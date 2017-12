Deutsche Telekom údajne zvažuje kúpu operátora Sprint Nextel

5. máj 2008 o 17:58 SITA

FRANKFURT 5. mája (SITA, AP) - Nemecká telekomunikačná skupina Deutsche Telekom zvažuje podanie ponuky na prevzatie amerického mobilného operátora Sprint Nextel. V pondelok o tom informoval americký denník The Wall Street Journal, ktorý sa odvolal na zdroje blízke situácii. V prípade uzavretia tejto dohody by sa americká divízia T-Mobile stala najväčším mobilným operátorom v USA. Deutsche Telekom však túto správu odmietol komentovať. The Wall Street Journal ďalej uvádza, že rozhovory sú zatiaľ len v úvodnej etape a vedenie môže kedykoľvek od tohto zámeru upustiť. Podľa zdroja môžu ubehnúť týždne, dokonca aj mesiace, kým Deutsche Telekom príde s ponukou.

Sprint Nextel je tretím najväčším mobilným operátorom v USA s trhovou kapitalizáciou okolo 22 mld. USD. Jednotkou na americkom trhu je spoločnosť AT&T, druhá priečka patrí firme Verizon Wireless. T-Mobile je v súčasnosti štvrtým najväčším mobilným operátorom v USA. Táto divízia je kľúčovou jednotkou celej skupiny Deutsche Telekom, ktorá v minulom roku mierne zvýšila výnosy na 65,2 mld. eur a dosiahla prevádzkový zisk 19,3 mld. eur. Výnosy divízie T-Mobile sa vlani zvýšili o 12,9 % na 19,3 mld. eur.

Deutsche Telekom pôsobí aj na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom (ST). Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Deutsche Telekom AG je majoritným akcionárom ST s podielom 51 % akcií.

(1 USD = 20,851 SKK)

(1 EUR = 32,240 SKK)