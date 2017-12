Japonské cigaretové automaty budú počítať vrásky fajčiarom

Japonské automaty na cigarety budú možno už čoskoro schopné rozoznať vek fajčiarov - podľa vrások na tvári. Moderná technológia by tak mala pomôcť obmedziť fajčenie u mladých Japoncov.

12. máj 2008 o 12:02 TASR

Tokio 12. mája (TASR) -

V Japonsku sa môže legálne fajčiť až od 20 rokov. Mládežníci si však napriek zákazu bez problémov kupujú cigarety v ľahko dostupných predajných automatoch. V súčasnosti je v krajine prevádzke asi 570.000 takýchto zariadení.

Na základe nového nariadenia, ktoré vstúpi do platnosti od júla, musia byť do automatov zabudované mechanizmy schopné identifikovať vek kupujúceho. Spoločnosť Fudžitaka (Fujitaka Co.) prišla preto s technológiou skúmajúcou črty tváre.

Zákazníci budú musieť ešte pred kúpou pózovať pred digitálnou kamerou. Zabudované zariadenie potom na základe údajov z rozsiahlej databázy vyhodnotí vrásky a záhyby kože na tvári a stanoví približný vek kupujúceho.

Sofistikovaný systém by mal údajne bezpečne identifikovať až okolo 90 percent zákazníkov. Problémy môžu nastať pri desiatich percentách dospelo vyzerajúcich mladistvých alebo u dospelých s detskými tvárami. Tí budú musieť na ďalšiu identifikáciu predložiť vodičský preukaz.

Novú technológiu však ešte musí schváliť japonské ministerstvo financií, ktoré ešte nie je celkom presvedčené o jej spoľahlivosti.