Sceye – prehnane drahé tri megapixely

Vyzerá ako stolná lampa, nevyžaduje samostatné napájanie a nasníma dokument formátu A4 za necelú sekundu. Neprekáža na stole, vyzbrojený je praktickým laserom a ak sa vám zapáči, môžete ho prenášať zo stola na stôl bez toho, aby ste sa zadýchali. Aký v sk

19. máj 2008 o 10:52 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

+ mobilita

+ jednoduchá obsluha

- podpriemerné zaostrovanie

- chýbajúce osvetlenie



utočnosti je? V redakcii sme sa mu pozreli na zúbky.

Fotografovanie namiesto skenovania

Priznajme si, že skenery sú niekedy viac nemotorné, ako by sme chceli. Dokumenty treba vkladať pod veko na snímaciu sklenú plochu, zospinkované spisy treba rozoberať aby vošli do podávača dokumentov a navyše tieto stroje zaberajú na stole vždy viac miesta, ako nám je milé.

Firma Quanta sľubuje revolúciu v kancelárii. Vyklopíte rameno snímača, na stole sa laserom vykreslí skenovacia plocha a vy na ňu položíte spis, hŕbu dokumentov či knihu a sekundu po sekunde obraciate listy, pretože boli medzičasom zdigitalizované do počítača. Znie to ako fantastický príbeh z budúcnosti, hovoríme však o realite. Na trhu sa objavil skener, ktorý namiesto snímania fotografuje.

Zázraky sa nekonajú

I keď predajcovia sľubujú zázraky, nejde o žiadnu technologickú novinku, ktorá by ľudí digitalizujúcich dokumenty dvíhala zo stoličiek.

Za necelých 15 tisíc korún dostanete v krabici výklopný stojan pripomínajúci stolovú lampu, v ktorom je zabudovaná trojmegapixelová webkamera a laserový projektor, ktorý na dosku pracovného stola nasvieti šablónu, do ktorej máte vložiť dokument.

Nedokáže zaostrovať, nemá osvetlenie a nie je vyzbrojený softvérom, ktorý by dokázal výraznejšie uľahčiť prácu. Sčítané a podtrhnuté, za prehnanú sumu dostanete menej, ako vám ponúka akýkoľvek digitálny fotoaparát, s ktorým sa stretnete na pultoch predajní. Zdá sa, že výrobca k cenovke pripísal jednu nulu navyše.

Inštalácia na počkanie

I keď nemecky komunikujúci softvér našinca príliš nepoteší, inštalácia je otázkou niekoľkých kliknutí. Po tom, čo sa do systému nainštaluje ovládač, je možné okamžite začať so snímaním.

Lokalizácia je otázkou blízkej budúcnosti, angličtina však v ponuke jazykových rozhraní je. Softvér bez problémov fungoval v prostrediach Windows XP i Vista, hravo sme migrovali skener z jedného počítača na druhý bez toho, aby sme narazili na problémy s jeho detekciou.

Bez autofokusu zázraky nečakajte

Prvým kameňom úrazu zariadenia je, že nie je vybavené automatickým ostrením. Znamená to, že ak ste práve dosnímali jednostránkový dokument a chystáte sa na knihu s hrúbkou jedného centimetra, musíte optiku manuálne nastaviť.

Ak ste sa v knihe dostali do polovice, opäť vás čaká rovnaká úloha, pretože ste sa z 10 milimetrovej vzdialenosti od stolovej dosky dostali na polovicu. Obraz je každou otočenou stranou viac a viac rozmazaný. Bez ručného zásahu to jednoducho nejde.

Výrobca používateľovi ostrenie výraznejším spôsobom nezjednodušuje. Ak ste niekedy zaostrovali svoju webkameru, viete že otáčať malým kolieskom nie je najpohodlnejšie, obzvlášť ak chcete vyladiť snímanie k dokonalosti. Rovnako je to v tomto prípade. Prstenec s centimetrovým priemerom osadený v plastovom závite s vysokým stúpaním nie je priateľský, nepômôže vám priveľmi ani živý náhľad so zväčšením 1:1.

Nech sme sa akokoľvek snažili, výsledky ostrenia boli podstatne horšie ako pri použití tradičného skenera, či starého digitálneho fotoaparátu. Texty boli na hranách rozmazané a OCR softvéry si s nimi poradili slabšie, ako sme očakávali. Možno i preto nie je žiadne OCR v základnom balení. Distribútor nás však informoval o tom, že za príplatok v budúcnosti bude.

Optika s malou hĺbkou ostrosti ukázala, že avizované snímanie kníh je skôr otrockou prácou, ako rýchlou lahôdkou. Každou otočenou stranou je text rozmazanejší, takže nezostáva nič iné, ako neustále ostriť, ostriť a ostriť. Človeka to po chvíli prestane baviť a radšej si sadne k tradičnému skeneru. O tom, že prehnuté, zvlnené a pokrčené dokumenty z dôvodu rozostrenia partií snímať vôbec nemožno, ani nehovoriac.

