Rozdali internetové Oscary

Stephen Colbert, americký komik, ktorý sa preslávil suchým, ironickým humorom vo svojej večernej talkshow Colbert Report, sa stal internetovou osobnosťou roka podľa poroty súťaže Webby Awards.

14. máj 2008 o 0:00 (trn, tb, reuters)

Stephen Colbert to s webom vie.(Zdroj: REUTERS)

Colbert získal cenu za „inovatívny spôsob interakcie s fanúšikmi relácie Colbert Report“. Medzi tie patrí napríklad kampaň, vďaka ktorej sa Colbertova oficiálna stránka ocitla na prvom mieste pri vyhľadávaní reťazca „najvýznamnejší žijúci Američan“ v Google. Keď Colbert založil diskusnú skupinu „Milión pravoverných za Stephena T. Colberta“ na komunitnom serveri Facebook, prvý týždeň pribúdalo 78 členov za minútu. Zároveň sa mu na internete podarilo od fanúšikov vyzbierať štvrť milióna dolárov na charitu podporujúcu vzdelávanie.

Dominovali tradičné médiá

Webby sú najprestížnejším ocenením pre internetových tvorcov, udeľuje ich 550-členná Medzinárodná akadémia digitálnych umení a vied. Najviac, až osem cien tento rok získal americký denník New York Times, ktorý bodoval okrem spravodajstva aj v kategóriách ako animácia, služby pre mobily či riadková inzercia.

Mimoriadne úspešné boli aj ďalšie tradičné médiá, napríklad BBC, National Geographic či ESPN. Najlepšie texty na webe má časopis Wired.com.

V prestížnej kategórii najlepšej internetovej komunity bodovala fotostránka Flickr.com, z firemných webov kvalitou vyčnieva podľa poroty Apple.

Pieseň pre Baracka

Na 12. ročníku Webby, nazývaných tiež internetovými Oscarmi, bol ocenený aj frontman skupiny Black Eyed Peas will.i.am titulom umelec roka za video Yes We Can pre amerického prezidentského kandidáta Baracka Obamu, ktoré si na webe prezreli milióny ľudí.

Videoosobnosťou roka sa stal francúzsky filmár Michel Gondry za inšpirovanie autorov po celom svete k nakrúcaniu vlastných remakov známych filmov.

Vybraní ocenení Najlepšie hry: kongregate.com Web celebrity: Annielennox.com Najlepší politický blog: huffingtonpost.com Rodina: KidsHealth.org Web o zdraví: trydrugs.net Vizuálny dizajn: ted.com