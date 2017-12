Obloha v máji: unavený Hadonos

15. máj 2008 o 0:00

Za súmraku sa na západe k odchodu pod obzor chystá Orión. Vľavo od neho nízko na juhozápade svieti Sírius z Veľkého psa. Po úplnom zotmení na juhu dominujú Lev a Panna. Neskôr sa táto dvojica veľkých súhvezdí presunie na západ. Vysoko nad obzorom, takmer v zenite, ich v priebehu noci postupne nahradia

ďalšie súhvezdia s charakteristickými obrazcami. Vedľa nich na východe stúpa Pastier nasledovaný lichobežníkom trupu Herkula. Medzi nimi je nedokončený krúžok malej Severnej koruny. V stredných výškach pod nimi sa zdanlivo ťažkopádne presúva rozložitý Hadonos.

Nízko pri obzore konajú svoju nočnú púť štíhly Škorpión a po polnoci aj hviezdnatý Strelec od juhovýchodu, kde vychádzajú, na juhozápad, kde zapadajú. V tom čase sa na juhovýchode formuje v celej svojej kráse Letný trojuholník tvorený najjasnejšími hviezdami troch výrazných súhvezdí: Deneb, Vega a Altair.

Svoju hlavnú úlohu ozdoby oblohy začnú plniť Labuť, Lýra a Orol až počas letných nocí. Na východe až juhovýchode sa nadránom vynoria Pegas, Kozorožec i Vodnár. Za nimi nasledujú Andromeda a stuhou spojené Ryby. Pozornosti sa nevyhnú malé skvosty nočnej oblohy: Delfín a Šíp. Na severovýchode sa dvíha cirkumpolárna Kasiopeja. Spod severného obzoru trčí kúsok Perzea. Horizont kopíruje hviezda Capella a horná časť obrazca súhvezdia Povozník. Po celonočnej ceste k severu klesá Veľký voz, ktorý bol večer v zenite. Medzi ním a Malým vozom sa prepletá dlhý Drak s hlavou vztýčenou až pri Lýre.

Merkúr bude pozorovateľný takmer celý máj. Po západe Slnka ho môžeme vyhľadať nad západným obzorom. Koncom mája bude stacionárny (26. 5.) a potom ho Slnko na oblohe začne dobiehať. Najjasnejší bude začiatkom mesiaca. Venuša sa posúva z nášho pohľadu k Slnku - pre ich zdanlivú vzájomnú blízkosť na oblohe zostáva voľným okom nepozorovateľná.

Mars je objektom prakticky prvej polovice noci. Od Blížencov prechádza do Raka, kde je ešte pomerne nápadný. Zapadá dve až jednu hodinu po polnoci. Jasný Jupiter medzi Strelcom a Kozorožcom je nápadným objektom druhej polovice noci blízko ekliptiky južne od nebeského rovníka. Poriadne ho uvidíme až nadránom nízko nad JV obzorom, pretože v strede mája vychádza až okolo polnoci.

Saturn v Levovi je vďačným objektom väčšiu časť noci. Zapadá tri až dve hodiny po polnoci, ale hneď večer ho môžeme pozorovať aj s prstencami vysoko nad JZ obzorom. Ranná pozorovateľnosť Urána vo Vodnárovi sa s jeho stále skorším východom postupne zlepšuje, no na pozorovanie to ešte nie je. Neptún v susednom Kozorožcovi je menej jasný, vychádza o hodinu skôr, ale má o 10° nižšiu deklináciu. Čiže aj v jeho prípade odporúčame počkať do prázdnin. Štefan Gajdoš ©SME