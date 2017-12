Operátorom hrozia pokuty

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) v piatok oznámil, že mu ešte 539 podnikov nezaslalo údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb.

16. máj 2008 o 12:31 SITA

BRATISLAVA 16. mája (SITA) - Podnikom tak hrozí pokuta až do výšky 40 mil. Sk. Ako pre agentúru SITA povedal hovorca úradu Roman Vavro, ide o lokálnych, resp. regionálnych poskytovateľov telekomunikačných služieb. Z 539 podnikov, ktoré si zatiaľ nesplnili povinnosť, je 69 povinných vykonať audit, a preto majú túto povinnosť presunutú do 10. júla. "K 15. máju 2008 si 477 podnikov splnilo povinnosť a zaslalo na TÚ údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb," informoval úrad. K 30. aprílu zaplatilo administratívne úhrady 150 podnikov.

Podľa všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb sú podniky v termíne do 10. apríla každého roku povinné zasielať úradu podklady potrebné na vydanie platobného výmeru a následne zaplatiť administratívne úhrady. Podniky, ktoré sú povinné vykonať audit majú túto povinnosť posunutú do 10. júla. TÚ za neplnenie povinnosti uloží podľa zákona o elektronických komunikáciách pokutu do výšky 10 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 40 mil. Sk.