Zablokovať sa budú dať aj prijímané SMS

Klienti amerického T-Mobilu si budú môcť zablokovať prijímanie SMS a telefonických hovorov z čísel podľa želania. Podobnú funkciu na Slovensku zatiaľ žiaden operátor neponúka.

19. máj 2008 o 0:00 Zuzana Hošalová

BELLEVUE, BRATISLAVA. Otravuje vás telefónom bývalá priateľka alebo vás pri roamingu štvú poplatky za prijímanie textových správ? Americký T-Mobile pracuje na službe, vďaka ktorej si budú jeho klienti môcť zablokovať prijímanie SMS a telefonických hovorov z čísel podľa želania.

Blokovanie by malo byť možné v niekoľkých formách. Zákazník by si mal môcť vybrať konkrétne čísla, z ktorých nechce SMS a MMS správy dostávať. Bude sa však môcť rozhodnúť aj pre kompletné zablokovanie správ. Užívateľovi telefónu teda žiadna SMS nepríde a ani žiadnu nebude môcť poslať. Časom pravdepodobne pribudne aj blokovanie telefónnych hovorov z vybraných čísel.



Informáciu o pripravovanej službe T-Mobilu priniesol server TMONews.com, ktorý sa špecializuje na novinky tejto spoločnosti. Spustenie kompletnej blokácie akýchkoľvek správ pre SME oficiálne potvrdil aj samotný T-Mobile USA. Predpokladaný štart služby na americkom trhu je už toto leto.

Nie je to triviálne



Podobnú funkciu na Slovensku zatiaľ žiadny mobilný operátor neponúka. Hovorca O2 René Parák si myslí, že je to preto, lebo o ňu klienti neprejavili záujem. Podobne sa o malom dopyte po takejto službe vyjadril aj odborník na telekomunikácie David Března. Na Slovensku sa totiž ľudia otravných esemesiek zbavujú ich vymazaním a o prijatí hovoru rozhodujú na základe čísla alebo mena, ktoré im svieti na displeji. „Už dnes je veľa ľudí, ktorí telefón nedvíhajú, ak na ňom svieti neznáme číslo,“ hovorí Března.

Naopak, mnoho diskutérov na TMONews.com píše, že sa na službu tešia. Radi si totiž zablokujú otravných ľudí. „U nás to môže byť zaujímavé pri roa­mingu,“ povedal Března. Napríklad za prichádzajúcu MMS správu totiž Slovák v zahraničí v závislosti od operátora a tarifu platí, či už ju chce, alebo nie. V telefóne si ju aj tak nájde.

Americký T-Mobile ešte vo februári vo vyjadrení zákazníkom tvrdil, že momentálne nie sú schopní zablokovať prenos správy z telefónu na telefón bez toho, aby nepoškodili hlavné funkcie siete. Technicky to podľa hovorcu Richarda Fidesa nevie zabezpečiť ani Orange Slovensko. „Náročnosť zablokovania závisí od technického riešenia siete,“ hovorí Března. Ak je riešená moderne, takáto blokácia by podľa neho bola uskutočniteľná. Upozorňuje však na to, že aj niektoré mobilné telefóny sa dajú nastaviť tak, aby jeho majiteľa nerušili hovory z vybraných čísel. Volajúcemu sa vtedy ozýva tón obsadené.

Vývoju pomohli právnici

K vývoju služby prinútila T-Mobile zrejme hromadná žaloba, ktorú na spoločnosť podali americkí zákazníci koncom minulého roka. V USA je totiž spoplatnené nielen zaslanie, ale aj prijatie SMS a MMS správy. To isté platí o telefonickom hovore. Mnohým Američanom plne postačuje telefonovanie a posielanie e-mailov z telefónu. Textové správy teda odmietajú využívať a žiadajú ich vypnutie.

Zákazníkom sa nepáči, že musia platiť za službu, ktorú nechcú, a žalobca im dáva za pravdu. T-Mobile podľa nich porušuje federálny telekomunikačný zákon. Bez paušálu stojí zákazníka T-Mobile napríklad prijatie esemesky 15 centov (asi 3 koruny). Spoplatnené sú aj nevyžiadané reklamné správy a spamy. V roku 2007 ich mala do mobilných telefónov v USA doraziť asi miliarda.

V pôvodnej verzii správy sme chybne uviedli, že pri roamingu slovenskí operátori spoplatňujú príchodzie SMS a MMS správy. V skutočnosti je prijatie SMS v zahraničí zadarmo a cena za prijatie MMS závisí od operátora a typu roamingu. Môže byť tak isto bez poplatku.

Za chybu sa ospravedlňujeme.