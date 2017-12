Inteligentné lístočky pre zábudlivých trochu inak....

Tiež ste sa stali závislí na žltých samolepiacich lístočkoch, ktoré vám na každom kroku pripomínajú, čo máte spraviť? Zdá sa, že s modernými technológiami sa blýska na lepšie časy. To, čo sa objaví na papieri, pocestuje aj do vášho mobilu a počítača.

6. máj 2008 o 12:20 Milan Gigel, (mg)

Nový produkt QUICKies spája staré známe Post-It lístočky s technológiou RFID a rozoznávaním písma tak, aby vám skutočne nič neušlo. Termíny schôdzok sa prepíšu do kalendára, nákupné zoznamy do mobilu a dôležité upozornenia tam, kde ich očakávate. Zdá sa vám to byť až príliš sci-fi? Nenechajte si ujsť video, ktoré ukazuje novinku v praxi.