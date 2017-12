Mafia 2 - gangsterka ako sa patrí

To, že kvalitné hry vznikajú len kúsok na západ od nás, v susednom Česku, vieme všetci veľmi dobre. Vývojári z bývalého Illusion Softworks (dnes 2K Czech) dokázali svojimi projektmi nadchnúť nejedného hráča.

16. máj 2008 o 15:04 Ján Kordoš

A čo je najlepšie, boli to práve zahraniční hráči, ktorí uznali kvality českých ručičiek. Oprávnene, veď priamo z pobočky v Brne nevyliezla nekvalitná hra. Síce si každý ich titul vyžiadal pomerne dlhý čas na spracovanie, neustále odklady a nikoho nepotešili, vždy to napokon skončilo najlepšie ako mohlo. Nech už sa pozrieme na Hidden & Dangerous alebo Mafiu. Mnohí pasujú práve Mafiu za najlepšiu českú hru, súperiacu s Operáciou Flashpoint o primát najlepšej českej hry. A keď sa chystá pokračovanie tak veľkého projektu, akým druhá Mafia rozhodne je, neuškodilo by aspoň menšie predstavenie.

Mafia 2 bola dlhú dobu utajovaným projektom. Hoci sa šuškalo o tom, že sa na pokračovaní pracuje a znovu budeme v gangsterskom siedmom nebi, dlhú dobu nebolo nič potvrdené. A potom to už išlo pomerne rýchlo: video, nové obrázky a oficiálne predstavenie. Treba však priznať, že stále vieme len základy a mnohé veci pred nami ostávajú skryté. Rovnako ako v prípade projektu Alan Wake, radšej držia tvorcovia dôležité vlastnosti hry pod pokrievkou a nedovolia pod ňu nikomu nahliadnuť, aby bola samotná hra skutočne príjemným zážitkom a nevedeli sme hneď úplne všetko.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Prvý diel mal obrovský úspech (až na hodnotenie Eurogameru, ktorý udelil Mafii skvostné štyri body z desiatich – holt, typický EG) nielen u recenzentov, ale aj hráčov. Svedčia o tom fóra fanúšikov. Jednotka však zostane nadobro pochovaná, pokračovanie na ňu nebude nijakým spôsobom nadväzovať, veď je i zasadené do iného mesta, časového obdobia a logicky aj s iným hrdinom. Možno sa vyskytnú niektoré náznaky a odkazy, ale znalosť predošlého dielu nie je potrebná. Lost Heaven teda ponecháme napospas osudu, tentoraz je hlavným hrdinom Vito, vracajúci sa z frontu prichádza do Empire City, kde ho víta jeho priateľ Joe. Náš hrdina teda nebude postupovať úplne sám a po jeho boku sa bude objavovať Joe – vlastnosťami úplne odlišný charakter, mierne agresívny a nepokojný, ktorý dodá príbehu šťavu. Vito nemá čistú minulosť: už v detstve bol odsúdený na kradnutie a jedná vlámačka nevyšla tak ako by mala a jemu sa nepodarilo utiecť. Keďže vtedy zúrila na Starom kontinente vojna, mohol si Vito vybrať: buď pôjde sedieť do chládku alebo pôjde bojovať za vlasť na front.

Druhá možnosť je správna a nadväznosť na minulosť hlavného hrdinu nás teší. Dá sa len dohadovať, či budú výlety do minulosti obsiahnuté aj v samotnej hre, či dokonca prístupné ako hrateľné pasáže. Bolo by to úžasné, ale to sú skutočne len naše priania. Vitov návrat domov však prináša staré problémy. Peniaze sú totiž vždy až na prvom mieste a jediným východiskom sa tak znovu stáva porušovanie zákona. Vito s Joeom budú mať spočiatku na starosti len malé úlohy, no neskôr si ich môže povšimnúť jedna z troch rodín, ktoré ovládajú Empire City a naši hrdinovia sa budú môcť pridať na jednu zo strán. Nebolo síce zatiaľ konkrétnym príkladom potvrdené, no tentoraz by sa mali objaviť v príbehu miesta, kde si budeme môcť vybrať, ktorým smerom sa posunieme ďalej. Úplne lineárnu cestu preto čakať nemôžeme, na viacero záverov to kvôli dôrazu na zápletku taktiež nevidíme, takže sa nechajme prekvapiť.



