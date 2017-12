Hra: Mesto hazardu

Pred viac ako rokom sme v taktickej akcii Rainbow Six Vegas zachraňovali Las Vegas z pazúrov teroristov. Jej otvorený koniec doslova volal po pokračovaní, ktoré sa práve dostáva do obchodov.

30. apr 2008 o 0:00 Michal Gardian

Príbeh prekvapivo nebudete prežívať z pohľadu hlavnej postavy jednotky. Tentoraz si vytvoríte postavu podľa svojho gusta, podobne ako v RPG hrách. Dej budete sledovať cez udalosti pred prvým dielom aj počas neho – pochopiteľne, z inej perspektívy. Principiálne opäť pôjde o „čistenie“ hlavne budov kasín od teroristickej hrozby. Našťastie sa tentoraz nájde aj viacero misií v odlišnom prostredí.

Novinkou je systém postupu na rebríčku hodností a tým aj sprístupňovanie nového vybavenia a zbraní. To sa uskutočňuje „výmenou“ za skúsenostné body získané efektívnou (ale aj efektnou) elimináciou teroristov.

Inak sa toho veľa od minula nezmenilo. Stále ste veliteľom trojčlenného policajného tímu, ktorý rozhodne neprišiel do Vegas vyjednávať. Taktické možnosti zostali na jednoduchom ovládaní zvyšnej dvojice a prepínaní medzi tichou a agresívnou infiltráciou. Umelá inteligencia sa zlepšila iba minimálne – ale aspoň že sa na svojich partnerov ako-tak môžete spoľahnúť. Nepriatelia sa vedia slušne kryť, ale o nejakej kooperácii nemôže byť reč. To ale neznamená že by Vegas 2 nebola zábavná. Práve naopak, boje majú úžasný spád a miestami možno ani nebudete dýchať. Odporúčame si ale nastaviť vyššiu obtiažnosť, inak sa môže stať, že celú hru pokoríte za šesť hodín.

Grafika je celkovo verná svojmu predchodcovi. Engine Unreal 3 sa tu ukazuje v tom lepšom svetle, hoci medzery by sa ešte našli. Sem-tam mdlé prostredia však bohato vyvažujú extrémne detailné postavy a podarené špeciálne efekty. Na plynulú hru navyše nepotrebujete extrémne výkonný počítač. Zvuky si zaslúžia absolutórium.

Rainbow Six Vegas 2 patrí k tým vydarenejším pokračovaniam. K najvyšším hodnoteniam chýba len trocha viac noviniek a snáď aj dlhšia hracia doba.

http://rainbowsixgame.uk.ubi.com/home.php

Odporúčaná konfigurácia: procesor 3Ghz, 2 GB RAM, 512 MB grafická karta