ON Semiconductor ukončí výrobu čipov v Piešťanoch

Spoločnosť ON Semiconductor uzavrie obidva svoje závody na výrobu čipov v Piešťanoch a presunie produkciu do iných vlastných výrobných závodov.

14. máj 2008 o 13:21 SITA

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Ako ďalej agentúru SITA informovala Lenka Střálková z komunikačného oddelenia firmy, výroba by sa mala ukončiť v priebehu 12 až 18 mesiacov. Jej celkové zastavenie je naplánované na štvrtý kvartál roku 2009. "Naše rozhodnutie nesúvisí s pracovnými výsledkami ani s nasadením zamestnancov v piešťanských závodoch. Tento krok je súčasťou dlhodobej stratégie byť konkurencieschopnými a efektívnymi,“ povedal prezident a CEO ON Semiconductor Keith Jackson. Presunutím výrobnej aktivity z menších a menej vyťažených výrobných závodov do väčších a modernejších, chce podľa jeho slov podnik zvýšiť efektivitu výroby a tým aj celkovú spoľahlivosť produktov.

Uzatvorenie obidvoch závodov na výrobu čipov v Piešťanoch bude znamenať zrušenie asi 400 pracovných miest. Znižovanie stavu zamestnancov začne pritom v máji roku 2009. V Piešťanoch však aj naďalej zostane pracovať približne 200 pracovníkov, ktorí sú súčasťou tzv. centier globálnej podpory. Tieto centrá zahŕňajú aj zákaznícky servis pre oblasť Ameriky a Európy a podľa spoločnosti ich pôsobenie v Piešťanoch bude zachované. V činnosti zároveň ostáva aj vývojové centrum v Bratislave. Výroba čipov v Piešťanoch predstavuje menej ako 2 percentá z celkového objemu výroby spoločnosti ON Semiconductor a jej nedávnej akvizície spoločnosti AMIS.

ON Semiconductor je popredný svetový dodávateľ riešení pre efektívne riadenie napájaní pre napájacie zdroje, automobilový priemysel, komunikačné technológie, počítačové aplikácie, lekársku techniku, pre aplikácie v priemysle, mobilné telefóny a pre letecké, kozmické a vojenské aplikácie. Sídli v USA, pričom vlastní a prevádzkuje sieť výrobných závodov, predajných miest a návrhových centier na kľúčových trhoch v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Zamestnáva viac ako 10 tis. pracovníkov. Na Slovensku pôsobí od roku 1999. V Piešťanoch má dve fabriky, v ktorých sa vyrábajú integrované obvody submikrónovými technológiami a zároveň aj centrum podpory zákazníkov z Európy, USA a Blízkeho východu. V Bratislave sa nachádza jej vývojové centrum.