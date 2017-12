Sega predstavuje trojicu nových hier

16. máj 2008 o 20:06 Ján Kordoš

MadWorld

Zvyčajne sa Wii titulom nevenujeme, avšak v prípade MadWorldu spravíme výnimku. Už len kvôli špecifickému spracovaniu, ktoré sa nápadne podobá na filmové Sin City. Ako ste určite post určite postrehli, pôjde o akčnú hru a potečú potoky krvi. Pomocou ručných zbraní budeme likvidovať obrovské množstvo protivníkov, pričom nechýba ani taká mňamka ako motorová píla. Vďaka jednoduchému ovládaniu by sme sa mali dočkať mnohých spôsobov zabíjania, ktoré by sa nemali opakovať. Obrovské množstvo krvi samozrejme nie je samoúčelné, spomeňme na Tarantinovho Kill Billa. Ide výhradne o efekt, akúsi satiru na brutálnu násilnosť. Medzi ďalšie klady by mal patriť samotný hrdina Jack, ktorý by mal hádzať jednu vtipnú vetu za druhou. To však z obrázkov ťažko vyčítame. Vyzerá to však až nepríjemne príťažlivo.

Bayonetta

Druhým projektom je taktiež pomerne rýchla akcia, tentoraz však vo farbách. Na hre pracuje Hideki Kamiya, ktorý šéfoval prvému Devil May Cry a je to na samotnej hre poznať. Hlavným hrdinom je tentoraz žieňa. Nežné a nevinné však určite nie. Je totiž oživená čarodejnica Bayonetta bojujúca proti anjelom. Čaká nás teda pomerne brutálne spojenie akcie so strelnými zbraňami a mlátičky s bojom nablízko. Hra je určená pre Playstation 3 a Xbox 360.

Infinite Line

Tretím, no rozhodne nie je tretí najočakávanejší, projektom je sci-fi RPG Infinite Line, ktorý sa chystá pre Nintendo DS. Hlavnou postavou je kapitán vesmírnej lode, ktorý sa musí starať o svoju posádku i loď. Najímanie posádky, vylepšovanie lode (alebo lodí, môžete ich mať viacero). Nič viac sa však nevie, dokonca nebol predstavený ani systém hry, takže netušíme, či budeme bojovať na palube lodí, či v reálnom čase alebo na ťahy. Ale vesmírnych RPG mnoho nie je, tak prečo nie.

