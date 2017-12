Sedem herných hriechov

30. apr 2008 o 15:07 Ján Kordoš

1. Nebudete predstierať multiplayer ako zábavu s priateľmi

Narážka na klasický multiplayer vs. party hry, kde súperíte proti živým hráčom vo vašej blízkosti alebo cez internet. Typickými zástupcami sú rôzne Wii projekty ako Sports, Play alebo hudobné hry. Pravým opakom je napríklad GTA 4, MotorStorm s tradičným konceptom multiplayeru.

2. Nebudete nám predhadzovať obrovské hry s otvoreným svetom

Pre porovnanie sa hodí jednoduchý prípad krátkeho ale intenzívneho zážitku typu Portal, Max Payne a podobne proti obrovským svetom, v ktorom sa hráč buď stráca alebo ho nemá čo zaujať.

3. Nebudete nás nútiť opakovať tie isté činnosti

Základ hry je položený a od začiatku robíte stále to isté. Napríklad uznávané God of War, v ktorom len mlátite a mlátite, prípadne Heavenly Sword, Dead Rising a mnohé iné... Patrí sem aj stláčanie akčného tlačidla vo vhodnú dobu, nemožnosť preskočenia niektorých animácií.

4. Nebudete nás nútiť neustále zabíjať všetko živé

Akčné hry sú založené na jednoduchom princípe: zabíjať. Len málokedy (napr. Bioshock) odlišujete, kedy sa do boja pustiť a kedy nie. Treba zabiť miliardu protivníkov a keď sa hýbe všetko, na čo natrafíte, tak to spraviť musíte. Typické sú masovky typu 99 Nights, Dynasty Warrior.

5. Nebudete zbytočne zahlcovať trh pokračovaniami a opakujúcimi sa prvkami

Mnoho príkladov by sa našlo, netreba bližší komentár, hlavne ak sa jednotlivé diely série od seba nelíšia. Pripomenúť treba aj takmer naklonovaných hrdinov: všetci sú to urastení junáci so svalovou hmotou gigantických rozmerov, nebojácnou povahou a kopec ďalších opakujúcich sa klišé.

6. Zaručíte funkčnosť vašich projektov

Dnes sa nepríjemným chybám, bugom, nevyhli ani konzolové projekty. PC hráči už jednoducho rezignovali a veľmi dobre vedia, že na každú hru dostanú opravný patch, pretože po vydaní hra nie je kompletná a obsahuje chyby. Niekedy i fatálne, takže vám oprava neprečíta uloženú pozíciu a musíte začať odznovu, prípadne sa zabugovaný titul nedá vôbec hrať. Už aj konzolisti stoja v pozore: Bully pre Xbox 360 je skutočne nádherným príkladom padajúcej hry.

7. Lepšia grafika vám nezaručí inováciu

Nintendo vs. Zbytok sveta... otázne však je, pre koho sú dané konzoly určené.

Nech teda budete s týmito siedmymi odporúčaniami pre vývojárov označených ako hriechy súhlasiť alebo nie, niektoré z nich trafili klinec po hlavičke, iné sú zas trochu prehnané a dotiahnuté do absurdnosti. Ale čítanie je to zaujímavé. Čo vy na to?

Zdroj: Cracked