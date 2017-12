Čo chystá Electronic Arts v najbližšej dobe

16. máj 2008 o 20:00 Ján Kordoš

Battlefield: Bad Company (Xbox 360 a Playstation 3 – 27.jún)

Tak trochu iný Battlefield a čisto konzolová záležitosť. Medzi základné prvky patrí príbeh v kampani, ktorý rozpráva o ťažení za zlatom a pomstou, vtipné situácie, prepracovaný multiplayer a plne zničiteľné prostredie.

Burnout: Paradise (PC, Xbox 360 a Playstation 3 – jún)

Začiatkom roku vyšli konzolové preteky Burnout: Paradise a bez akéhokoľvek preháňania sa dá povedať, že ide o jeden z najlepších projektov, s ktorými sme sa v tento rok stretli. Okrem nečakane oznámenej konverzie aj na osobné počítače sa v lete dočkáme aj špeciálneho balíčku, ktorý obsahuje okrem troch nových módov aj 70 freeburnových súťaží alebo 7 nových máp. Vylepšením prejde aj multiplayer, pribudne systém aktuálnych správ Global Paradise, ponúkajúci najnovšie informácie a rozpisy súťaží. Na PS3 bude možné zostaviť si vlastný soundtrack a tak ďalej. Je na čo sa tešiť.

Command & Conquer 3: Kane´s Wrath (Xbox 360 – jún)

S datadiskom k tretiemu Command and Conqueru sme sa na PC už stretli (recenzia), avšak v pláne je aj konzolová verzia pre Xbox 360. Špeciálnym bonusom bude mód Kane´s Challenge ponúkajú celkovo 80 máp, na ktorých si zabojujete proti výkvetu tých najnebezpečnejších vodcov všetkých subfrakcií.

Mercenaries 2: World in Flames (PC, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 2 – 5.september)

Žoldnierska akcia v sandbox režime nás láka už niekoľko dlhých mesiacov a stále nie je medzi nami. Odklady si vyslúžila kvôli testovaniu, avšak tentoraz už sa zdá, že septembrový dátum je ten posledný a na začiatku tohto mesiaca sa vyberieme do Venezuely, kde Ramon Solano rozohráva nefér hru a niekto ho musí zastaviť. Navyše tu svoju úlohu zohráva aj osobná pomsta. Okrem voľnosti, ktorú hra ponúkne, patrí medzi najvýznamnejšie klady zničiteľnosť prostredia.

Spore Tvorenie príšeriek (PC, Mac – 20.jún)

Editor k titulu Spore sme si už predstavili v preview, preto naň len touto formou upozorníme. Tvorcovia uvoľnia tento špeciálny program, ktorý vám umožní navrhnúť si a vytvoriť vlastné príšerky a zdieľať ich s inými hráčmi. Všetky vytvorené potvorky budú samozrejme importovateľné do plnej verzii hry. Editor síce nebude kompletný (obsahovať bude 25% všetkých funkcií), no i tak by nám to malo stačiť na vybláznenie.

Spore (PC, Mac, NDS, mobil - 5.september) Keď sme si predstavili editor, niečo si povieme aj o hre samotnej, aj keď v skrátenej forme to pôjde veľmi ťažko, takže radšej odporúčame naše preview. Hráči budú môcť tvoriť život (editor), rozvíjať ho, zakladať kmene, budovať civilizácie, projektovať vlastné svety, skúmať tie, ktoré navrhli iní hráči a to všetko bude doplnené špeciálnymi nástrojmi, pomocou ktorých budeme môcť upravovať úplne všetko od organizmov, dopravných prostriedkov, budov až po vesmírne lodičky. Dôležitou súčasťou hry je zdieľanie a roztomilé spracovanie.

Zdroj:PR