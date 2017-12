Rainbow Six: Vegas 2 - teroristi obsadili Las Vegas

Natrafiť na poriadnu taktickú akciu, v ktorej by sme museli častejšie používať vec medzi ušami (a nos to nie je), je v dnešnej uponáhľanej dobe takmer nemožné. Pokým sa nevyberiete do minulosti a nevytiahnete z klobúka postarší kúsok, ste odsúdení na akčn

6. máj 2008 o 11:55 Ján Kordoš

Pôvodné Vegas sa nieslo v novom duchu. V prvom rade treba poznamenať, že išlo o omnoho kvalitnejšie akčné spracovanie ako v prípade Lockdown, kde akcia víťazila na všetkých frontoch, výlet do mesta hriechu prinieslo aspoň nutnosť skrývania sa. Pokračovanie nazvané jednoducho Vegas 2 pripomína skôr trochu väčší datadisk s niektorými novinkami, inak sa nesie v duchu svojho predchodcu. To, že montrealské štúdio Ubisoftu propaguje tento titul ako nový diel, musíme brať ako fakt. Príbeh je totožný z prvého dielu, len sa naň pozeráte z inej strany. Takže naháňate teroristu Nowaka, len šéfom špeciálnej jednotky je Bishop. Žiadne konkrétne meno, pretože si na začiatku kampane môžete zvoliť aj pohlavie člena tímu, ide však len o vizuálnu stránku, na ktorej príliš nezáleží, keďže sa budete snažiť naskladať na postavu čo najväčšie vrstvy najhrubšieho brnenia. Nový pohľad prináša nové úrovne, ktoré sú tentoraz umiestnení aj mimo Las Vegas, napríklad úvodné francúzske Pyreneje svojim čerstvo napadaným snehom potešia a nevadské mestečko je príjemným oddychom od neustále svietiacich neónov. Inak okrem kasín pochodíte viaceré komplexy, napríklad obrovské smetisko, civilné domčeky amerického strihu so záhradkami a barbecue na terase, čakajú vás továrenské komplexy, herná výstava (na ktorej môžete zazrieť plagáty s Far Cry 2), je toho viac a pri niektorých by ste ani nepovedali, že sú umiestnené do Vegas. Rozšírenie miest do väčšej rozmanitosti treba privítať, hoci niektoré textúry sa môžu zdať priaznivcom prvého dielu známe, všetky úrovne boli vytvorené úplne nanovo.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Príbeh však nezohráva žiadnu podstatnú úlohu, nemusíte poznať predlohu, jednoducho musíte strieľať na tých, čo strieľajú proti vám, i keď niekoľko zaujímavých naskriptovaných momentov tu je, je to príliš primitívne na to, aby hra vykročila z nudného priemeru. Ako správna strieľačka (z vlastného pohľadu) musí mať Rainbow 6: Vegas 2 poriadny arzenál zbraní. Má, hoci to tak spočiatku vôbec nevyzerá, pretože máte prístup len k niekoľkým z nich a musíte si ich postupne odomykať rovnako ako špeciálne kevlarové vesty a iné ochranné pomôcky. Rozmanitosť zbraní je zaručená minimálne v rozdielnych triedach, pohodlne si však vystačíte s tými, ktoré sú vám na začiatku k dispozícii, prípadne sa dá vziať arzenál od mŕtveho teroristu. Pri sebe budete držať vždy maximálne dve pušky, k tomu sa pridáva pištoľ (môžete vziať štít po nepriateľovi a strieľať spoza neho, no príliš účinné to nie je), tradičné granáty (využívať budete hlavne dymové) a nesmú chýbať ani špeciálne videnia: nočné a reagujúce na teplo. Štandardná výbava, ktorá váš postup s jednotkou (až na jednu výnimku postupujete vždy spoločne s dvojicou Jing a Michael) rozhodne obohatí a maľovanie stien teroristickou krvou (ona tam červená tekutina skutočne je) zjednoduší. Všetko však prebieha rovnakým spôsobom: máme jednu cestu vpred, po ktorej sa musíme pustiť, všetko sprehľadňuje nápoveda vo forme koncového bodu a vzdialenosti od neho. Aj keď je úlohou niekam sa dostať, nájsť bombu a zneškodniť ju, zachrániť rukojemníkov, nájsť dôležitú postavu, všetko sa to zvrhne v jediné: idem smerom k checkpointu a cestou zabíjam všetko, na čo natrafím.