Bez svetla to nejde

Druhým kameňom úrazu je, že zariadenie nie je vybavené vlastným osvetlením, takže farebnosť dokumentov, vyhodnotenie ich jasu a kontrastu sú viac ako zlé. Snímanie možno prirovnať k webkamere – raz ste modrí, inokedy bordoví, nevýrazne tmaví, či zelení. Ak chcete archivovať niekoľko stránok z farebného časopisu do PDF formátu, buď si musíte počkať na denné svetlo pod oknom, alebo máte jednoducho smolu. Problém je aj s lesklými stránkami časopisov, na ktorých zostanú nečitateľné prepaly.

Zabudnúť netreba ani na slabý dynamický rozsah snímača a interpoláciu, ktorá prichádza do hry. Pri formáte A4 a výstupnom rozlíšení 300 DPI trojmegapixelový snímač jednoducho nestačí. Výrobca by musel investovať do podstatne kvalitnejšieho čipu.

Obrázky nasnímané v plnej kvalite uložené softvérom majú rozlíšenie 2920x3896 bodov. Ak by bol tento výstup reálny, snímač by musel mať rozlíšenie 11 megapixelov. V skutočnosti je však jeho rozlíšenie iba štvrtinové, čiže nie je prekvapením že u konkurenčných produktoch na trhu s rovnakým snímačom je výstupné rozlíšenie 1024x768 bodov. Zákazník sa môže cítiť viac ako oklamaný. Štvornásobný digitálny zoom výstupnej kvalite zaručene neprospel. Smutné je, že ani rozlíšenie pri najnižšej kvalite 100 DPI nekorešponduje s rozlíšením snímača. Opäť tu zohráva úlohu interpolácia.

Laserový rámik je štýlový

Aby bolo vždy jasné na pracovnej doske stola, kam treba uložiť predlohu, možné je aktivovať laserový projektor. Ten cez matricu nasvieti na stôl šablónu, ktorá opisuje hranice snímania. Celkový dojem z tohto prvku je viac ako dobrý, používateľ sa cíti ako v budúcnosti, kde sa skutočný svet spája s virtuálnym.

Softvéru chýba koncovka

Jednoduchý obslužný softvér je navrhnutý tak, aby pomocou klávesových skratiek dokázal ukladať nasnímané obrazky do TIFF alebo PDF formátu, pričom do úvahy prichádzajú i multistránkové dokumenty. Pri práci s množstvom papierov by iba málokto klikal na myš. Preto je podpora skratiek viac ako vítaná. Čo však zamrzí je skutočnosť, že chýba akákoľvek automatizácia. Klikanie medzi stranami by sa dalo jednoducho vypustiť.

Ak by softvér zistil, že obraz pred kamerou sa už jednu, či dve sekundy nezmenil a jeho obsah sa podobá predchádzajúcemu (formát a farba pozadia), snímka by sa uložila na disk bez klikania. Takto by stačilo iba prevracať strany a snímanie by šlo automaticky.

video //www.sme.sk/vp/4158/

Dobrá myšlienka, podpriemerná realizácia

Technické parametre: Snímač: 3 mpx CD MOS * Výstupné rozlíšenie: 100, 200, 300 DPI * Fixná optika s manuálnym ostrením * USB rozhranie 2.0 * TWAIN * snímanie v čase do 1 s * laserová šablóna * max formát A4 * výklopné rameno so zaistením polohy * Hmotnosť 740 g * Rozmery 100 x 120 x 360 mm * Kompatibilita: Windows XP, Vista

Dostupnosť: http://www.gratex.sk/

Orientačná cena: 14 990 korún

Hodnotenie: * * * * * (2/5)

Sceye je produkt, ktoré dokáže nejedného priaznivca technológií nadchnúť svojou koncepciou. O to smutnejšie je, že technickými parametrami a kvalitou výstupu toto zariadenie pripomína predraženú novinku z teleshopu, ktorá sľubuje zázraky avšak v skutočnosti nesiaha na päty strojom, ktoré sú na trhu viac ako desiatku rokov. Iba málokto by bol ochotný zaplatiť za hračku s trojmegapixelovou kamerou na výklopnom kĺbe 15 tisíc korún, za ktoré môže mať špičkový kancelársky skener s automatickým podávačom dokumentov. Zdá sa, že lepšie s týmto konceptom pochodila firma AverMedia (požiadame ich o dodanie skenera na test), ktorá počíta aj s autofokusom a osvetlením a doplnkovými funkciami. Podobné riešenia ponúka aj Casio, Toshiba, Canon, Samsung či NEC.

TIP: Skener vyššej kvality ako ponúka Sceye si môžete so šikovnými rukami za pár korún zostaviť doma. Ak váš digitálny fotoaparát podporuje ovládanie cez PC, stačí si k nemu vyrobiť jednoduchý stojan a ste za vodou. S bleskom a autofokusom dosiahnete podstatne lepšie výsledky.