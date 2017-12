Orange chce na získaných frekvenciách prevádzkovať internet

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. chce získaný blok frekvencií vo frekvenčnom pásme 870 MHz použiť na rozšírenie portfólia mobilných dátových služieb a širokopásmového internetu.

29. apr 2008 o 21:30 SITA

BRATISLAVA 29. apríla (SITA) - "Licenciu na prevádzku mobilnej siete v pásme 872-876 a 917-921 MHz spoločnosť Orange Slovensko plánuje použiť na rozšírenie portfólia našich mobilných dátových služieb a mobilného širokopásmového internetu na vidieku, kde v súčasnosti často absentujú akékoľvek iné možnosti širokopásmového pripojenia. Ako líder v poskytovaní mobilného širokopásmového internetu využijeme aj naše bohaté skúsenosti z poskytovania mobilného internetu v mobilnej sieti 3G/HSDPA," informoval agentúru SITA manažér vzťahov s verejnosťou Orange Slovensko Peter Tóth.

Víťaz súťaže na prevádzku bloku frekvencií vo frekvenčnom pásme 870 MHz Orange Slovensko zaplatí Telekomunikačnému úradu SR (TÚ) 40 mil. Sk za ich pridelenie. V tendri dostal TÚ tri ponuky. Ako v utorok informoval hovorca TÚ Roman Vavro, ponuky do stanoveného utorkového termínu doručili írska spoločnosť Irish Logic System LTD a slovenskí mobilní operátori Orange Slovensko, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Írsku spoločnosť výberová komisia vylúčila, pretože nesplnila požiadavky výzvy na predkladanie ponúk. Druhá v poradí skončila spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, ktorá svoju ponuku označila za predmet obchodného tajomstva.

TÚ odštartoval výberové konanie na štvrtého mobilného operátora 31. marca tohto roka. Podľa zverejnenej výzvy jediným kritériom na hodnotenie ponúk bola výška ponúknutej ceny za pridelenie frekvencií, pričom úrad očakával jej minimálnu výšku 30 mil. Sk. Výberové konanie sa týkalo bloku frekvencií vo frekvenčnom pásme 872-876 MHz / 917-921 MHz, ktoré sú platné pre celé územie Slovenskej republiky a víťazovi tendra ich TÚ pridelí na 20 rokov. Blok frekvencií je určený pre prevádzkovanie jednej celoplošnej mobilnej siete, ktorá využíva širokopásmovú digitálnu technológiu a poskytuje verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu. Pásmo je frekvenčne blízke pásmu GSM, ktoré využívajú tradiční poskytovatelia mobilných služieb. Podľa informácií TÚ sa však v pásme 870 MHz väčšinou využíva odlišná technológia CDMA.

Balík 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko vlastní spoločnosť France Télécom prostredníctvom spoločnosti Virefree Services Nederland BW. Skupina France Télécom je v súčasnosti najväčším poskytovateľom širokopásmového internetu a hlasu cez internet v Európe. Zároveň je druhým najväčším poskytovateľom televízie cez internet na svete. Spoločnosť Orange Slovensko zaznamenala k 31. decembru 2007 obrat približne 24,832 mld. Sk a k tomuto dátumu evidovala 3,194 mil. zákazníkov.