Miliardár tlačí Yahoo! do spojenia s Microsoftom

Americký investor Carl Icahn odštartoval súboj s vedením internetovej spoločnosti Yahoo! cez jej správnu radu v snahe dotlačiť firmu k akvizičným rokovaniam s Microsoftom.

15. máj 2008 o 16:25 TASR

New York 15. mája (TASR) - Ten začiatkom mája stiahol svoju ponuku na prevzatie Yahoo! za 47,5 miliardy USD (976,08 miliardy Sk).

Miliardár (podľa časopisu Forbes momentálne 46. najbohatší človek na svete) a akcionár viacerých amerických koncernov dnes oznámil, že kontroluje v Yahoo! už 59 miliónov akcií a zároveň vytvoril skupinu 10 nominantov do správnej rady spoločnosti, ktorí by sa mali voliť 3. júla.

"Súčasná správna rada Yahoo! konala úplne iracionálne (keď dotlačila Microsoft k odchodu) a stratila dôveru svojich akcionárov," napísal Icahn v liste predstaviteľom rady. Ako dodal, verí, že akceptujú názory svojich akcionárov a vrátia sa k rokovaniam s Microsoftom, čím by sa súboj o kontrolu nad firmou cez dosadenie ľudí do správnej rady stal bezpredmetný.

Podobné kroky ako v Yahoo! urobil Icahn pred časom aj vo výrobcovi mobilných telefónov Motorola a farmaceutickej firme ImClone Systems. Tým ich postupne donútil k predaju časti prípadne celých stratových divízií a zvýšil tak pôvodne upadajúce akcie. Teraz sa takto rozhodol aj v prípade Yahoo!, pretože, ako tvrdí, "spojenie s Microsoftom je najlepší možný spôsob, ako sa priblížiť ku konkurenčnému Google".

Akcie internetovej firmy po správach od Icahna vzrástli po otvorení burzy v New Yorku o 44 centov (1,6 %) na 27,58 USD, potvrdzujúc tak záujem investorov o spojenie Yahoo! s Microsoftom.

Šéf svetovej dvojky na trhu internetového vyhľadávania Jerry Yang odmietol ponuku Microsoftu, ktorý ju zvýšil z pôvodných 31 na 33 USD/akcia, s tým, že hodnota akcií firmy je aspoň o 4 USD vyššia. V prípade, že by Microsoft firmu Yahoo! kúpil, vzrástla by jeho konkurencieschopnosť v internetovom vyhľadávaní a internetovej reklame, čo je trh, ktorého hodnota by do roku 2010 mala vzrásť na 80 miliárd USD. V online vyhľadávaní kontroluje Google v USA takmer dve tretiny trhu, zatiaľ čo Yahoo! 21,3 % a Microsoft menej než 10 %.

Informovali agentúry Bloomberg a Reuters.