Pohľadnice z Bojiska

14. máj 2008 o 14:29 Ján Kordoš

Keď sme spomenuli čisto PC bojisko, nesmie chýbať ani konzolový zástupca s poditulom Bad Company, ktorý sa na trhu objaví čoskoro, už 23.júna. Ako sa v poslednom čase stáva zvykom, pôjde o tímovú akciu z vojnového prostredia, v ktorom bude dôležitú úlohu zohrávať vzájomná kooperácia a vy sa zatiaľ môžete pozrieť na zopár nových obrázkov v galérii. Či sa tento projekt vydarí podobne ako Army of Two, sa zatiaľ neodvážime tipovať, ale značka by s predajnosťou mohla spraviť svoje.

Zdroj: PR