Operátori nevedia, či ich klientov odpočúvajú

Mobilný operátor nevie, kedy a či ich klienta odpočúva polícia. Prevádzkovatelia mobilných sietí sú síce povinní zakúpiť predpísané zariadenia na odpočúvanie, ich správa je však už v rukách polície. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Telefónica O2 Sl

19. máj 2008 o 20:43 TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - ovakia René Parák.

"Manažment odpočúvania, ako aj zadávanie požiadaviek na odpočúvanie, je plne pod kontrolou oprávnených štátnych orgánov a operátor nevie, kedy a ktoré čísla sú odpočúvané," uviedol Párak. Podľa hovorcu operátor pri začiatku svojej činnosti len zakúpi predpísané odpočúvacie zariadenie a dá ho do správy oprávnených štátnych orgánov.

Zástupcovia ďalších dvoch prevádzkovateľov mobilných sietí na Slovensku sa k problematike odpočúvania nevyjadrovali. Neoficiálne však zdroj TASR potvrdil, že polícia nežiada operátora o pomoc pri jednotlivých odpočúvaniach účastníkov siete a operátor je postavený mimo proces odpočúvania.

Podľa bývalého novinára a neskôr pracovníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Petra Tótha však prišlo v čase exekutívy Vladimíra Palka v kresle ministra vnútra k nelegálnemu odpočúvaniu telefonických hovorov Pavla R. prístrojom na strane mobilného operátora.

"Na počiatku tohto tisícročia Úrad zvláštnych policajných činností (ÚZPČ) realizoval na základe súdom povolenej žiadosti finančnej polície odpočúvanie občana Pavla R. Akcia bola po niekoľkých mesiacoch ukončená, neboli však vykonané všetky úkony potrebné pre zastavenie vzniku záznamov telefonických rozhovorov občana Pavla R.," uviedol Tóth na margo známej kauzy odpočúvania telefonátu Pavla R. s denníkom SME z roku 2002.

"Príslušný pracovník ÚZPČ síce zadal pokyn do svojho počítača na ukončenie odpočúvania, tento úkon však nezopakoval na zariadení, ktoré zabezpečuje vznik záznamu telefonického hovoru u operátora mobilnej siete," tvrdí Tóth. Dodal, že pre to, aby sa mohlo začať odpočúvanie, je nutné, aby bol zvolený cieľ (telefónne číslo), zadaný nielen do policajného počítača, ale aj do zariadenia umiestneného u operátora. "Pre ukončenie odpočúvania je teda taktiež potrebné zadať pokyn na oboch 'koncoch'. Keď sa tak nestane, naďalej vznikajú súbory s nahrávkami, ktoré policajný počítač nechce prijímať, pretože ich nemá zadané v systéme. Ak je nahrávok priveľa, počítač to neunesie a na vyťažovateľských počítačoch sa objavia takzvané neželané balíčky.

Práve takéto informácie sa zjavili v systéme ministerstva vnútra 18. decembra 2002, čo spustilo kauzu odpočúvania. Vtedajší minister vnútra Palko z nelegálnych odpočúvaní obvinil SIS, traja jej príslušníci sa dokonca pre obžalobu z úmyselného zanedbania chyby ocitli pred súdom, ten však napokon 24. januára 2007 všetkých oslobodil.

"Ministerstvo vnútra (MV) Pavla R. neodpočúvalo - legálne ani nelegálne," poprel Palko pre TASR Tóthovu verziu kauzy. Ako vysvetlil, chyba vznikla na strane SIS, keďže niektoré záznamy z odpočúvania sa dostali do systému ministerstva. Niektoré z týchto záznamov potom vinou technickej nedokonalosti systém "prilepil" k záznamom MV. Neskoršie opakované chyby rovnakého druhu podľa exministra dokazujú, že vina nie je na strane ministerstva. V súčasnosti by však mal byť systém v poriadku.

Palko skonštatoval, že nevie, či je teoreticky technicky možné zlyhanie tak, ako ho popísal Tóth a opakovane zdôraznil, že vnútro Pavla R. neodpočúvalo.

K tomu, ako sa odpočúvanie realizuje v praxi, sa nevyjadruje ani Policajný zbor. "Policajt postupuje podľa zákona o Policajnom zbore a podľa Trestného poriadku," odpovedala TASR zástupkyňa hovorcu Prezídia Policajného zboru Andrea Polačiková. "Používanie informačno-technických zariadení patrí medzi utajované skutočnosti, nebudeme sa preto vyjadrovať k podrobnostiam," doplnila.