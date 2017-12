Obrázková smršť: Rise of the Argonauts, Ghostbusters, 50 Cent

30. apr 2008 o 10:48 Ján Kordoš

Rise of the Argonauts

Akčných RPG nie je nikdy dosť, aj keď tento titul z dielne Liquid Entertainment bude inklinovať skôr k akčnej zložke. Grécka mytológia ponúka dostatok príbehov a nepriateľov, navyše sa nebude hra strániť ani krvi, prípadne nahoty, čo potvrdzujú aj screenshoty. A navyše to bude vyzerá celkom k svetu. Podoba so sériou God of War je zrejme len čisto náhodná. A možno si pri boji zakričíme aj Spartaaaaaa!

Ghostbusters

Filmový trhák spred pekných pár rokov sa konečne prepracuje aj na naše obrazovky. Síce tu už nejaké pokusy z dôb herného praveku boli, avšak až teraz si budeme môcť vyskúšať streštené lapanie duchov. Obrázky hovoria za všetko, pôjde o akčný titul, v ktorom bude zaujímavé ovládanie: okrem postavy totiž budeme ovládať aj lúč a k tomu, aby sme potvorku „zabalili“, ju budeme musieť najprv omráčiť = deštrukcia prostredia zaručená.

50 Cent: Blood on the Sand

Známy to reper, poldolár, sa pokúsi po druhýkrát preraziť na hernom poli. Tentoraz bude hrať drsného hrdinu na Blízkom východe, kde bude kosiť nepriateľskú zberbu spoločne s parťákom. Hra postavená na mene celebrity umiestnená do klasického vojnového prostredia. Ako to dopadne, je náročné odhadovať. Obrázky však vôbec nevyzerajú zle.

Zdroj: PR