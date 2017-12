Dark Sector - ďalšia mutácia ohrozujúca ľudstvo

Niektorým vývojárom jednoducho nie je dopriate užívať si slávu. Tí z Digital Extremes patria k tým, ktorých si veľmi ľahko obľúbite, pretože pri ohlasovaní svojho projektu prinesú zaujímavé informácie, projekt vás chytí za srdce a potom ho netrpezlivo oča

19. máj 2008 o 13:34 Ján Kordoš

Nech mal byť príbeh akýkoľvek, výsledok je minimálne prekvapujúci. V roku 1987 sa blízko ruského mesta Lasria vynorí ponorka z nebezpečným obsahom. Skok o dvadsať rokov do budúcnosti a už ovládame nášho hrdinu Haydena Tenna. Čiernovlasý špeciálny agent má zabrániť šíreniu nebezpečnej epidémie, aby mohlo ľudstvo i naďalej bezpečne spávať v domnienke, že genetické pokusy sú stále hudbou budúcnosti. Lenže hlavný záporňák Mezner má opačný názor a už sa všetko začína dávať do pohybu. Rozpadnuté mesto ukrýva vo svojich útrobách zmutované monštrá a keď je krátko po začiatku nakazený aj náš hlavný hrdina, neostáva nám nič ako pochodovať v lineárnom tuneli stále dopredu. Príbeh si totiž nebudete vôbec všímať. Ono vlastne ani nie je čo a ak sa predsa len rozhodnete vychutnať si zápletku, s počudovaním zistíte, že obsahuje toľko hluchých miest, ktoré nie sú vysvetlené, až začnete tápať s klasickými otázkami čo a prečo. Nie je vysvetlené pozadie, netušíte, kto je tá slečna, aké je Haydenova minulosť a pri hraní vás zápletka rozhodne neudrží. Netušíte prečo vlastne vykonávate danú činnosť, mnoho vecí je zamlčaných, všetko sa jednoducho len deje a odklon od pôvodnej myšlienky utopistickej tyranie v bývalom Sovietskom Zväze bol zbytočný a na kvalite Dark Sectoru sa to podpísalo vo výraznej miere.





Aj lineárne strieľačky, v ktorých pochodujete len a len jediným smerom vpred, si žiadajú aspoň aké také vysvetlenie, tu je to len obrovský chaos, takže počas hrania na sledovanie animácií rezignujete. Prečo aj, veď hlavný hrdina je prototypom drsného chlapíka bez akéhokoľvek vyjadrenia citov a svojich pohnútok. Prvá kapitola sa nesie v tradične akčnom štýle: chodíte, ukrývate sa za prekážky a strieľate. Nič nové, navyše ani nič extrémne zaujímavé. Po nešťastnom nakazení sa vám otvoria nové možnosti. Do ruky dostanete špeciálny bumerang s čepeľami Glaive a začína sa trochu iná rozprávka. Spočiatku sa bavíte, využívate možnosti tejto zbrane s nekonečnou muníciou, dokonca sa vybláznite pri využívaní elektriny, ohňa či ľadu, ktorými sa Glaive na chvíľu nabije. Takže protivníka zapálite a nemusíte po ňom čepele vrhať viackrát alebo si vypomôžete pri „logických rébusoch“. Akési čierne blany zničíte len ohňom, zablokované dvere otvoríte elektrinou a ľadom napríklad spravíte z protivníkov nádherné ľadové sochy (a tie efektne rozbijete) alebo si vytvoríte pevnú vrstvu ľadu cez vodu, aby ste sa dostali cez inak nepriechodnú vodu, pretože náš hrdina sa bojí vody ako mačka. Zbrane po nepriateľoch nemôžete využívať, po chvíli sa zablokujú, keďže nie sú nastavené na váš genetický kód a strelné zbrane si musíte zakúpiť u ilegálneho predajcu nachádzajúceho sa v kanáloch (?!). Menou sú ruble a tie nájdete len tak niekde pohodené, avšak peňazí je poskromne, takže si mnoho zbraní (z už i bez toho obmedzeného arzenálu) nevychutnáte.