Príbeh je však všeobecne viac realistickejší, nemáme tu len romantické rozdelenie na panákov dobrých a panákov zlých. Je to jednoducho život v meste, ktorý nie je vôbec ľahký a mnohokrát budete musieť robiť veci len preto, lebo ich spraviť musíte, aby ste prežili. Vynikajúce filmové spracovanie nám je známe už z prvého dielu, ktorý priniesol ako jeden z prvých skutočne filmový zážitok. Mafia 2 by v tom mala pokračovať, veď rozprávanie nebude celistvé, ale nás prevedie cez takmer 10-ročné obdobie. Príbeh by mal byť tentoraz omnoho dlhší, zapracovaných bude viacero detailov a špeciálnych situácií či zvratov, o čom svedčia 2 hodiny animovaných sekvencií vytvorených priamo v engine hry. Dobre napísaná zápletka je výbornými tehlami, no keby nebolo materiálu, ktorý by ich spájal a udržal pohromade, nemohol by dom s názvom Mafia 2 pevne stáť a my v ňom tráviť voľné chvíle. Preto sa tvorcovia vrhli na skúmanie takých drobností ako uhol kamery, ktorá sníma situáciu, strih alebo slang jednotlivých postáv. Tomu taktiež podliehajú realistické dialógy, ktoré nebudú plné prázdnych a otrepaných fráz. S podobným konceptom prišlo Grand Theft Auto 4 a kultových viet by ste tam našli za niekoľko hrstí.

Aj keď sa vývojári nechcú príliš oháňať číslami, malo by mať Empire City dvakrát tak väčšiu rozlohu ako Lost Heaven (16km štvorcových), ponúkne 20 rozlične spracovaných štvrtí. Tu sa na chvíľu zastavíme, pretože jednotlivé štvrte sa budú od seba skutočne odlišovať a každá z nich ponúkne nielen odlišnú architektúru budov, ale aj samotné prostredie. V talianskej štvrti bude vládnuť rodinná atmosféra, pod výškovými budovami sa naopak bude po chodníkoch preháňať mnoho ľudí bez záujmu. Nebude chýbať napríklad ani predmestie s typickými rodinnými domčekmi so zadným dvorom a dreveným plotom. Všetky informácie čerpali tvorcovia z historických pohľadov, zaobstarali si ohromný obrázkový materiál, jednoducho chceli preniesť na naše obrazovky prostredie z prelomu 40. a 50. rokov minulého storočia. Obrázky len a len dokazujú, že sa im to podarilo.



Pre Empire City sa stal predlohou ako New York (typické budovy ako Empire State Building alebo Brooklynský most spoznáte určite) a San Francisco (známy most Golden Gate). 2K Czech však nechceli vytvoriť virtuálny obraz NY, preto si vzali len základy, pridalo čo to z vlastnej fantázie a výsledok je o to uveriteľnejší. Americké veľkomestá sú totiž často združené do blokov, málokedy nás prekvapí nejaký ten kopec – stačí sa pozrieť na GTA 4, ktoré je oproti San Andreasu akési strohejšie. Mafia 2 taká nebude a ponúkne pestrejšie prostredie. Mesto bude žiť vlastným životom. To je tradičná veta od tvorcov sandboxových hier, ktorí nám okrem sledovania príbehovej línie ponúkajú aj túlanie sa mestom a užívanie si voľnosti s NPC postavami. Umelá inteligencia bežných obyvateľov bude samozrejme založená na skriptoch, no nepôjde o tupé postavy. Budú reagovať na okolie a pri akomkoľvek náznaku nebezpečenstva sa snažia zachrániť. Čo je však najlepšie, postrachom pre nich nebudete len vy, ale spozorovať môžete napríklad vreckového zlodeja v akcii.

