety sú slovenské zdravotné poisťovne pripravené prispôsobiť svoje služby tak, aby všetci poistenci stihli podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) včas.

19. máj 2008 o 13:14 TASR

Bratislava 19. mája (TASR) Rozšírené otváracie hodiny na pobočkách, poradenstvo cez internet či bezplatné telefónne linky už avizovali viaceré z nich.

Otváracie hodiny na kontaktných miestach predlžuje v období od 16. do 30. júna 2008 ZP Union a.s. "V spomínanom období budú otváracie hodiny počas všetkých pracovných dní od 8.00 do 18.00 a v sobotu, teda 21. júna a 28. júna, od 8.00 do 16.00," informovala TASR hovorkyňa poisťovne Nina Zelníková. Klienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) nájdu informácie o zúčtovaní nielen na internetovej stránke poisťovne, ale aj na linke Call centra. Rady, ako vyplniť ročné zúčtovanie, im zamestnanci poisťovne poskytnú na tejto linke v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hodiny. Spoločná zdravotná poisťovňa a.s. podľa slov jej hovorkyne Martiny Ostatníkovej posilní počet zamestnancov v období, keď sa ročné zúčtovanie poistného podáva ZP a v prípade potreby uvažuje aj s rozšírením stránkových hodín.

Prostredníctvom konzultantov chce svojim klientom pomôcť ZP Apollo. "Každá pobočka má tzv. konzultanta pre ročné zúčtovanie, na ktorého sa môže poistenec či platiteľ obrátiť s otázkami a problémami prostredníctvom mailu alebo osobne," uviedla pre TASR jej hovorkyňa Radoslava Miklášová. Kontakty na konzultantov sú zverejnené aj na webovej stránke poisťovne. "Pomoc poistencom a platiteľom poskytneme aj prostredníctvom bezplatného call centra," dodala Miklášová. Okrem toho sa poisťovňa rozhodla informovať všetkých svojich poistencov, ktorí sú evidovaní ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), listom s upozornením na povinnosť podať zúčtovanie. V liste ich podľa jej slov informuje aj o úhrne zaplatených preddavkov na poistné roku 2007 k danému dňu. "SZČO tento údaj zjednoduší vyplňovanie ročného zúčtovania, čo sa aj v minulosti stretlo s kladnou odozvou," skonštatovala Miklášová.

ZP Dôvera je pripravená na to, že klienti si nechávajú túto povinnosť zvyčajne na poslednú chvíľu. "Budeme reagovať flexibilne a servis klientom v pobočkách prispôsobíme tomu, ako sa bude vyvíjať situácia a v ktorých pobočkách budú naši klienti potrebovať intenzívnejší servis a poradenstvo," uviedla pre TASR PR manažérka poisťovne Zuzana Horníková. Poradenstvo poskytuje Dôvera nielen na internetovej stránke, ale aj na bezplatnej nonstop Zákazníckej linke. "Takisto bude možné podať ročné zúčtovanie na webe. Majitelia bezplatných grid kariet budú môcť ročné zúčtovanie podať v rámci zabezpečenej zóny na www.dovera.sk nazvanej Elektronická pobočka jednoducho a rýchlo. Elektronická pobočka umožňuje vybaviť mnoho agendy elektronicky, bez potreby osobne navštíviť kamennú pobočku," vysvetlila Horníková.

Aktuálne informácie o vypĺňaní elektronických formulárov pre RZZP, elektronické formuláre na stiahnutie, návody a poučenia či príklady, ako zúčtovanie vyplniť, nájdu poistenci aj na internetovej stránke www.rzzp.sk. Ročné zúčtovanie za rok 2007 je poistenec povinný podať príslušnej zdravotnej poisťovni do 30. júna 2008. RZZP si môže podať poistenec sám, v prípade zamestnancov to môže urobiť zamestnávateľ. Zamestnanec ho však musí o to požiadať najneskôr do 31. mája 2008.