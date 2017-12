FTP server po pár kliknutiach: CesarFTP 0.96

Mať na vlastnom počítači FTP server väčšinou znamená nutnosť jeho kúpy za veľké peniaze a/alebo komplikovanú zdĺhavú konfiguráciu, zväčša formou editovania konfiguračných súborov. CesarFTP to však umožňuje nielen zadarmo, ale aj bez nutnosti napísať čo le

21. dec 2000 o 13:37

n jediný konfiguračný riadok.

Existuje veľké množstvo spôsobov, ako prenášať súbory medzi počítačmi; e-mail, zdieľanie priečinkov, služby typu ICQ, a množstvo ďalších. Najmä pre väčšie súbory je však FTP stále asi najvýhodnejšie. Serverov i klientov pre tento protokol je veľké množstvo pre prakticky všetky platformy. Mať vlastný FTP server, hoci len v rámci lokálnej siete, môže mať množstvo výhod: prístupnosť vlastných súborov z každého počítača na sieti, zdieľanie súborov s inými užívateľmi, možnosť presúvania väčších súborov medzi počítačmi a podobne. Konfigurácia FTP servera je však pre bežného užívateľa dosť komplikovaná a pre Windows navyše takmer neexistujú FTP servery zadarmo.

CesarFTP je nielenže freeware (i keď, bohužiaľ, nie nadlho), ale jeho konfigurácia by mala byť pre každého bezproblémová. Všetky položky sú prístupné cez dialógové okná a dôkladne popísané v dokumentácii. V tej nechýba ani „krok-za-krokom“ návod na rozbehnutie servera so základným nastavením.

To však v žiadnom prípade neznamená, že by možnosti tohto programu boli na nízkej úrovni. Softvér obsahuje všetky základné možnosti obmedzenia prístupu (viacnásobné pripojenie, zoznam zakázaných adries, maximálny počet neúspešných prihlásení), možnosť ovládania na diaľku, nechýbajú ani rozsiahle možnosti zaznamenávania všetkých udalostí. Užívateľov možno rozdeliť do skupín, pričom každému možno nastaviť vlastné parametre vrátane virtuálneho súborového systému, ktorý sa mu zobrazí po prihlásení. Medzi parametrami nechýbajú maximálna prenosová rýchlosť, automatické odhlásenie pri nečinnosti (time out), ratio a kvóty, ako aj možnosť upozornení alebo spúšťania programov pri rôznych akciách užívateľa. Užitočné je aj zobrazenie všetkých práve aktívnych pripojení, pričom možno jednotlivých užívateľov odhlásiť, zakázať, nechať si zobraziť podrobné informácie o tom, čo práve robia, a podobne. Nie veľmi peknou vlastnosťou je však to, že zobrazuje heslá užívateľov v čitateľnej forme (a nie ako hviezdičky).

Počas testovania pracoval CesarFTP pri bežnej prevádzke spoľahlivo, napriek tomu ho nemožno odporučiť na nasadenie na internete. Jednak je ešte v beta verzii a jednak nie je dostatočne otestovaný aby mohol byť považovaný za bezpečný.

Ak potrebujete profesionálny FTP server, mali by ste rozhodne siahnuť po overených produktoch. Na použitie v lokálnej sieti však CesarFTP úplne postačuje. Je škoda, že jeho autor plánuje finálnu verziu (1.0) distribuovať už ako shareware.



(vo verziách 0.x ešte freeware, www.aclogic.com)