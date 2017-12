Internet Mall získal z predaja podielu 28 miliónov eur

Spoločnosť Internet Mall, ktorá prevádzkuje internetové obchody na Slovensku, v Česku, Poľsku, Maďarsku a Nemecku, predala svoj minoritný podiel v hodnote 28 mil. eur (takmer 886 mil. Sk).

16. máj 2008 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 16. mája (SITA) - Kupujúcou stranou boli spoločnosti Intel Capital a 3TS Partners. "Investícia je realizovaná prostredníctvom holandskej materskej spoločnosti Netretail Holding, B.V., pričom zakladatelia spoločnosti si i naďalej ponechajú nad firmou kontrolu," informovala v piatok firma Internet Mall Slovakia.

Podľa výkonného riaditeľa pre Európu, stredný východ a Afriku Intel Capital Ashisha Patela je táto investícia zároveň v súlade s plánom firmy na podporu regiónu strednej a východnej Európy. "Maloobchodný predaj sa stále viac presúva na internet a tento trh čaká veľký rast," uviedol ku kúpe podielu tiež riaditeľ strategických investícií pre strednú a východnú Európu spoločnosti Intel Capital Marcin Hejka. "3TS sa zameriava na investície do rýchlo rastúcich spoločností v regióne strednej a východnej Európy. Spoločnosť Internet Mall nás zaujala najmä svojim rastovým potenciálom," povedal ku kúpe investičný riaditeľ spoločnosti 3TS Jiří Beneš, ktorá pre transakciu využila fond 3TS Central Europe Fund II, ktorý je podporovaný londýnskou 3i Group a ďalej 3TS Cisco Fund, v ktorom je kľúčovým investorom spoločnosť Cisco.

Spoločnosť Intel Capital, ktorá je investičným programom spoločnosti Intel Corporation, sa zameriava na investície do spoločností podnikajúcich na inovatívnych technológiách. Od roku 1991 investoval Intel Capital už viac ako 7,5 mld. USD do približne tisícky spoločností vo viac ako 45 krajinách sveta. V uplynulom roku investoval Intel Capital viac ako 639 mil. USD do 166 obchodných transakcií, pričom asi 37 % investícií smerovalo mimo USA.

3TS Capital Partners je spoločnosťou v oblasti private equity a venture kapitálu v strednej a východnej Európe, ktorá je aktívna prostredníctvom tímov a kancelárií spoločnosti v Prahe, Budapešti, Bukurešti, Viedni a Varšave. Primárnym cieľom investícií 3TS sú rastové sektory vrátane spotrebiteľských a firemných služieb, komunikácií, technológií a médií a firiem v oblasti energetiky a životného prostredia v nových členských štátoch Európskej únie a v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy. Medzi investormi 3TS fondov v objeme viac ako 200 mil. eur patrí okrem iných 3i Group, Cisco, Sitra, EBRD a KfW.

Internet Mall, ktorá pôsobí v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a na Slovensku, prevádzkuje viac ako 45 internetových obchodov v tomto regióne s 1,2 tis. rôznymi kategóriami tovaru, od spotrebnej elektroniky po športové vybavenie. Internet Mall má viac ako 500 tis. registrovaných zákazníkov a návštevnosť dosahujúcu 100 tis. ľudí denne. V poslednom hospodárskom roku, ktorý končil k 31. marcu tohto roka, dosiahla skupina Mall konsolidovaný obrat vo výške 90 mil. USD bez DPH. Na Slovensku pôsobí spoločnosť Internet Mall prostredníctvom internetovej nákupnej galérie Mall.sk, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Internet Mall Slovakia, s.r.o. Mall.sk združuje pod sebou 10 špecializovaných obchodov, pričom na Slovensku prevádzkuje tiež dve kamenné pobočky.