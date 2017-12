Miera softvérového pirátstva v SR vlani opäť na úrovni 45 %

Miera pirátstva v oblasti softvéru pre osobné počítače na Slovensku sa v minulom roku po troch rokoch klesania stabilizovala na úrovni 45 %, čo je rovnaká hodnota ako v roku 2006. Ako ďalej informoval hovorca Business Software Alliance (BSA) pre SR Roman

15. máj 2008 o 18:29 (sita)

Karabelli, globálnym trendom bol vlani vo väčšine krajín sveta pokles miery pirátstva.

Na Slovensku, podobne ako v ostatných krajinách Visegrádskej štvorky, síce celkový percentuálny podiel medziročne nestúpol ani neklesol, miera strát spôsobených počítačovým pirátstvom príslušnému odvetviu však na Slovensku za tento rok stúpla na 54 mil. USD.

Zo 108 krajín, ktoré boli do štúdie zapojené, klesla miera softvérového pirátstva v 67 krajinách a stúpla v ôsmich. Keďže však celosvetový trh s PC rástol rýchlejšie v krajinách s vysokou mierou pirátstva, miera pirátstva v globálnom meradle za rok 2007 stúpla o tri percentuálne body na 38 %. V regióne strednej a východnej Európy boli krajinami s najvyššou mierou pirátstva Arménsko, a to s 93 %, Moldavsko s 92 % a Azerbajdžan s 92 %. Ku krajinám s najnižšou mierou pirátstva v tomto regióne patrilo aj Slovensko so 45 %, hneď po Českej republike s 39 % a Maďarsku so 42 %.

"Táto štúdia dokazuje, že vďaka snahám štátnych orgánov a priemyslu sa v mnohých krajinách darí mieru pirátstva znižovať. Na druhej strane, prudký rast používania PC na nových trhoch s vysokou mierou pirátstva sa v globálnom meradle prejavuje celkovým nárastom pirátstva," povedal John Gantz, riaditeľ IDC pre výskum. Ako pokračoval, očakáva sa, že tento trend bude naďalej pokračovať. Znamená to, že priemysel a štátna správa sa musia čoraz viac zamerať na boj proti pirátstvu v nových ekonomikách.

Uvedené údaje sú výberom zo záverov piatej výročnej globálnej štúdie pirátstva softvéru pre PC, ktorú vydala BSA, medzinárodné združenie zastupujúce globálne softvérové odvetvie. Štúdia pokrýva 108 krajín a realizovala ju nezávislá spoločnosť IDC, vedúca globálna spoločnosť pre marketingový výskum a predpovede v oblasti informačných technológií. Správa o softvérovom pirátstve pokrýva pirátstvo všetkých druhov spotrebiteľsky baleného softvéru pre osobné počítače, vrátane stolových počítačov, laptopov a ultraprenosných zariadení.