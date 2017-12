Výhody internetu na Slovensku využíva 28 percent občanov

Na Slovensku využilo vlani rôzne aktivity internetu 28 percent obyvateľov. Najviac používateľov internetu (18 %) sa zúčastnilo na diskusných skupinách a fórach. O percento menej ľudí sa aktivizovalo pri sledovaní blogov v internetových denníkoch a 13 perc

5. máj 2008 o 9:00 (sita)

ent sa zapojilo do on-line rozhovorov.

Deväť percent sa vyjadrovalo k získaným a prezentovaným informáciám, osem percent sa zúčastnilo na hlasovaní cez dotazník a šesť percent poslalo e-mailom vlastný príspevok. To sú fakty z minuloročného reprezentatívneho výskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) na tému e-Demokracia na Slovensku. Jeho autorom je analytik IVO Marián Velšic a reprezentatívny výskum urobil v auguste 2007 na vzorke 1 035 respondentov starších ako 18 rokov.

Výskum bol príspevkom IVO do diskusie o informatizácii slovenskej spoločnosti a o jej postoji k moderným informačným technológiám. Ako v tejto súvislosti uviedol riaditeľ IVO Grigorij Mesežnikov, celý svet žije v elektronickej demokracii, čo sa prejavuje aj pri verejnej prezentácii a obhajobe postojov nie iba v komunálnej, ale aj vo vysokej politike.

"Kým v roku 1996 existovalo 250 000 rôznych internetových stránok, o desať rokov neskôr to už bolo 80 miliónov. V roku 1996 internet bežne využívalo 45 miliónov ľudí, v roku 2006 to už bola viac ako miliarda. Súčasný internet intenzívne využíva druhá generácia webu, ktorá je oveľa gramotnejšia ako bola jeho prvá generácia," uviedol Velšic. Podľa neho ľudia už dnes nie sú iba pasívnymi prijímateľmi informácií, dnes sa cez internet už aktívne zapájajú do spoločensko-politických aktivít, hlasujú v rôznych anketách, vyjadrujú postoj v referendách, vstupujú do rôznych diskusií a besied.

Na Slovensku však podľa prieskumu IV0 až jedna tretina opýtaných vôbec nesleduje informácie na internete (33 %), občas ich sleduje 23 percent, jedenásť percent používa e-mail v rámci verejných služieb obyvateľstvu, osem percent opýtaných využilo e-mail v rámci občiansko-politickej problematiky. Pri riešení úradných záležitostí však 69 % Slovákov uprednostňuje osobnú návštevu úradu pred elektronickou korešpondenciou. "To je pozostatok socialistickej byrokracie a spôsobov konania v nej," komentoval Velšic vysoké percento osobných návštev úradov. "U nás stále absentuje občianska suverenita," tvrdí Mesežnikov.

Podľa neho ľudia ešte stále nezistili, že "úrady, komunálni politici, verejní činitelia a vysokí politici sú v prvom rade pre ľudí a nie opačne. "Politici by mali slúžiť občanom - voličom, a nie občania - voliči politikom a úradom."

Zástupcovia IVO v prieskume zistili, že iba osem percent respondentov sa vlani pokúsilo e-mailom kontaktovať nejakého politika, prípadne ústredný orgán štátnej správy alebo centrálny úrad samosprávy. Ešte horší výsledok bol pri e-mailovom kontakte s primátorom, starostom, mestským a miestnym politikom, respektíve ministrom alebo prezidentom republiky. Vlani ich oslovili e-mailom iba dve percentá účastníkov prieskumu.

Autor prieskumu IVO zistil, že z 1 035 respondentov 41 percent nemá možnosť sledovať internet, lebo nemá k nemu prístup. Svoj nezáujem však vysvetlili nie iba nedostupnosťou internetu a nezáujmom o nové technológie, ale aj absenciou osobnej motivácie zaujímať sa o internet a jeho služby.

Mesežnikov v spojitosti s vnútornou motiváciou respondentov naučiť sa ovládať internet pripomenul, že hoci zákon o slobodnom prístupe k informáciám je v platnosti už osem rokov, 64 percent opýtaných o ňom vôbec nevedelo, 36 percent účastníkov prieskumu o uľahčení prístupu k rôznym informáciám na internete vie. Podľa neho je neznalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú zistil výskum IVO, veľmi vysoká.