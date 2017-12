Nokia chce zarobiť na bezplatnej hudbe

Ponuka sťahovania hudby bez obmedzení pre nových majiteľov telefónov Nokia bude zisková aj pre výrobcu aj pre nahrávacie spoločnosti, povedal výrobca telefónov a odmietol dohady, že by tento krok mal mať negatívny dopad na zisk.

6. máj 2008 o 8:30 (reuters)

„Očakávame, že budeme mať zisk aj z bežného predaja našich zariadení, ale aj zo služby Comes With Music (Dodávané s hudbou),“ povedal Liz Schimel, šéf hudobnej divízie spoločnosti Nokia. „Môžem vás uistiť, že pri plánovaní tohto nového obchodného modelu prihliadame na záujmy všetkých strán, vrátane nášho.“

Nová ponuka hudby spoločnosťou Nokia, prvým výrobcom mobilných telefónov, ktorý sa tak zásadne angažuje do mobilného obsahu, sa líši od iných balíkov služieb na trhu tým, že si užívatelia môžu ponechať všetku hudbu, ktorú si stiahnu v priebehu 12-tich mesiacov.



Po decembrovej dohode o poskytovaní hudby v rámci služby „Comes With Music“ s vydavateľstvom Universal uzavrela Nokia minulý týždeň dohodu aj s vydavateľstvom Sony BMG. V partnerstve s dvoma najväčšími vydavateľstvami plánuje Nokia prilákať aj menšie hudobné spoločnosti a poskytnúť alternatívu k súčasnému obchodnému modelu mikroplatieb za jednotlivé skladby v digitálnej podobe.

„Tento model je novátorský a určite bude výhodný pre našich akcionárov. Ostáva len, aby sa naši partneri pre mobilný obsah naučili rozmýšľať iným spôsobom,“ povedal Schimel, ale podrobnosti odmietol prezradiť.

Podľa správ z médií na internete najväčší svetový výrobca mobilných telefónov vraj platí vydavateľstvu Universal 35 dolárov za každý predaný telefón, a že po prekročení kvóty 35 skladieb platí za každé ďalšie stiahnutie poplatok navyše, by mohlo mať vplyv na takmer 40-percentnú maržu Nokie z hrubého zisku. „Žiaden z článkov, ktorý som na túto tému čítal, nepochopil základný obchodný model za službou Comes With Music,“ povedal Schimel.

Obchodný model s neobmedzeným sťahovaním by mohol byť stimulom pre neduživý hudobný priemysel, ktorý hľadá možnosti, ako kompenzovať upadajúci predaj CD. Mark Mulligan, šéf výskumu spoločnosti Jupiter Research, sa však domnieva, že prípadný úspech novej služby Nokia by mohol mať negatívny dopad na predaj CD tým, že odoberie klientov, ktorí ešte stále kupujú CD. „Táto situácia v sebe obsahuje veľké pnutia,“ povedal.

Zmení sa svet Apple?

Trh s digitálnou hudbou generoval za rok 2007 zisk 2,9 miliardy dolárov. Nokia minulý rok predala minulý rok 146 miliónov hudobných telefónov – ak by k všetkým z nich bol pridaný aj balík Comes With Music za 20 dolárov, Nokia by predstihla celý trh.

„Služba Comes With Music má potenciál vyrovnať sa súčasnej hodnote trhu, ak nie ju predstihnúť,“ povedal minulý týždeň na tlačovej konferencii Tero Ojanpera, šéf divízie Nokia pre zábavu a komunity po uzavretí dohody so Sony BMG. „Ak predáme hoci len percento z nášho odbytu spolu s balíkom Comes With Music, zisk hudobného priemyslu bude takmer rovnaký,“ povedal Ojanpera.

Celkový predaj najobľúbenejších hudobných telefónov Nokia, modelov 5310 a 5610, bol počas kvartálu január – marec vyše 4 milióny kusov. Nezvýhodnené ceny telefónov boli 215 eur (334 dolárov) a 280 eur. Apple iPhone s kultovou dotykovou obrazovkou šokoval mobilný trh, ale s cenami od 400 eur sa v Európe neuchytil.

Analytici hovoria, že vo svete digitálnej hudby vytlačila Nokia z centra pozornosti Apple. Nahrávacie spoločnosti to vítajú: ak Nokia naštrbí vedúce postavenie služby Apple iTunes, prestane mať Apple navrch, napríklad pri jednaní o cenovej politike.

„Služba Comes With Music je jednou z najvzrušujúcejších udalostí v sfére digitálnej hudby,“ povedal Mulligan z Jupiter Research. „Apple hrozí, že trh začne považovať iTunes za zastaranú službu. Koniec koncov, iTunes vyzerá rovnako ako pred 4 – 5 rokmi.“