Príjemným spestrením na tomto putovaní je tzv. ACES systém, ktorý funguje na jednoduchom princípe. Dostávate body skúsenosti za zabitého protivníka i za toho, ktorého zabije niektorí z vašich parťákov. Následne si rozdeľujete body i do troch oblastí: Marksman, CQB a Assault. Tie však musíte získavať špeciálnymi zabitiami na krátku alebo ďalekú vzdialenosť, smrteľnými zásahmi do hlavy, zabitie výbušninou, nepriateľa so štítom, za guľometným hniezdom a podobne. Po odomknutí jednej z troch špecifických vlastností získate novú zbraň alebo oblečenie či skúsenosti, ktoré sa vám zas započítajú do všeobecného rankingu, čiže vašej hodnosti, kam sa vám rátajú aj body za zabitého protivníka. Jednoduchý a funkčný systém je o to zaujímavejší, že si ho prenášate vo svojom profile po všetkých módoch od kampane, cez multiplayer po terorist hunt. Funkcia vynikajúca, poďme sa pozrieť na hodnotenie, či to vlastne bude stačiť, pretože všetky ostatné prvky hry sú takmer totožné s predchodcom.



GRAFIKA 7 / 10

Spracovanie sa od minula príliš nezmenilo, vlastne k tomu nebol ani dôvod, pretože hru poháňa Unreal Engine tretej generácie. Na prvý pohľad hra vyzerá príjemne, no žiadnym spôsobom nevyniká, neponúka zaujímavé a miesta a tie, ktoré navštívite sú proste príliš známe z minulosti, prípadne neprekypujú detailnými objektmi tak, ako by sme od pokračovania vyžadovali. Prostredie fádne nie je, chýba však trochu väčšia interaktivita – tak napríklad cez niektoré materiály strieľať môžete, avšak nijako sa nezmení ich spracovanie, fyzikálny engine takmer neexistuje a preto hra v niektorých prípadoch vyzerá trochu sterilne, stopy po strelách sú pozerateľné len z diaľky. Sú to chyby z minulosti, ktoré sa dajú prehliadnuť, prípadne na ne zabudnete, pretože sa jednotlivé úrovne od seba odlišujú, nemáte dojem, že chodíte stále tými istými chodbami. Trochu k zemi však Vegas 2 strhávajú bugy, ktoré sa vo väčšej miere objavili v PC verzii. Okrem niektorých maličkostí typu prekrývajúce sa textúry, prípadne zbrane viditeľné cez steny na výrazne problematické miesta nenatrafíte, len by to potrebovalo trochu života. Unreal Engine dokazuje silu v exteriéroch, ktoré vyzerajú vskutku nádherne, avšak väčšina akcie sa odohráva vo vnútri, prípadne v úzkych chodbách a tam si obyčajnosť všimnete. Vynikajúco dopadli modely postáv, či už ide o vašich spolubojovníkov alebo protivníkov, len by rozmanitosť nepriateľov mohla byť omnoho väčšia, pretože ich skutočne len zopár kúskov. Ich animácie sú však vynikajúce, dokonale sa kryjú, reálne padajú k zemi po zásahu, jednoducho radosť pozerať. Celkový výsledný dojem je však naštrbený väčšími nárokmi na vizuálnu stránku, ktorá sa od minula v podstate nezmenila, a to od pôvodného Vegas prešiel rok a pol.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie je zvládnuté na výbornú. Gamepadom sa hra pokoriť dá, konzolistom nič iné ani nezostáva. Hra im totiž mierne pomáha s mierením, PC hráči si zas užije presnosť hlodavca. Prejdime však k novinkám. Krytie je omnoho prirodzenejšie a funguje vynikajúco. Po prilepení sa k objektu sa pohľad prepne z FPS na vonkajšiu kameru, postava sa môže vykloniť alebo strieľať naslepo, pričom máte o všetkom prehľad a hlavne ide o intuitívny systém. Druhým výborným zlepšením je možnosť behu, ktorá v predchodcovi absentovala a bolo to výrazne cítiť. Teraz je premiestňovanie medzi prekážkami vynikajúco akčné a zvládnuteľné bez veľkej ujmy na zdraví, navyše sa môžete pokúsiť z nebezpečného miesta jednoducho zdupkať a nie ste spomaľovaní súperovou streľbou. Nechýbajú všetky potrebné indikátory na obrazovke od počtu nábojov po smer zásahu vašej osoby. Ovládanie dvojice, ktorá vás sprevádza je v konzolovej verzii navolená na D-pad, pomerne jednoducho volíte zbrane i ich doplnky, na každú maličkosť si pomerne rýchlo zvyknete a využívať budete hlavne akčné tlačidlo na zadávanie úloh spoluhráčom či samotnú akciu (schody, lano), ktoré sa kontextovo reagujú, takže pri pohľade smerom na dvere z blízkej vzdialenosti ich otvoríte, z diaľky k nim pošlete kamarátov, pohľadom pri prah prestrčíte cez medzierku kameru, označíte protivníkov, zvolíte spôsob vniknutia a to všetko behom pár sekúnd a do akcie sa samozrejme zapájate okamžite aj vy. Skutočne dobou odladené ovládanie, ktoré nemá žiadnu výraznú chybu a na prehľadnosť si zvyknete až podozrivo rýchlo.



HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Hrateľnosť samotná sa drží na vysokej úrovni z jednoduchého dôvodu: kopíruje spôsob hrania z predchodcu a navyše sa hra stala prirodzene obtiažnejšou, náročnejšou, je to jednoducho väčšia výzva a už vonkoncom neplatí, že vezmete do rúk nejakú tú picačku a všetko vykosíte so jedným zavretým okom. Tadiaľ cesta nevedie, teda pokým nebudete hrať na tej najjednoduchšej obtiažnosti, kde to ide aj hrubou silou. Ale to potom samozrejme nie je až tak veľká zábava, pretože postupovať takticky (aj keď len jednou jedinou cestou, takže bez možnosti rozdeliť tým a zadať iný smer k cieľu) je zábavné. Neustále skrývanie sa za objektmi nutné, pretože protivník nepotrebuje veľa a nekryté časti vášho tela si poľahky nájde, hlavne ak je protivníkov viacero a tí v presile väčšinu času sú. Takže musíte spolupracovať s vašimi partnermi, manuálne ich posielate na vybrané miesta, kde sa kryjú a snažia zneškodniť nebezpečných nepriateľov, zatiaľ čo vy môžete útočiť z druhej strany, ak ide o otvorené priestory. Funkčný systém doplňovania sa dá najlepšie predstaviť na jednoduchom príklade: miestnosť, do ktorej sa dá vkročiť dvomi dverami. V blízkosti prvých sú dvaja strážcovia, takže k tomuto vchodu pošlete spomínanú dvojicu, označíte im ciele, presuniete sa k druhým dverám a v pozadí zbadáte ďalších dvoch predtým nevidených protivníkov. Vhodíte do svojich dverí dymový granát, prikážete spolubojovníkom zaútočiť, postarajú sa o dvojicu pred dverami, začnú útočiť i na krytú dvojicu, no tých máte na dlani ako vy, navyše ste krytý dymovým granátom, zapnete špeciálne videnie, vykosíte ostatok a ide sa ďalej. Akcia, ktorá trvá len niekoľko sekúnd, no ak by ste sa takticky nedoplňovali, bolo by to omnoho väčšie utrpenie.

