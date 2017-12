Niektoré lieky sa budú predávať cez internet

Lieky bez receptu by sa mali dať od decembra v lekárni objednať a do 48 hodín by ich poslali poštou.

16. máj 2008 o 0:00 Jozef Čavojec

S receptom to zatiaľ cez internet nepôjde.(Zdroj: SME – JÁN KROŠLÁK)

BRATISLAVA. Po niektoré lieky už zrejme nebude treba chodiť do lekárne. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje uzákoniť zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok. Takzvané voľnopredajné lieky by si mohli ľudia objednať telefonicky či cez internet a potom prevziať na pošte alebo od doručovateľky. Medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, patria napríklad Paralen, Panadol, Ibalgin, Nurofen, Aspirín či živočíšne uhlie. Len na stránkach lekární Dnes platí, že lieky môže vydávať iba takzvaná kamenná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok, ktorá má povolenie od samosprávneho kraja. Výdaj cez internet „je nezákonný a je spojený s nebezpečenstvom poškodenia zdravia", tvrdí riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Ján Mazag. Internetová lekáreň môže predávať iba potravinové doplnky či liečebnú kozmetiku. Ani po novom sa lieky nebudú dať predávať hocikde na internete. Aj návrh novely zákona o liekoch, ktorý ministerstvo dalo pripomienkovať, hovorí, že liek môže vydať iba kamenná lekáreň. Lekárnici upozorňujú, že inak hrozí šírenie falošných liekov bez účinných látok. Za potrebné považujú aj to, aby si liek nemohol objednať a vybrať človek mladší ako 14 rokov, ktorý ešte nemá trestnoprávnu zodpovednosť. Vo svete bežné Zásielkový predaj liečiv funguje v mnohých krajinách únie. Jiří Richter zo spoločnosti Eulek SK, ktorá prevádzkuje internetovú lekáreň, tvrdí, že v Česku internetový predaj zažíva boom­. „Ľudia si radšej nakúpia cez internet, než by platili poplatky u lekára a potom aj v lekárni." Richter na základe údajov českého ministerstva zdravotníctva tvrdí, že za prvý štvrťrok 2008 predaj liečiv na recept klesol asi o miliardu korún a o to stúpol predaj liečiv bez predpisu aj cez zásielkové lekárne. Pavel Hrstka z lekarna.cz hovorí, že v Česku sa očakávalo, že Paralen či Panadol nebude z hľadiska predaja na internete zaujímavý, lebo ide o lacné produkty. Zisk firmy z ich predaja však ide do tisícov korún mesačne. Medzi najpredávanejšie patria aj drahé lieky ako Wobenzym, Revalid či Geriavit, cena teda nemusí byť jediným dôvodom na nákup liekov cez internet.