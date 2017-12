Microsoft zvýšil ponuku na kúpu Yahoo

Microsoft zvýšil ponuku na kúpu Yahoo. Informoval o tom denník New York Times, ktorý sa odvoláva na nemenovaný zdroj oboznámený so záležitosťou.

3. máj 2008 o 12:59 TASR

Boston/New York 3. mája (TASR) -

Najväčší softvérový koncern vraj zvýšil ponuku "o niekoľko dolárov". Potvrdzuje to očakávania analytikov, ktorí tvrdili, že Microsoft ponúkne 35 USD (725,40 Sk) za akciu Yahoo. Predstavitelia oboch koncernov odmietli uvedené informácie komentovať.

Predpoklad, že Microsoft vylepší svoju ponuku, podporil akciu Yahoo, ktorá v piatok posilnila o 1,86 USD alebo takmer o 7 % a uzavrela na 28,67 USD.

Ponuka Microsoftu mala pri jej predložení začiatkom februára celkovú hodnotu 44,6 miliardy USD. Softvérový koncern pôvodne ponúkol 31 USD za akciu Yahoo. V čase predloženia ponuky to bolo 62 % nad burzovou hodnotou akcie internetového koncernu. Prípadná kúpa sa mala vyplatiť na polovicu v akciách Microsoftu a hotovosti. Celková hodnota ponuky však odvtedy klesla približne na 42,4 miliardy USD v dôsledku oslabenia akcie Microsoftu. Každý dolár, o ktorý Microsoft vylepší svoju ponuku, zvýši celkovú hodnotu transakcie o 1,4 miliardy USD.

Rokovania medzi oboma spoločnosťami uviazli na mŕtvom bode po tom, čo Yahoo odmietlo ponuku Microsoftu ako príliš nízku. Predstavenstvo Yahoo dospelo jednomyseľne k záveru, že ponuka nie je v najlepšom záujme jej akcionárov. V stanovisku Yahoo sa uvádza, že ponuka "výrazne podhodnocuje" spoločnosť.

V prípade uskutočnenia akvizície by fúzia vytvorila rivala jednotke v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy koncernu Google. Tiež by to bola najväčšia fúzia dvoch spoločností pôsobiacich v oblasti počítačových technológií. Microsoft niekoľkokrát vyhlásil, že jeho ponuka bola férová.

Generálny riaditeľ Microsoftu Steve Ballmer už vo štvrtok signalizoval zmiernenie svojho odmietavého postoja k zvýšeniu ponuky. "Presne viem, akú hodnotu má Yahoo pre mňa. Nezaplatím ani cent viac. Ak však príde k dohode, pôjdem až potiaľ, koľko si myslím, že je Yahoo hodné."

Predstavitelia Yahoo niekoľkokrát vyhlásili, že nie sú proti dohode s Microsoftom, ak softvérový koncern vylepší ponuku. Prípadná snaha o nepriateľské prevzatie by sa Microsoftu nemusela vyplatiť. Asi by totiž viedla k húfnemu odchodu zamestnancov z internetového koncernu. "Rozhodnutie zvýšiť ponuku má rozsiahle dôsledky, pretože nepriateľské prevzatie nie je v záujme Microsoftu ani Yahoo," uviedol analytik spoločnosti Edward Jones & Co. Andy Miedler. "Určite je oveľa ľahšie zvýšiť ponuku."

Zvýšená ponuka by tiež mohla zastaviť rokovania o spolupráci medzi Yahoo a lídrom v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy koncernom Google. Podľa nemenovaného zdroja by obaja rivali mohli informovať o partnerstve už na budúci týždeň. Neexkluzívne partnerstvo by zahŕňalo zobrazovanie reklamy Google povedľa výsledkov vyhľadávania cez Yahoo.

Informovali o tom agentúry Reuters, AP a Bloomberg.