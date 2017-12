Mobilné telefóny sú pre niektorých dôležitejšie než peňaženky

Viac ako tretina zamestnaných ľudí považuje svoj mobilný telefón za dôležitejší než vlastnú peňaženku, notebook alebo digitálny hudobný prehrávač, v prípade, že by na 24 hodín mali opustiť dom a zobrať si iba jeden predmet so sebou.

15. máj 2008 o 9:57 SITA

BRATISLAVA 14. mája (SITA/Reuters) -

Preukázal to istý kanadský prieskum, ktorý položil spomínanú otázku 2637 respondentom. Podľa výsledkov až 38 percent opýtaných uprednostnilo svoj telefón, kým tridsať percent by si so sebou vzalo peňaženku.