Do toho sa neskôr pripletú okrem klasických vojakov aj špeciálni agenti s obrovským štítom, ktorých musíte najprv zasiahnuť bumerangom, aby ste ich na sekundu ochromili, následne do odkrytého naládujete trochu olova. Alebo si užijete takmer nekonečné hordy zombíkov a iných nakazených, vyskúšate si aké to je poprechádzať sa futuristickým mechom a... a je to obrovský guľáš, ktorý ničím nedrží pokope, ide len o zmes myšlienok a nápadov. Tie sú nám predhadzované až príliš násilne a potom zabudnete aj na také drobnosti ako vylepšovanie zbraní umiestňovaním bonusov (presnejšia streľba, väčší zásobník, rýchlejšie nabíjanie) do slotov zbraní alebo napríklad možnosť nechať bumerang vybuchnúť, ovládať jeho let v spomalenom režime či silnejší hod. Ako samotné nápady pôsobí tento materiál ako pevná kostra, avšak nádherné ženské telo, na ktoré by bola radosť pozrieť a tráviť s ním čas, to vôbec, ale vôbec nestačí. Akčná hra. To je všetko, čo sa dá do popisu Dark Sectoru napísať.

GRAFIKA 6 / 10

V Digital Extremes pracujú určite talentovaní grafici, ale tvoria zrejme len časť vývojárskeho tímu, pretože z celkového počtu desiatich úrovní je efektívne potenciál naplnený asi tak z polovice. Polovica kapitol sa vám bude páčiť a vy si prestrelky v nej užijete a druhá polovica je biedna. Či už textúrami s nižším rozlíšením, slabým fyzikálnym enginom, dizajnom s minimom objektov alebo jednoducho odfláknutým výzorom. Svoju úlohu zohráva aj linearita, takže na zatarasené priestory natrafíte na takmer každom druhom rohu a bije to do očí. V niektorých prípadoch budete očarení slnkom zaliatym prostredím zdevastovaného prostredia, v temnom podzemí zas zívate od nudy. Všetko je spracované v nevýrazných farbách, ale o to kontrastnejších motívoch, takže postupne prikrádajúca sa noc všetko zabalí do modrého odtieňu, v iných leveloch zas vyvoláva tiesnivú atmosféru hnedá farba. Odklon od neďalekej budúcnosti, kam mal byť Dark Sector zasadený, však, ako už bolo spomenuté, škodí. Niekedy sa stane, že postava prepadne cez stenu, zasekávate sa prekážkach pohodených na zemi, takže musíte všetko obchádzať. Architektúra úrovní neposkytuje dostatok priestoru na manévrovanie so hráčovými zmyslami, hoci zničené mesto lákadlom je. Možno to bude aj tým, že všetko tu už raz bolo (takže nie, nemôže chýbať ani do noci zahalený cintorín a kostol) a hra skáče od jedného nápadu k druhému a žiadneho sa nedrží poriadne. Ďalším pravidlom sú pomerne fádne interiéry, viac to Haydenovi svedčí vonku.



