Porada.sk: od účtovníctva po recepty

Server Porada.sk navštívi štvrť milióna ľudí mesačne a odpovede na otázky diskutujúcich prichádzajú do niekoľkých minút. Pôvodne poradňa pre účtovníkov vie dnes pomôcť i s varením či stavbou domu.

14. máj 2008 o 0:00 Samo Trnka

Richard Bachan bol v roku 2004 navštíviť priateľku v Spojených štátoch. Mal štyri mesiace voľného času a tak radšej, než by sa nudil, založil stránku, ktorá mala za cieľ pomôcť účtovníkom vyznať sa v neustále sa meniacich zákonoch a nariadeniach.

Server tohto typu u nás dovtedy nebol a tak sa pomerne rýchlo uchytil.

Články sa nikomu písať nechce

Bachan si bol vedomý toho, že písať články sa nikomu chcieť nebude, a tak pre stránku zvolil podobu diskusného fóra, kde si pod heslom „Spolu vieme viac“ budú môcť v konkrétnych problémoch navzájom radiť ľudia z praxe. Zakrátko sa účtovnícke poradenstvo rozšírilo i o rady, ako rekonštruovať rozvody elektriny či ako spraviť dobrú tarhoňu. „Prvé prišli asi recepty. Väčšina účtovníkov sú ženy, takže sa to dalo čakať,“ usmieva sa Bachan.

Diskusia nie je všemocná

Dnes je možné poradiť sa na stránke o čomkoľvek a reakcie na otázku prichádzajú do pár minút. Niekedy však očakávania bezradných bývajú priveľké. „Veľa ľudí sa obracia e-mailom priamo na mňa, jedna pani dokonca s vážnymi problémami v rodine,“ vraví Bachan. Zo spektra tém na svojej stránke mu chýba viac rád v oblasti počítačov a techniky.

Tvrdá ruka etikety

Hoci obsahom stránky Porada.sk sú najmä vecné diskusie na konkrétne problémy, je stále komunitným serverom, kde zákonite dochádza k medziľudským konfliktom. Bachanovi to vrásky nerobí: „Tých najhorších blokujeme podľa IP adresy a na zbytočné či nevhodné príspevky máme tlačidlo „vypnúť“, na ktoré keď klikne dosť užívateľov, príspevok zmizne“. Naopak, dobré riešenie je možné oceniť kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ a tak ho odlíšiť od jalových rád vševedov. Veľkým šťastím pre úroveň diskusií je i to, že vekový priemer návštevníkov sa pohybuje nad 20 rokov. „Tínedžeri by sa u nás rýchlo znudili,“ smeje sa Bachan.

Baví ho to, nepredá

Za štyri roky existencie sa Porada.sk s 250-tisíc návštevami mesačne dopracovala k vlastnej kancelárii aj k tomu, že sa jej zakladateľ už môže venovať na plný úväzok. Tam, kde by príjmy z reklamy nestačili, Bachan pridal platenú časť pre mzdárov, kde sú k dispozícii komplexné návody písané odborníkmi a videoškolenia. Bachana práca na Porada.sk veľmi baví a predávať ju nechce.