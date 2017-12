Krátke správy z herného sveta

16. máj 2008 o 20:28 Ján Kordoš

Hneď na úvod si dáme jednu vtipnú správu, nech máme na konci týždňa roztiahnutú hubu a uškŕňame sa. Inak sa totiž pri správe, ktorá k nám prišla z Anglicka, ani nedá. Tamojšie Národné fórum pre obezitu totiž žiada od tvorcov hry Wii Fit , aby bola hra zakázaná pre deti. Je totiž životu nebezpečná. Áno, môžu schudnúť a to by bolo drzé. Ale čo je ešte lepšie, pred začatím cvičenie im vypočíta BMI (pomer výšky k váhe, na základe ktorého vám program určí, či ste chudí alebo v norme alebo naopak obézni) a práve to sa nepáči spomínanému fóru. Hra totiž deti s nadváhou označí za tučné a to môže negatívne vplývať na ich psychiku. Preto musí byť hra pre deti neprístupná. Smiech prejde... otázkou len ostáva, kam na podobné bláznivo-stupídne nápady tieto organizácie chodia.





Všetky screenshoty

Chcete vedieť, čo sa v apríli predávalo v Spojených Štátoch Amerických. No prekvapujúco to bude GTA 4. Paradoxné je, že GTA 4 sa na pulty obchodov dostalo 29.apríla, no 2 dni stačili na vyhupnutie sa na čelo rebríčku. Nezabudnite však, že ide len o X360 verziu, druhá konzolová pre Playstation 3 je na treťom mieste. A tu je už spomínané Top Ten:

1. Grand Theft Auto IV (Rockstar, X360) - 1,850,000

2. Mario Kart Wii (Nintendo, Wii) - 1,120,000

3. Grand Theft Auto IV (Rockstar, PS3) - 1,000,000

4. Wii Play (Nintendo, Wii) - 360,000

5. Super Smash Bros. Brawl (Nintendo, Wii) - 326,000

6. Gran Turismo 5 Prologue (Polyphony Digital, PS3) - 224,000

7. Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness (Chunsoft, NDS) - 202,000

8. Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Time (Chunsoft, NDS) - 202,000

9. Guitar Hero III: Legends of Rock (Vicarious Visions, Wii) - 152,000

10. Call of Duty 4: Modern Warfare (Infinity Ward, X360) - 141,000

Včera sme vám priniesli správu o tom, že po dokončení Ninja Gaiden 2 sa vývojári z Tecma budú venovať inému projektu a dajú si od krvavého ninju pauzu. Tomonobu Itagaki ďalej prehlásil, že rozmýšľajú nad hrou z prostredia Druhej svetovej vojny alebo vesmírnym projektom. Zrejme pôjde o akčnú hru. Itagakiho fascinuje pohyb postáv a animácia, preto by sa v najbližšej hre chcel zamerať primárne na tieto aspekty. Po Dead or Alive Xtreme 2 si môžeme byť istí, že ženské vnady budú animované určite, nech pôjde o akúkoľvek hru.





Aliens: Colonial Marines bude mať u nás na starosti CD Projekt a v prípade PC verzie ponúkne lokalizáciu formou českých titulkov, konzolové verzie (X360 a PS3) budú po anglicky. Cena bude klasická ako za každú novinku a dočkať by sme sa mali ešte v tento rok – v jeho závere. Viac o hre sa dočítate v našom predstavení.





Everybody's Golf 2 - PSP (jar 08)

Elefunk - PSN (máj 08)

Echochrome - PSN, PSP (jún 08)

Secret Agent Clank - PSP (jún 08)

Buzz! Master Quiz - PSP (júl 08)

Buzz! Junior - PSN (leto 08)

WipEout HD - PSN (leto 08)

PixelJunk Eden - PSN (leto 08)

Siren: Blood Curse - PSN (leto 08)

SingStar Volume 2 - PS3 (leto 08)

MotorStorm Pacific Rift - PS3 (jeseň 08)

LittleBigPlanet - PS3 (október 08)

Resistance 2 - PS3 (november 08)

NBA 09 - PS3, PSP, PS2 (zima 2008)

Buzz! Quiz TV - PS3 (zima 2008)

SOCOM: US Navy SEALs Confrontation - PS3 (zima 2008)

EyeToy Play: Hero - PS2 (zima 2008)

EyeToy Play: PomPom Party - PS2 (zima 2008)

Killzone 2 - PS3 (zima 2009)

Nový Prince of Persia sa konečne predstavil trochu bližšie, aj keď tých noviniek extrémne mnoho nie je. Známy je podtitul hry, ktorý oficiálne znie Heir Apparent a dočkáme sa do konca tohto roku. Ako už bolo známe, séria sa vráti k svojim romanticko-rozprávkovým koreňom, ktoré začali ustupovať do pozadia na úkor brutality. Súbojov bude omnoho menej, než v posledných dvoch dieloch poslednej trilógie a dočkáme sa výpravnejšieho príbehu a špecifickejšieho spracovania.