INTERFACE 7 / 10

To, že Dark Sector sa spolieha na využívanie tradičného systému ukrývania sa za prekážky ešte automaticky neznamená, že to bude aj fungovať. Na škodu Dark Sectoru to vôbec nie je prirodzené ako v Gears of War, nemôžete praktizovať streľbu naslepo, za mnohými prekážkami sa Hayden kryje nedostatočne, navyše nemôžete krycie miesta efektívne meniť, pretože sú rozmiestnené poskromne. K nepriateľom sa len tak rozbehnúť nemôžete, preto sú prestrelky zbytočne kúskované. Svoju úlohu v tom zohráva aj nepresné, necitlivé mierenie, ktoré vám zo začiatku bude robiť obrovské problémy. Nepriatelia vydržia viac než zvyčajne, takže o to je trápenie sa s ovládaním markantnejšie. Isteže, neskôr si zvyknete a budete sa baviť, ale stále tu zostáva ten pocit, že ostatné hry to majú zvládnuté akosi príjemnejšie. Trochu nerozumne sa tvorcovia nepoučili z nie práve ideálneho modelu Gears of War, v ktorom je beh, kotúľ a ukrytie sa za prekážku navolené na jedno tlačidlo. Stlačíte, Hayden spraví kotúľ, držíte, tak beží a ak ste pri prekážke, pritlačí sa na ňu. Horšie však je, že ak ste pri prekážke, chcete ujsť z dosahu nepriateľskej paľby, stlačíte predvolené tlačidlo, no Hayden sa pritlačí k múru, inokedy miesto ukrytia sa spraví kotúľ. Má to svoje muchy a musíte na ne prísť, eliminovať ich a potom si ovládanie užijete. Napríklad spomalené vrhanie bumerangu s čepeľami môžete ovládať pomocou analógovej páčky (v prípade PS3 verzie zas priamo nakláňaním Sixaxisu), ale zamrzí dosah hodu, ktorý je nízky.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Ako už bolo naznačené, Dark Sector mohla byť kvalitná akčná hra z pohľadu tretej osoby. Lenže takých sú tu tony a vyhrabať sa z priemernosti sa napokon ukázal byť závažný problém. Nielenže to celé nedrží pokope, hra skáče od nápadu k nápadu a žiadna myšlienka nie je rozpitvaná do morku kostí, aby ste si ju užili. Nevysvetlený príbeh bez akéhokoľvek preháňania pochoval atmosféru, neprirodzený hlavný hrdina s minimálnym prejavom to len potvrdil. Prestrelky s vojakmi nie sú tak agresívne, aby ste si užili streľbu, zbrane pôsobia slabým dojmom, zombíci zas ako päsť na oko (a táto veru sadla). Jednoducho sa pri hraní chvíľu bavíte, užívate si súboje s viacerými nepriateľmi, neustále ste v pohybe, vrháte bumerang, kryjete sa a potom nastúpia slabé pasáže, ktoré musíte pretrpieť. Zmutované príšery bez vysvetlenia nastupujú na scénu a v ich prítomnosti nemáte nejaký strach alebo nepociťujete stiesnenú atmosféru z nemorálnych pokusov. Nemá to potrebnú atmosféru a to pri počte nápadov, ktoré v hre sú, je cítiteľné. Aj keď je napríklad strieľačiek z Druhej svetovej vojny mnoho, aj pri nie práve excelentnom Medal of Honor: Airborne ste mali pocit, že jednoducho na tom fronte ste a bojujete proti nacistom. V Dark Sector beháte po mape, ktorá je zúfalo lineárna a likvidujete všetko, čo vám príde pod ruku, pretože to neohrozený hrdina proste robiť má.

Atmosféra je rozdrobená a napokon sa ani s bumerangom nebudete baviť tak, ako sa pôvodne očakávalo. Porciovanie vojakov nefunguje (nutné dva zásahy), pri súbojoch s bossmi je náročnejšie prísť na to, ako ich vlastne máte dostať a pri ich následnom zničení nemáte ten skvostný pocit z dosiahnutia úspechu, lež cítite, že ste radi, lebo to máte konečne za sebou. Logické hádanky sú striktne lineárne a žiaľ i primitívne, často sa opakujú a nápadmi sršia len pri ich predstavovaní. Áno, na papieri hrateľnosť Dark Sectoru vyzerá dobre, vlastne sa pri hraní až tak nenudíte, ale nemáte dostatočne silnú motiváciu. Netešíte sa na to, čo si za ďalším rohom autori pripravili. Trpké spojenie lineárnosti a nedotiahnutých myšlienok (nie, aj napriek prehláseniam zakrádanie sa a ukrývanie nefunguje) nabáda skôr k myšlienke na príliš veľké sústo, ktoré si (znovu) Digital Extremes vzalo do úst, ale prehltnúť ho už je problém. Typická akčná hra bez veľkých prekvapení. To by až tak nevadilo, keby nebola konkurencia o pekný krok vpredu a neponúkala omnoho zaujímavejší zážitok. Máte tu super bumerang, dokonca si ním môžete priťahovať súperove zbrane, ale čo z toho, keď vás jeho vrhanie začne nudiť?



MULTIPLAYER 7 / 10

Multiplayer by mohol byť sklamaním, pretože ponúka len dve módy, ale tie napokon na dostatočne kvalitnú zábavu stačia a paradoxne si skôr užijete podporu viacerých hráčov v akčnom štýle, hoci prostredie priam núka vychutnať si skvostnú kampaň. V oboch prípadoch sa na mape môže objaviť 10 hráčov, ktorí môžu byť doplnení botmi. V prípade Epidemic sú hráči rozdelení do dvoch tímov, pričom úlohou každého z nich je zneškodnenie veliteľa súperovej skupiny. Infection zas ponúkne jednému hráčov možnosť prevteliť sa do Haydena s jeho pokročilými schopnosťami a ostatní hráči ho musia zneškodniť, pričom sú v úlohe vojakov s obyčajnými zbraňami. Naháňačka môže začať a vy zistíte, že vás to vlastne celkom baví, pretože na akčnú strunu sa brnká celkom dobre a nie ste oblbovaní šialene nevyrovnanou kampaňou.

