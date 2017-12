Herné súdne spory alebo z čoho sú hry obviňované

6. máj 2008 o 19:01 Ján Kordoš

Druhý príspevok sa týka novinárky, ktorá publikovala v svojom stĺpčeku názor, že Grand Theft Auto 4 podporuje v hráčoch ich temné pudy a nabáda ich k tomu, aby sa chovali agresívne, nadriadene a sexuálne urážali opačné pohlavie. Výčitky sa nevyhli ani Nintendu Wii (!) a na záver už len padli slová o tom, či hrajúci otec je pre manželku to pravé a vidí v ňom oporu, prípadne dieťa svoj vzor. A čo tak hrať vekovo prístupné hry priamo s deťmi? To spomínanú novinárku zrejme nenapadlo a je otázne, či niekedy vôbec skúsila niečo viac ako Solitaire.

A do tretice tu máme spor, no tentoraz z úplne opačnej strany. Paradoxne totiž Take 2 žaluje spoločnosť Titan Outdoor v Chicagu za to, že stiahla reklamy z dopravných prostriedkov a plochách určených pre inzerciu na zastávkach v čase, keď za reklamu ešte platili. Nič nebolo ohlásené, reklamná kampaň bola jednoducho zrušená, pričom ako dôvod sa určili násilné činy, ktoré zachvátili Chicago. Vina padla automaticky na hru a reklama na ňu práve preto musela byť stiahnutá. Tá totiž inšpirovala vrahov a násilníkov.

Zdroj: Kotaku, Shacknews