Enel a Sharp investujú do slnečnej energie

Talianska energetická spoločnosť Enel a japonský technologický koncern Sharp sa dohodli na spoločnej investícii do lukratívneho trhu so slnečnou energiou.

18. máj 2008 o 18:07 TASR

Tokio 18. mája (TASR) -

Ako dnes informoval ekonomický denník Nikkei, firmy sa dohodli na vytvorení spoločného podniku na výstavbu elektrární, ktorých produkčná kapacita by do konca roku 2011 mala dosiahnuť viac než 160 megawattov elektrickej energie. Firmy sa podľa denníka dohodli, že v Taliansku postupne postavia niekoľko elektrární na slnečnú energiu. Okrem toho by sa v tejto krajine mal postaviť aj ďalší podnik, a to na výrobu fotovoltaických panelov firmy Sharp. Investícia by podľa Nikkei mohla dosiahnuť niekoľko desiatok miliárd jenov. Zatiaľ nie je jasné, či tento podnik si Sharp v Taliansku otvorí sám, alebo to bude spoločný podnik.

Informovala agentúra Reuters.