V meste to žije aj preto, že okrem úloh máte vlastný život a ten nepozostáva len zo zaslepeného sledovanie príbehovej línie. Môžete sa napríklad vybrať do niektorého z barov a trochu si vyhodiť z kopýtka, prípadne sa nasýtiť, či skočiť na kávu alebo si kúpiť nové oblečenie. Nebude to samoúčelné, pretože po vypití kávy vám stúpne fyzička, jedlom doplníte zdravie a po zakúpení si nového obleku sa stanete pre policajtov menej nápadným. Tí síce poznajú vašu totožnosť, no v iných šatoch to bude pre nich omnoho náročnejšie a už vás neodhalia okamžite. Všetko bude navyše prebiehať úplne jednoducho, nečakajte žiadne menu alebo nahrávanie, jednoducho si postava vezme jedálny lístok a vy sa rozhodnete, čo si kúpite pod zub. Interiéry všeobecne budú bohato vyzdobené, taktiež poteší, že po prechode do vnútra budov nás taktiež nebude otravovať žiadne nahrávanie, všetko sa bude postupne streamovať v pamäti. Ďalej je výrazným plusom reálna plocha interiérov. Ak teda vojdete do veľkej budovy, aj jej vnútro bude mať rovnakú rozlohu, čo bolo doposiaľ v hrách nie príliš zohľadňované.

Vyrazme však do ulíc. V Mafii bol famózny model jazdenie. Dobové autá sa ovládali skvele, pretože boli jednoducho iné. Pomalšie, masívnejšie, nemotornejšie a nerezali zákruty ako dnešné japonské káry. Nedostaneme síce k dispozícii skutočné názvy automobilov, tie v hre však vyzerajú až neskutočne uveriteľne, sú vynikajúco vymodelované a že ich bude dostatok a budú sa ovládať „tak trochu inak“, je vopred jasné. Akási ťažkopádnosť nás znovu donúti jazdiť obozretne. Zvýšila sa však rýchlosť, ktorou sa budú automobily pohybovať, všetko v záujme hrateľnosti, no nemáme očakávať, že dostaneme do rúk žihadlá. Navyše sa k maximálnej rýchlosti v hre dopracujeme po pekných pár hodinách hrania a jazdenia v slabších autách. S tým súvisia aj policajti, ktorí boli v jednotke azda až príliš puntičkárski a za malé prekročenie rýchlosti vás začali okamžite prenasledovať. Tu budú benevolentnejší, dokonca môžete jazdiť aj po diaľnici či si vziať taxík, ale neznamená to, že by poľavili v posudzovaní násilia v uliciach.



Vráťme sa však k autám. Možno sa to zdá ako maličkosť, ale práve takéto drobnosti nesmierne potešia. Vozidlá sa budú postupne špiniť, takže s radosťou navštívime autoumyváreň, dokonca sa nám postupne bude míňať v nádrži benzín a bez šťavy ďaleko nezájdeme, čo však vyriešia čerpacie stanice. Nemusíte však mať žiaden strach, že by ste museli tankovať každých 5 minút, skôr si to užijú tí, ktorí sa chcú len tak voziť po virtuálnom meste. Nejaké to auto však nemusíte dostať len tak do daru, treba si ho nejakým spôsobom zaobstarať. Bežne zaparkované na ulici môžete vykradnúť viacerými spôsobmi: otvorenie zámku (formou minihry) alebo rozbijete okno a otvoríte si zvnútra. Druhý spôsob však priláka nechcenú pozornosť, takže si treba buď počkať na správnu chvíľu alebo voliť obozretnejší postup. Už tradične bude zastúpené aj vyhadzovanie majiteľov aut z poza volantu, tentoraz to však nebude tak jednoduché, neopustia svoje vozidlo len tak na požiadanie a budú sa snažiť o získať späť, prípadne sa začnú brániť. Uvidíme či efektívnym spôsobom. Model poškodenia vozidla by mal patriť medzi špičku. Jazdiť ako prasatá môže maximálne len ak mýte čierne SUVko s bratislavskou poznávacou značkou, v druhej Mafii sa vám to však môže vypomstiť. Od oškretého laku po jemne ťuknuté plechy, menšie preliačiny, odpadnuté zrkadlá, rozbité sklá či svetlá, až po zničenie karosérie. A keď pôjde o vášho miláčika, to si radšej dáte na agresívnu jazdu pozor.