Tento systém hrateľnosti funguje na výbornú vďaka tomu, že je prístupný pre každého, no zároveň je obrovskou výzvou, aby ste nešli do akcie po hlave. Zakrádate sa, postupujete obozretne a musíte sa spoľahnúť aj na svojich priateľov, pretože bez nich by ste sa ďaleko nedostali, prípadne by to bola zbytočne náročná práca. K skutočne precíznym výkonom vám dopomáha systém odmeňovania a získavania skúseností. Je síce úplne jednoduchý, nedá sa porovnať so žiadnym RPG systémom, pretože odmenou je len nová výbava, ale aj to zohráva svoju úlohu hlavne v multiplayeri. A vás to núti strieľať presne, aby ste získali nejaké tie bonusové bodíky. Pretože si svoj profil prenášate, máte info o svojich získaných skúsenostiach stále na očiach a môžete sa zdokonaľovať napríklad aj v singleplayerovom móde Terorist Hunt, kde si navolíte mapu a ide len o zlikvidovanie určitého počtu protivníkov. Jednoduché to nie je, to netreba príliš zdôrazňovať. Do hrateľnosti však treba aj mierne kopnúť, ale skutočne len tak zľahka, aby si udržala svoju stabilnú pozíciu. Všetko to je totiž zúfalo nalinkované dopredu a taktika sa preto zvrháva len na výhradné skrývanie sa a dopĺňanie s tímom. Nemôžete nikam odbočiť, vždy v ten istý moment vybehne z toho istého rohu (alebo sa zhmotní len tak zo vzduchu!) terorista a nikdy inak. Po opakovaní už viete, čo vás čaká a hoci sa nepriatelia snažia postupovať efektívne, nemá to ten správny efekt ako napríklad v Call of Duty 4, kde to bolo o omnoho väčšej atmosfére. Ide len o kvalitne hrateľnú protiteroristickú akciu, žiadna iná pridaná hodnota tu nie. Je otázne, či za to Rainbow Six: Vegas 2 kritizovať, pretože zrejme o nič iné nešlo, avšak absencia výraznejších noviniek minimálne zamrzí. Hrá sa to ako predchodca, nič extrémne novátorské neprináša.



MULTIPLAYER 8 / 10

Multiplayer je fajn, pretože v podobnom žánri sa jednoducho uchytí za každých okolností. Pribudla trojica nových modov ako Team Leader (je možný respawn dovtedy, kým vášho tímového vodcu nezlikvidujú, potom je smrť definitívna), Total Conquest (nutnosť udržať tri vybrané body na mape 30 sekúnd) alebo klasické radovánky s bombou. Funguje to pre 16 hráčov, je však občas problém vytvoriť skutočný tím, ale to nie je chyba hry. To však veľmi dobre poznáme a že sa to dobre hrá, vie každý, kto podobnú hru hral, najlepšie minulý diel, od ktorého sa hrateľnosť príliš nelíši. Zastavíme sa pri kooperatívnom režime, pomocou ktorého môžete prechádzať kampaň či špeciálne mapy, avšak trpí jednou zásadnou chybou. Tejto akcie sa môžete zúčastniť len dvaja (zredukovaný počet oproti jednotke), navyše jeden hráč ovláda oboch botov na vlastnej strane. Z nepochopiteľných dôvodov nie sú práva rozdelené medzi hráčov, čo je minimálne nelogické. Funkčnosť a hrateľnosť mulitplayeru dokazujú pomerne hojne zaplnené servery, kde si môžete užívať. Zážitky sú omnoho silnejšie, ale veď od toho tu multiplayer je.

