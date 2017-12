Stĺpček Miloša Čermáka: Partia

Rád chodím na stretnutia s priateľmi, ktoré sa neplánujú, ale len tak „vyplynú“. Posedíme na obede alebo pri pive, tárame o ničom a dozvedáme sa nedôležité veci. Bohužiaľ, už som vo veku, keď naplánovať túto pohodovú schôdzku je náročné.

14. máj 2008 o 0:02 Miloš Čermák

Väčšina mojich kamarátov je nejakým spôsobom významná alebo zaneprázdnená.

„Čo napríklad budúci utorok?“ „Počkaj, pozriem sa do diára, mohol by som okolo jednej, pokiaľ sa mi nepretiahne porada.“ Prekliatie schôdzok zaznamenaných v diári je v tom, že sa očakáva, že na nich budete preberať niečo dôležité. Ale vy chcete len dlhé minúty mlčať, sem-tam si odpiť z piva a občas zamrmlať: „No a inak ako?“ Ale to sa nedá naplánovať. Keď mal človek dvadsať, stačilo vyraziť do mesta a obísť pár osvedčených podnikov. Vždy ste na niekoho narazili.

V štyridsiatke to už však jednoduché nie je. Jasné, môžete na poslednú chvíľu pár ľudí obvolať. Ale väčšinou sa len dozviete, že buď ešte trčia v kancelárii, alebo sú už doma. Páči sa mi jedna nová služba, ktorá umožňuje síce hromadné, ale zároveň „inteligentné“ rozposielanie esemesiek. Funguje to jednoducho. Sadnete si do kaviarne a napíšete správu „Sedím tam a tam. Kto si chce podebatovať?“ Odošlete ju vybraným priateľom a známym. Ale dostanú ju len tí, ktorí sú v blízkom okolí - napríklad v centre mesta. A to ešte v určitom čase.

Keď vyprší, nedoručené poletujúce esemesky sa samy vymažú. Vlastne ani nikto nemusí prísť. Vždy okolo vás budú aspoň tie inteligentné poletujúce esemesky. A keď spáchajú svoje elektronické harakiri, vy budete dopíjať štvrté alebo piate pivo. Celkom pekný večer, nie?