Fyzikálny model a interaktivita funguje aj všeobecne. Engine zabezpečujúci interakciu s predmetmi je na úrovni. Už len z dôvodu, že drvivá väčšina objektov, ktoré uvidíte, nie sú je len úbohou textúrou, ale sú to skutočné predmety, ktoré môžete zničiť alebo nimi manipulovať. Výklady obchodov mali často maximálne rozbitné sklo (aj to len občas, i v GTA 4 ste mohli rozbiť len tie okná, ktoré uznali za rozbitné tvorcovia), tu budete môcť manipulovať aj s obsahom výkladu a použiť to ako zbraň. Taktiež v interiéroch pri povedzme barových bitkách chytíte fľašu alebo stoličku a rozbijete ju o protivníka. Či pôjde skutočne väčšina objektov rozmlátiť, ešte len uvidíme, no 2K Czech sľubujú, že to tak bude a že sú to puntičkári, to veľmi dobre vieme. Veď napríklad tiene sa budú predlžovať a meniť podľa virtuálneho času, pouličné osvetlenie sa zažína vždy inak, rovnako i svetlá v budovách (!) a práve toto sú len drobnosti, ktoré síce samostatne mnoho neznamenajú, ako celok však vytvárajú skvelý dojem.



Pár slov aj k akcii, pretože Mafia 2 je akčná hra. Nebudeme môcť strieľať len tak po uliciach, dôležitým ukazovateľom je totiž rešpekt. Ten si dvíhate plnením úloh, prípadne vydieraním či podplácaním, avšak je možné ho i stratiť. Privolávaním policajnej pozornosti začne klesať, taktiež ak zastrelíte alebo zrazíte nevinného, dobré meno si nespravíte. Aj v mafii totiž platí, že hrubé násilie je už za neviditeľnou hranicou. Nie, že by to nejakým spôsobom robilo z mafiánov anjelikov, ale aspoň viete, že si nemôžete dovoliť len tak zabíjať kdekoho, pretože vaša povesť tým utrpí. A samotné prestrelky? Bude ich omnoho menej. Vývojári sa totiž zamysleli a logicky im prišlo nereálne, aby hráč behom desiatich minút hrania zastrelil 20 konkurenčných gangstrov, preto budú prestrelky skôr komornejšie, skromnejšie, avšak autentickejšie a napínavejšie. Do hry bol implementovaný systém krytia sa za prekážky, ktorý dnes nemôže chýbať v žiadnej hre a zároveň i moderný systém zdravia. Žiadny ukazovateľ životov, pri zranení je indikátorom samotné sfarbenie obrazovky a musíte si na chvíľu oddýchnuť na bezpečnom mieste. Kamera sa pri prestrelkách priblíži k hráčovmu ramenu (inak pôjde o klasický third-person pohľad), takže je akcia autentickejšia.

O Mafii 2 by sa dalo napísať ešte mnoho slov, napríklad fyzikálnym enginom a jeho možnosťami sa dá zaoberať dlho. Ale všetko sú to len príbehy vývojárov. My sme si základné informácie náležite rozobrali a teraz nám neostáva nič iné ako sa tešiť. Už teraz je jasné, že Mafia 2 sa v tento rok neobjaví, očakávať ju zrejme môžeme v prvom štvrťroku 2009.

Zdroj: Gamesradar, CaVG, Level