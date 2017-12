Výnosy z pevných liniek ST za 1.kvartál tvorili 3,605 mld. Sk

BRATISLAVA 7. mája (SITA) - Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. dosiahla v prvom štvrťroku 2008 z oblasti pevnej siete čistý zisk 323 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 16,8 %. Ako ďalej ...

7. máj 2008 o 13:58 SITA

BRATISLAVA 7. mája (SITA) - Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. dosiahla v prvom štvrťroku 2008 z oblasti pevnej siete čistý zisk 323 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 16,8 %. Ako ďalej vyplýva z finančnej správy spoločnosti ST za prvé tri mesiace, prevádzkový zisk (EBIT) zaznamenal medziročný pokles o 21,8 % na 342 mil. Sk. Celkové výnosy z pevných liniek medziročne poklesli o 9,3 % na 3,605 mld. Sk. "Pokles spôsobil hlavne predaj Rádiokomunikácií v štvrtom štvrťroku 2007. Bez tohto efektu by výnosy z pevnej siete klesli medziročne len o 3,5 %," informovala spoločnosť. Celkové prevádzkové náklady bez odpisov narástli medziročne o 6,4 %, na 2,184 mld. Sk za prvý kvartál tohto roka.

ST evidoval ku koncu marca tohto roku 1,122 mil. telefónnych prípojok, čo predstavuje medziročný pokles o 3,1 %. Okrem tohto počtu evidovala firma ďalších 286 tis. DSL prístupov, čo oproti prvému kvartálu minulého roka predstavuje nárast o 43,2 %. Počet verejných telefónnych automatov medziročne poklesol o 26,5 %, pričom k 31. marcu tohto roka Slovak Telekom evidoval 8 tis. automatov. V sieti ST sa za prvé tri mesiace pretelefonovalo 583 mil. minút, pričom v prvom štvrťroku 2007 to bolo 666 mil. minút. Celkový mesačný priemerný výnos na zákazníka (ARPA) dosiahol 506 Sk, čo predstavuje jeho medziročný pokles o 4,7 %.

Výnosy z poskytovania hlasových služieb zaznamenali medziročný pokles o 9,2 % na 1,66 mld. Sk. Z dátovej komunikácie poklesli výnosy o 7 % na 463 mil. Sk. Naopak, výnosy z poskytovania veľkoobchodných služieb narástli medziročne o 12,2 %, pričom v prvom kvartáli tohto roka predstavovali 551 mil. Sk. "K tomuto nárastu prispel najmä úspešný rozvoj medzinárodného hlasového hubbingu, medzinárodného veľkoobchodného dátového biznisu a niektorých národných veľkoobchodných služieb," uviedol Telekom. Spoločnosť dosiahla z poskytovania služieb IP/internetu výnosy za prvé tri mesiace vo výške 668 mil. Sk, čo predstavuje ich medziročný nárast o 11,2 %. "K pozitívnemu vývoju výnosov z internetových služieb prispeli tiež výsledky spoločností Zoznam a Zoznam Mobile. Výnosy narástli medziročne o 38,2 % na 45 mil. Sk," uviedol ST.

"Vďaka výrazne sa zvyšujúcim výnosom v oblasti širokopásmového internetu a veľkoobchodu, sme aj v prvom štvrťroku pokračovali v stabilizácii situácie v pevnej sieti," povedal k finančným výsledkom za prvý kvartál predseda predstavenstva a prezident Slovak Telekom Miroslav Majoroš. Ako ďalej pokračoval, pri hodnotení jej výsledkov treba pripomenúť zmenu štruktúry Slovak Telekomu, spôsobenú odpredajom Rádiokomunikácií v októbri minulého roka. "Pri porovnávaní výsledkov bez započítavania výsledku Rádiokomunikácií v októbri 2007 vykazujeme mierny, len 3,5 % pokles výnosov, teda na úrovni európskych bývalých monopolných telekomunikačných operátorov," uviedol Majoroš. Firma ku koncu marca tohto roka zamestnávala 3 757 zamestnancov, čo je o 520 zamestnancov menej, ako v marci minulého roka.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Celkové konsolidované výnosy skupiny Slovak Telekom dosiahli v prvom štvrťroku 2008 hodnotu 7,561 mld. Sk.