Zúčtovanie zľahčí webstránka

Ministerstvo zdravotníctva sprístupnilo portál, ktorý má pomôcť pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Záujemcovia tu nájdu formuláre, ako aj návody na ich vypĺňanie.

12. máj 2008 o 0:00

BRATISLAVA. Na stránke ministerstva zdravotníctva www.rzzp.sk sa nachádzajú konkrétne príklady vyplnených formulárov na zúčtovanie zdravotného pistenia. Stránka má pomôcť aj tým, ktorí nevedia, ktorý formulár použiť.

Súčasťou portálu sú aj všetky typy takzvaných inteligentných elektronických formulárov, ako aj formuláre vo formáte PDF.

„Inteligentné formuláre sú výhodné v tom, že pri nesprávnom postupe vypĺňanie zablokujú. Pokračovať môžete až po zadaní správnych údajov,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Silvia Horváthová. Portál má pomôcť aj tým, ktorí si sami nevedia zvoliť správny formulár. Na základe zodpovedania siedmich otázok totiž dokáže určiť, ktorý formulár je pre návštevníka vhodný. Okrem toho portál ponúka odpovede na najčastejšie otázky.

Stránka ročného zúčtovania je prístupná od začiatku mája, keď nadobudla účinnosť nová vyhláška ministerstva zdravotníctva k ročnému zúčtvaniu poistného za minulý rok. Tento rok sú platitelia povinní podať ročné zúčtovanie poistného za minulý rok do 30. júna. Ak zamestnanec chce, aby zaňho zúčtovanie vyplnil zamestnávateľ, musí ho o to požiadať do 31. mája. Novela vyhlášky ročného zúčtovania prišla v dôsledku zmeny zákona o zdravotnom poistení. Od roku 2008 už totiž nemusia ročné zúčtovanie poistného podávať niektoré skupiny poistencov, a to študenti, starobní dôchodcovia, asistenti osôb so zdravotným postihnutím či opatrovatelia. Tieto skupiny sa stali opäť poistencami štátu. Od začiatku roka taktiež platí, že preplatky a nedoplatky do sto korún sa nebudú vracať.

(sita)