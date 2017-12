Tržby GTS Nextra by v tomto roku mali byť 950 až 960 mil. Sk

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Tržby alternatívneho telekomunikačného operátora, spoločnosti GTS Nextra, a.s., ktorá patrí do skupiny GTS Central Europe(GTS CE), by podľa predsedu predstavenstva Stanislava ...

14. máj 2008 o 12:43 SITA

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Tržby alternatívneho telekomunikačného operátora, spoločnosti GTS Nextra, a.s., ktorá patrí do skupiny GTS Central Europe(GTS CE), by podľa predsedu predstavenstva Stanislava Molčana mali v tomto roku dosiahnuť 950 až 960 mil. Sk. Spoločnosť predpokladala, že sa jej v tomto roku podarí prekročiť hranicu jednej miliardy korún, no ako ďalej pokračoval S. Molčan, výsledky prvého kvartálu tomu zatiaľ nenasvedčujú. Výnosy firmy za prvý kvartál dosiahli 6,9 mil. eur, resp. približne 230 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast výnosov o 13,2 %. Zisk spoločnosti pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) medziročne v prvom kvartáli vzrástol o 16,7 % na 2 mil. eur, resp. 67 mil. Sk.

V období rokov 2008 až 2010 plánuje GTS Nextra podľa slov S. Molčana uviesť služby na báze sprístupnenia miestnych vedení (LLU) najmä pre trh malých a stredných podnikateľov. Taktiež plánuje uvedenie služieb na báze siete FWA 26 GHz. Ako ďalej uviedol S. Molčan, momentálne len GTS Nextra rokuje so Slovak Telekomom o unbundlingu. V prípade, že Telekomunikačný úrad SR do konca roka presadí nákladový model pre unbundling, biznis v tomto segmente by sa mal zintenzívniť. "GTS Nextra v uvedenom období sa bude zameriavať na biznis a korporátnych zákazníkov, pričom s rezidenčným segmentom veľmi nepočíta," uviedol S. Molčan. Spoločnosť sa nebráni ani akvizíciám, napriek tomu, že za posledné dva roky rástla organicky o 12 až 13 percent ročne. "K akvizíciám budeme pristupovať individuálne, pričom dôležitá je nielen infraštruktúra potenciálneho partnera, ale aj jeho zákaznícka báza, vyvolané synergie či kapitálové výdavky" dodal finančný riaditeľ GTS CE Gerald Grace.

Spoločnosť GTS Central Europe, ktorá pôsobí ako alternatívny telekomunikačný operátor na Slovensku, v Česku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku, zmenila svojho majiteľa. Vlastník GTS CE, skupina Group Menatep Limited, predal 30. apríla tohto roku 100 % akcií GTS CE konzorciu private equity fondov, do ktorého patrí Columbia Capital, M/C Venture Partners, Innova Capital, HarbourVest Partners, Oak Investment Partners a Bessemer Venture Partners. Konzorcium tvorí skupina private equity investorov, na čele so spoločnosťami Columbia Capital a M/C Venture Partners, ktoré sídlia v USA a majú rozsiahle skúsenosti v službách súvisiacich s komunikáciou a technológiou. Ďalším členom je spoločnosť Innova Capital, private equity skupina zameraná na strednú Európu. Columbia Capital je spoločnosťou zaoberajúcou sa rizikovým kapitálom, ktorá sa špecializuje na investovanie v oblasti širokopásmových, bezdrôtových, mediálnych a firemných služieb. Columbia spravuje viac ako 2 mld. USD vo viazanom kapitále, vrátane prevádzkového fondu s hodnotou 560 mil. USD. M/C Venture Partners je spoločnosťou zaoberajúcou sa rizikovým kapitálom, zameranou výhradne na sektory komunikácie, médií a informačných technológií. Firma investovala viac ako 1,5 mld. USD do približne 100 spoločností v tomto sektore. Innova Capital je private equity spoločnosťou pôsobiacou v strednej Európe, ktorá vkladá finančné prostriedky primárne do finančných služieb, obchodných služieb (vrátane telekomunikácií, médií a IT) a do priemyselnej výroby. Od roku 1944 Innova založila štyri investičné fondy s celkovou hodnotou približne 500 mil. eur.

GTS CE je poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení pre krajiny strednej a východnej Európy. Poskytuje hlasové, dátové, IP, MPLS a širokopásmové DSL služby pre jednotlivcov a spoločnosti, ako aj služby pre ostatné telekomunikačné spoločnosti, mobilných operátorov a poskytovateľov obsahu, aplikácií a internetových služieb. Spoločnosť sa zameriava na firemných a veľkoobchodných zákazníkov. V minulom roku dosiahla GTS CE tržby v hodnote približne 400 mil. eur a prevádzkový zisk (EBITDA) v hodnote 70 mil. eur.

Spoločnosť GTS Nextra, a.s., je slovenským alternatívnym telekomunikačným operátorom poskytujúcim telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát, hlasu a prístupu do internetu pre firemnú klientelu aj domácnosti. V minulom roku dosiahla firma celkové výnosy vo výške 850 mil. Sk a EBITDA predstavoval 224 mil. Sk.

(1 EUR = 31,704 SKK)

(1 USD = 20,487 SKK)