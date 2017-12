Microsoft pohrozil, že stiahne ponuku na prevzatie Yahoo

Microsoft dokáže byť konkurencieschopný v oblasti internetovej reklamy aj bez Yahoo, uviedol šéf softvérového koncernu Steve Ballmer pre Wall Street Journal.

2. máj 2008 o 8:22 TASR

San Francisco 2. mája (TASR) - Microsoft opäť pohrozil Yahoo, že stiahne svoju ponuku na jeho prevzatie.

Najväčší svetový výrobca softvéru oznámi svoje rozhodnutie o ďalšom postupe čoskoro, dodal Ballmer v centrále koncernu v Redmonde. Yahoo nijako nereagovalo na ultimátum Microsoftu, ktoré vypršalo minulú sobotu. Internetová spoločnosť odmietla pôvodnú ponuku Microsoftu ako príliš nízku.

Ballmer vo štvrtok povedal, že stiahnutie ponuky je jednou z možností, o ktorej Microsoft uvažuje. Wall Street Journal vo štvrtok večer priniesol správu, že Microsoft sa pravdepodobne pripravuje na nepriateľské prevzatie Yahoo. Americký denník sa odvolával na zdroje blízke záležitosti.

Signálom, že Yahoo je stále proti prevzatiu Microsoftom, sú jeho pokračujúce rokovania s lídrom v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy koncernom Google. Podľa nemenovaného zdroja by obaja rivali mohli informovať o partnerstve už na budúci týždeň. Neexkluzívne partnerstvo by zahŕňalo zobrazovanie reklamy Google povedľa výsledkov vyhľadávania cez Yahoo. Zdroj však upozorňuje na to, že takáto spolupráca dvoch rivalov nemusí znemožniť dohodu s Microsoftom.

Ballmer povedal zamestnancom Microsoftu počas pravidelnej schôdze, že Yahoo má hodnotu ako súčasť stratégie, ktorej cieľom je predbehnúť Google, ale existuje cenové obmedzenie. "Yahoo nie je stratégia, Yahoo je súčasť stratégie," uviedol Ballmer. Dodal, že Microsoft má o Yahoo záujem a je ochotný za spoločnosť aj zaplatiť až po istú hranicu. "Presne viem, akú hodnotu má Yahoo pre mňa. Nezaplatím ani cent viac. Ak príde k dohode, pôjdem až potiaľ, koľko si myslím, že je Yahoo hodné."

Microsoft podľa mediálnych správ ponúkol vylepšenie ponuky z 31 USD (642,50 Sk) na 33 USD za akciu Yahoo. Yahoo a niektorí veľkí akcionári vraj požadujú 35 USD až 37 USD. Microsoft už pohrozil aj spomínaným nepriateľským prevzatím.

Ponuka Microsoftu mala pri jej predložení začiatkom februára celkovú hodnotu 44,6 miliardy USD. Softvérový koncern pôvodne ponúkol 31 USD za akciu Yahoo. V čase predloženia ponuky to bolo 62 % nad burzovou hodnotou akcie internetového koncernu. Prípadná kúpa sa mala vyplatiť na polovicu v akciách Microsoftu a v hotovosti. Celková hodnota ponuky však odvtedy klesla približne na 42,4 miliardy USD v dôsledku oslabenia akcie Microsoftu.

Rokovania medzi oboma spoločnosťami uviazli na mŕtvom bode po tom, čo Yahoo odmietlo ponuku Microsoftu ako príliš nízku. Predstavenstvo Yahoo dospelo jednomyseľne k záveru, že ponuka nie je v najlepšom záujme jej akcionárov. V stanovisku Yahoo sa uvádza, že ponuka "výrazne podhodnocuje" spoločnosť.

V prípade uskutočnenia akvizície by fúzia vytvorila rivala jednotke v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy koncernu Google. Tiež by to bola najväčšia fúzia dvoch spoločností pôsobiacich v oblasti počítačových technológií. Microsoft niekoľkokrát vyhlásil, že jeho ponuka bola férová.

Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.