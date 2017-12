Apple začne ponúkať nové filmy v deň ich vydania na DVD

Apple začne ponúkať filmy na stiahnutie prostredníctvom svojej služby iTunes v ten istý deň, kedy sa začnú predávať na DVD. Koncern vo štvrtok informoval o dohode s väčšinou dôležitých hollywoodskych štúdií.

2. máj 2008 o 11:30 TASR

New York 2. mája (TASR) -

Akcie Apple po zverejnení tejto informácie posilnili o 2 %, pretože investori dúfajú, že predaj filmov zvýši odbyt mediálneho prehrávača iPod a Apple TV rovnako, ako zrýchli rast predaja cez iTunes. "V skutočnosti je to veľmi dôležitá dohoda," uviedol analytik spoločnosti Cross Research Shannon Cross.

Apple bude ponúkať novinky aj staršie tituly štúdií 20th Century Fox, The Walt Disney Studios, Warner Brothers, Paramount Pictures, Universal Studios Home Entertainment, Sony Pictures Entertainment, Lionsgate, Image Entertainment a First Look Studios.

Cena za stiahnutie nového filmu bude 14,99 USD (310,70 Sk) a staršieho 9,99 USD. Už tento týždeň by mali byť k dispozícii prvé filmy, ktoré aktuálne vychádzajú na DVD, napríklad American Gangster (Americký gangster) a I Am Legend (Som legenda).

ITunes v súčasnosti celkovo ponúka v USA približne 600 dielov televíznych seriálov a asi 1500 filmov, z toho 200 vo vysokom rozlíšení. Nové filmy, ktoré sa objavia na stiahnutie zároveň s vydaním na DVD, budú iba v štandardnom rozlíšení, verzie vo vysokom rozlíšení budú k dispozícii o niečo neskôr. To sa však môže zmeniť, keďže Blu-ray verzie filmov sa dostávajú na trh stále rýchlejšie a niektoré štúdiá už plánujú ich vydávanie v rovnakom čase ako verzie na DVD.

Naďalej bude existovať možnosť požičať si filmy cez iTunes, teda stiahnuť si ich, pričom budú mať časovo obmedzenú lehotu možnosti prehrávania. Požičanie nového filmu stojí 3,99 USD, nový film vo vysokom rozlíšení až 4,99 USD a staršie tituly v bežnom rozlíšení 2,99 USD. Krátke filmy si možno požičať za 99 centov.

Informovali o tom agentúra Reuters a internetová stránka golem.de.