ZVUKY 6 / 10

Ozvučenie na vás rozhodne nezapôsobí. Nech už ide o dabing, ktorý nemá potrebnú silu zosobnenia sa s postavami alebo o celkové zvuky prostredia. Streľba neznie hlučne, nepriatelia sa prejavujú skôr vtipne (kričanie o pomoc po tom ako ste dotyčnému oddelili končatinu od tela) a jediným výstrelkom k miernemu nadpriemeru je hádzanie bumerangu v spomalenom režime. Zvukov akoby bolo niekedy príliš málo a neplnili si svoju funkciu. Ale sú tu, ohlásia sa vždy keď majú, no je to len mierny nadpriemer.

HUDBA 7 / 10

Hudba patrí medzi svetlejšie momenty, ktoré vás prinútia užívať si akčné chvíle. Zároveň vypĺňa hluché momenty pri prechádzkach prostredím a tak aspoň na chvíľu sa začnete báť alebo vnímate akčné pasáže o niečo silnejšie. Málokedy však natrafíte na melódiu, ktorá by sa vám vryla do pamäte a v mysli vám daná scéna ostane uložená ešte dlhú dobu. Hudba hru dvíha, ale nedokáže pozdvihnúť umelú atmosféru.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Umelá inteligencia nepriateľov nepatrí medzi skvosty, jednoducho sú na scéne, ukryjú sa, vykukávajú a vy ich dostanete, pretože majú naskriptované správanie. Horšie však je, že znesú pomerne mnoho a tak ich postupné likvidovanie zaberie omnoho viac času, než by bolo vhodné a upadne tak tempo celej hry. Ďalším problémom je zbytočné objavovanie sa protivníkov z vopred pripraveného miesta, takže sa musíte pripraviť na X-vĺn protivníkov, ktorých musíte zneškodniť. Chvalabohu, že sa neobjavujú znenazdajky za vašim chrbtom, ale nič to nemení na umelých skriptoch. Nepriatelia nespolupracujú, nepostupujú takticky. Ukladanie pozície prebieha klasickým systémom checkpointov, obtiažnosť je nastavená tak akurát, takže postupujete hrou plynulo, občas sa vyskytnú obtiažnejšie pasáže, ktoré si zopakujete, bossov je niekoľko, ale vyslovene výzva to nie je. Desať úrovní zdoláte za 10-11 hodin a až potom sa vám otvorí vyššia náročnosť. Fiaskom však skončilo implementovanie obchodníka, ktorý sa stáva nutným zlom za jeho premrštené ceny, takže si môžete z jeho biedneho sortimentu zakúpiť len zopár zbraní – a keďže nepriateľské kúsky využívate len zúfalo obmedzenú dobu, budete nútení šetriť a hľadať peniaze v každom rohu. Munície je dostatok, nachádzate ju v klasických bedniach a keď budete mať s nábojmi na mále, vždy máte po ruke ostré čepele bumerangu.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,6 / 10

Dark Sector mal byť príjemným projektom, ktorý ponúkne originálnu zábavu a pôsobivú atmosféru, neskôr boli očakávania vystriedané skepsou a výsledok zostal tak niekde medzi týmito rozdielnymi pólmi zábavy. Nie je to nič extra, po čom by ste sa mali ako priaznivci akčného žánru okamžite vrhnúť, ale neznamená to ani, že by to bol výrazný prešľap. Digital Extremes tak zostali žiaľ verní svojej povesti. Mali to výborne rozbehnuté, napokon však pôvodné nápady a myšlienky doslova znásilnili a priniesli nám zlepenec nápadov, nekompaktného príbehu, a to výrazne ovplyvnilo výslednú atmosféru. Je to obrovská škoda a už by sa tvorcovia mohli konečne poučiť. Menej býva totiž niekedy viac.