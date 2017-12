Aspoň raz v živote nakupovalo cez internet 18 % Slovákov

Aspoň raz v živote nakupovalo cez internet 18 % Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu Cetelem Barometer, ktorý v stredu spoločnosť Cetelem odprezentovala na tlačovej besede.

7. máj 2008 o 15:33 SITA

Prieskum zároveň ukázal, že európsky priemer je 28 % a že prvenstvo si v rámci tohto rebríčka držia Nemecko so 62 % a Veľká Británia s 57 %. "Najviac Slováci nakupujú cez internet rôzne kultúrne produkty, teda CD alebo knihy, nasledujú cestovanie, hobby a biela technika alebo TV, Hi-Fi, či video," povedal manažér štúdie Barometer Pascal Roussarie. Na Slovensku pritom cez internet nakupujú približne rovnako muži aj ženy, dominuje vek do 35 rokov, vyšší sociálno-ekonomický status a bydlisko vo veľkých mestách. "V roku 2010 by mali slovenské domácnosti a podniky zaplatiť za nákupy prostredníctvom internetu až 484 mil. euro," doplnil.

S nakupovaním cez internet sú podľa prieskumu obyvatelia Slovenska spokojní predovšetkým kvôli širokej škále výberu, praktickosti a rýchlosti nákupu, ako aj poskytnutým informáciám o produkte. Odmietajú ho naopak hlavne z dôvodu nemožnosti vidieť a dotknúť sa kupovaného výrobku z obavy, že bude v zlom stave, či z obavy o bezpečnosť platby. "Slováci preferujú istotu a chcú platiť až vtedy, keď produkt skutočne dostanú, preto využívajú hlavne platbu pri dodaní" uviedol Roussarie. Podobne sú naladení aj Česi, Poliaci, Nemci či Portugalci. Málo Slovákov je zároveň ochotných zaplatiť za jeden nákup cez internet viac ako 1000 eur. Túto možnosť pripustilo iba 12 % z tých, ktorí cez internet nakupujú a 5 % z celkovej populácie. Zároveň je pre obyvateľov Slovenska charakteristické, že uprednostňujú stránky s referenciami na známe kamenné obchody pred stránkami, ktoré sa špecializujú na e-commerce.

Prieskum sa venoval aj nálade Európanov. Vyplynulo z neho, že Slovensko patrí medzi krajiny s najpozitívnejšími očakávaniami svojej budúcnosti. Predbehli nás iba Belgičania, Francúzi a Rusi. "V roku 2008 pritom plánujeme vložiť do úspor viac finančných prostriedkov ako vlani, výdavky by sme chceli ponechať na rovnakej úrovni," pokračoval Roussarie. Najviac podľa neho plánujeme minúť na zariaďovanie a renováciu bývania, na druhom mieste sú investície do dovoleniek a hobby a za nimi mobilné telefóny.

Štúdia Cetelem Barometer vychádza z prieskumu európskeho trhu, ktorý zisťuje náladu a postoje Európanov. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 10 tis. Európanov, so vzorkou minimálne 500 osôb na krajinu. V súčasnosti patria k sledovaným krajinám Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španielsko a Veľká Británia. Cetelem S.A. Francúzsko je materská spoločnosť Cetelem Slovensko, a.s. Vznikla v roku 1953 a patrí medzi najvýznamnejšie finančné inštitúcie poskytujúce spotrebiteľské úvery. Celosvetovo zamestnáva približne 18 tis. pracovníkov a poskytuje finančné služby 31 mil. klientom. Od roku 1999 je súčasťou bankovej skupiny BNP Paribas.

(1 EUR = 32,165 SKK)