ZVUKY 8 / 10

Sú ohlušujúce a to doslova. Ak sa spustí streľba, cítite ako vám munícia lieta okolo uší, všetko to búcha, zbrane bez tlmiča rachotia, vaši spolubojovníci aj protivníci nie sú mĺkvi a neustále niečo znie. Ozvučené je úplne všetko a vo vynikajúcej kvalite, takže neraz to bude pripomínať vysoko rozpočtový americký film, hlavne ak zadáte tímu, nech vyberú laná a cez okraj prerazia okná o poschodie nižšie postavanej miestnosti a vy s nimi okamžite zaútočíte. Rinčanie skla, štekot zbraní, pokrikovanie teroristov. Potom si budete ticho skutočne užívať. Akcia je ozvučená na skutočne vysokej úrovni, ku ktorej netreba mať žiadny kritický komentár. Medzi ďalšie príklady patria ohlušujúce granáty. Zvukovými efektmi je atmosféra budovaná na jednotku.

HUDBA 7 / 10

Hudba znie len sporadicky, väčšinou sa priamo po akcii spustí nejaká krátka skladba s hrdinským námetom, ale príliš to vnímať nebudete, je to vlastne len nutné zlo, pretože ak by tu žiadna hudba nebola, zas by sme nadávali. Počas samotných súbojov je hudba ticho, pretože ostatné trieska a vrieska o dušu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Kampaň pozostávajúca zo siedmych aktov je príliš krátka, každý z nich vám zaberie približne hodinku hrania na strednej obtiažnosti. Menší pokrm je síce doplnený novými mapami do Terorist Huntu, ale stále je to príliš málo na to, aby ste okrem MP pri hre vydržali. Tu sa nedá zaprieť sklamanie prameniace z toho, že hra sa vrátila do Vegas a ponúkla iba pohľad z inej strany. Čo sa týka umelej inteligencie, je to taký lepší nadpriemer pre vašich nepriateľov (pretože sa ukrývajú) aj pre spolubojovníkov (pretože nie sú slepí a vedia pomerne presne zneškodňovať ciele, ktoré ste prehliadli). Horšie však je, že súperi nespolupracujú trochu viac, vlastne len trčia na svojich miestach a niekto musí zariskovať a pohnúť sa smerom dopredu, pričom v drvivej väčšine ste to práve vy. Alebo vyšlete na vohľady svojich kamarátov. Tí však niekedy nespravia nič bez vášho príkazu, takže hoci to do vás niekto páli, nejavia vôbec záujem o spravenie kroku smerom k rohu prekážky, aby sa pozreli, ktože vás to ohrozuje. Inak len cupitajú za vami a všetko im treba hovoriť. Ak im však už dáte nejaký príkaz, snažia sa ho splniť. V prípade, že sa im to nepodarí a zvíjajú sa v kŕčoch na zemi, máte určitý čas na oživenie padlého hrdinu (nemusíte byť v jeho blízkosti, môžete cez kontextové menu prikázať parťákovi, nech sa o to postará), no ak zahyniete vy, je to definitívny koniec, nikto vás oživovať nebude, musíte začínať od posledného checkpointu a tie rozhodne nie sú za každým rohom, takže sa obozretný postup určite vyplatí. Náročnosť navyše viditeľne pritvrdila, no nesiaha až do frustrácie, pretože za smrť a následný reštart si v drvivej väčšine prípadov môžete sami svojim ľahkovážnejším prístupom.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,9 / 10

Nazvať Rainbow Six: Vegas 2 plnohodnotným pokračovaním je úplne scestné konštatovanie. Nič to však nemení na tom, že sa to stále dobre hrá a tentoraz musíte aj riadne premýšľať takticky, pretože súper vás môže zlikvidovať aj jednou presne mierenou ranou. Druhý výlet do Vegas je však príliš krátky, neprináša takmer nič, čo by sme už nevideli. Pokým vás predošlý diel neoslovil, „datadisk-pokračovanie“ to nenapraví, pre fanúšikov pôjde o nový nášup a ak ste k jednotke nepričuchli, siahnite radšej rovno po dvojke, pre vás sa to oplatí. Ostatní však nech prehodnotia situáciu podľa toho, či chcú investovať do toho, čo tu vlastne už raz bolo. Aj keď sa to dobre hrá, treba to radšej zvážiť.

Hru na recenziu zapožičal Gameexpres.sk